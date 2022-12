„Chráněná dílna“ Václav Moravec. Překvapil Strakatého, objevuje v sobě prý konzervativce

reklama

Jak jste na tom v roce 2022? zazněla první Strakatého otázka. „Vyrovnaně, protože pokud by člověk měl brát někdy vážně, co se děje v českých médiích, co se děje v české politice, a měl to rozebírat a trápit se tím, tak by to byly skličující hodiny a denně. Ale tím, že se letos dařilo mým včelám – dal jsem do sklenic letos víc než 300 kilogramů medu, rozdávám med – tak to jsou ty úniky... Na chalupě a u včel je svět ještě v pořádku,“ poznamenal Moravec.

Svět médií i politiky jej podle jeho slov dokáže trápit. „Dnes jsem poskytoval rozhovor pro Český rozhlas a týkalo se to Elona Muska a toho, co se děje kolem Twitteru. A říkal jsem si: to je neuvěřitelné, že když už Musk dělá s Twitterem to, co dělá a deklaruje, tak proč nevedeme hlubší debatu na téma sociální sítě. Jsou sociální sítě pouze byznys soukromníků, nějakého šílence, který je do jisté míry vizionářem – na straně jedné, ale na straně druhé nám tady bude říkat stejné marketingové žvásty, jako je říkal Mark Zuckerberg. Jak bude demokratizovat Twitter a podobně, přitom nikdy nepustí výzkumníky do algoritmu Twitteru, zároveň vidíme, co všechny ty sociální sítě dělají s veřejným prostorem, a přitom ty sociální sítě nahradily veřejný prostor. Takže mě mrzí, že když už se dějí zásadní události v politice nebo v médiích, že naskakujeme na tu hru odvádění pozornosti od témat, která jsou daleko důležitější. Viz právě dění kolem Twitteru,“ dodal Moravec.

„Disproporce světů, mediální, virtuálního a reálného, kde svět je ještě v pořádku... Tam platí ještě nějaká základní pravidla. Mrzí mě, kam se posouvá pod tíhou té digitalizace, kam se posouvá celá ta veřejná sféra. A v životě bych neřekl, že se budu považovat za největšího konzervativce, v uvozovkách, ze všech konzervativců, ale u některých věcí si říkám, že nejsou normální,“ zmínil Moravec. A co má na mysli? „Jestli někdo považuje za nejlepší trendy v žurnalistice, že to musí být co nejrychlejší... Příklad: sestřelení té ruské rakety. Na tomhle příběhu můžete ukázat, jak ten mediální svět namísto nějaké střízlivosti vede tu politiku k tomu, aby ministryně obrany byla pod tlakem, že musí dát nějaký tweet. Ta dá tweet, kdy my ještě ani nevíme, zda je ta raketa ruská výrobou, nebo přiletěla z Ruska... Jsme u toho, jak se nám zkracuje ten rádius... Jsem si říkal: udělat experiment, když se očekává, že Česká televize bude žlutit, bude hysterická jako celý svět...,“ dodal Moravec.

„Ale ona do jisté míry je. Žlutí... Víte, že AP dnes vyhodila reportéra, který jako první přinesl zprávu, že to byla ruská raketa, a to přece byla informace, kterou přinesla všechna média včetně České televize,“ poznamenal Strakatý. „A to je to, co mě mrzí. To, co teď jsem pod dojmem, a protože jsem v těch uplynulých měsících psal s panem profesorem knížku, která se týká mediálního pokrytí té pandemie covidu-19 v té dvouleté perspektivě... A když jsem si vzal titulky textu, který se týkal roušek a tiskové konference Světové zdravotnické organizace,“ vzpomněl Moravec na informace ohledně respirátorů a roušek. „Já z toho unikám tím, že dělám publicistický pořad a je to týdeník,“ dodal.

„Když jsem nastupoval do žurnalistiky před třiceti lety, tak bych sám sebe po třiceti letech asi neviděl v tom, že budu tak konzervativní, že budu říkat: já se nepodřídím tomuhle poblázněnému světu. Mně přijde úplně absurdní, že najednou prostě všechny televize jako... Je strašné, že dopadne raketa do Polska, ale že je málo novinářů, kteří řeknou: my nevíme vlastně nic,“ sdělil Moravec.

Společnost a publikum se podle něj rozpadají do bublin, které už mezi sebou hůře hledají shodu. „Měli bychom vést tu základní debatu o tom, zda je toto normální. Zda je normální zúžit čas a manévrovací prostor na vteřiny,“ podotkl moderátor veřejnoprávního média.

„Podíváte-li se na to, co se v uplynulých třiceti letech stalo v té zploštělé televizní debatě, v debatě na internetu a sociálních sítích, tak díkybohu za pomalé televizní pořady, které trvají dvě hodiny,“ podotkl dále Moravec, jenž chce, aby se hlouběji diskutovalo o věcech.

„Prostor sociálních sítí je zároveň i veřejnou sférou, která může dekultivovat náš fyzický a reálný svět. Nechci tady měnit – protože vím, že by to bylo pošetilé... Ale mrzí mě, že tady dekultivujeme reálný svět a obecně veřejný prostor tím diktátem sociálních sítí a způsobů uvažování, který mi nepřijde úplně šťastný. To je jediné. Byl jsem považován za mainstream a myslím si, že mainstream je dnes přesně tohleto zkratkovité šílení,“ podotkl Moravec. „Takže už nejste mainstream?“ zeptal se Strakatý. „Ne, já už jsem chráněná dílna,“ odvětil Moravec.

Psali jsme: Pokazil to, až to žehlil Schwarzenberg. Nařčení proti Pavlu Fischerovi Premiér Fiala: Úkolem vlády je i v této situaci udržet sociální smír Ivan Černý: Bravo, sklářští mistři! Zdechovský (KDU-ČSL): Kamarádka Klause. Převrat v Německu. Co na to exprezident?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama