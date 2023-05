„Chodíte vy vůbec nakupovat?!“ Nekula radil Čechům, jak nakupovat jídlo. I moderátorka kroutila hlavou

reklama

Slováci musí zničit 1500 tun ukrajinské pšenice kvůli vysokým dávkám pesticidů. Jedy objevil až kontrolní test. „Ukazuje to na to, že kontrolní mechanismy, kontrolní instituce fungují tak, jak mají fungovat. Já jsem o tom hovořil se slovenským kolegou panem ministrem Vlčanem a on se podivoval nad tím, že u nás to mělo takový ohlas. Na Slovensku dělaly další testy, týkalo se to mouky, 26 vzorků testovali a naopak vše tam bylo v pořádku. A spíš se podivoval nad tím, že v České republice Kaufland dočasně stahoval mouku, která byla původem ze Slovenska a byla vlastně z ukrajinského obilí. Vše bylo v pořádku," sdělil Nekula a dodal, že je v klidu. „Naše kontrolní instituce provádí kontroly a kontrolují úplně vše, protože ten import je k nám velmi malý a vše, co k nám přichází, i z Ukrajiny, kontrolujeme. Naopak máme problém najít další vzorky k testování."

„Dovoz z Ukrajiny k nám je doopravdy minimální. A my v podstatě to, co k nám přichází, tak testujeme, na druhou stranu my se s tím jenom nespokojíme a vlastně to, co přichází i z dalších států, ať je to z Polska, Slovenska, Maďarska, tak vlastně děláme i kontroly těchto potravin. A musím říct, že ty kontroly jsou velice intenzivní, ty vzorky, které bereme, tak se testují až na 400 položek," zmínil Nekula. Na Slovensku podle něj byla situace jiná, kdy vyšel první test s nějakou vyšší hodnotou a mlýn si udělal následně svůj kontrolní test a potom požádali nezávislou referenční laboratoř.

„Lidi bude zajímat určitě to, kdy začnou kupovat za normální ceny. Protože vy tvrdíte, že to je problém obchodníků. Obchodníci zase říkají, že to je problém dodavatelů, zákazníkům tohle může být celkem jedno. Je zajímá, kdy začnou nakupovat za normální ceny. Tak podle vás, kdy to bude?" zeptala se Witowská.

„Normální ceny jsou to, co zákazníci vidí, nebo nakupují v takzvaných slevách. To, co se tváří jako slevová akce, tak je normální cena. Proto vyzývám zákazníky, nekupujte mimo slevové akce," sdělil Nekula. „A co když třeba máslo, mléka, chleba, ty základní potraviny nejsou ve slevových akcích?" zeptala se Witowská. „Máslo klesá velice výrazným způsobem a je to jedna z nejrychleji slevujících položek," odvětil Nekula. Witowská opakovala otázku: „Co mají lidé dělat, nenajdou-li v těchto slevových akcích potraviny, tak je mají přestat nakupovat?" zeptala se.

„Ne, ne, i ty základní potraviny jsou ve slevových akcích. Ale proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 korun nebo až 30. Počkám si pár dní, týden a nakoupím si celý karton mléka za nějakých 16-17 Kč," řekl Nekula. „A to je podle vás normální, aby člověk čekal na slevové akce?" zeptala se Witowská.



„Ale lidé nenakupují běžně každý den. Většina lidí nakupuje jednou za týden nebo jednou za 14 dní, udělají větší nákup a není nic jednoduššího, než se podívat dopředu, co který obchodní řetězec nabízí," řekl. Když se jej Witowská zeptala, zda si myslí, že na to mají lidé čas, odvětil: „Myslím si, že čtení letáků je u řady občanů docela velký sport." „A u těch, u kterých to sport není, tak ti mají dělat co? Když nechtějí nakupovat ve slevových akcích a třeba chodí každý den nakupovat, protože nemají v blízkosti velké nákupní centrum, nebo nemají auto, chodí každý den pro ty jednotlivé potraviny?" opakovala dotaz Witowská.

„Obchodníci, nebo svaz obchodu naříká, že většina zákazníků nakupuje ve slevách, takže já přitakám svazu obchodu, který tvrdí, že je to českým hobby, nebo českým sportem. A ano, jsou lidé, kteří nakupují impulzivně a jdou třeba do večerky a nakoupí o nějakou korunu dráž," dodal Nekula.

„Chodíte vy vůbec nakupovat? Zdá se vám, že ty ceny nějakým způsobem klesly výrazně, že byste si řekl, konečně to zafungovalo, konečně ten trh funguje?" ptala se dál Witowská. „Říkám, že klesají, ale neklesají výrazně," odvětil Nekula.

Pobouřené reakce

Nekulova rozhovoru si všímají lidé na sociálních sítích. „Fialova vláda má recept na drahé potraviny. Nakupujte ve slevách a prohlížení letáků považujte za sport, radí ministr Nekula," konstatuje například Já občan 2 na svém facebookovém profilu.

„Fialova vláda ví, jak na vysoké ceny. Stačí nakupovat ve slevách, radí ministr Nekula," konstatuje i poslankyně SPD Karla Maříková.

„To je ministr, panečku!" zkonstatoval také brněnský právník Tomáš Tyl.

