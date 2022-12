„Čím větší chudoba u nás, tím větší prosperita v Německu“. Odborářský boss Dufek od plic

reklama

„Pokud jde o situaci v České republice, tak si myslím, že je velice špatná. Spousta firem se potýká s investičními nejistotami a nikdo nezná, jak se budou vyvíjet náklady do budoucna. Pokud jde o zaměstnance a občany České republiky, čeká je velké překvapení, až začnou chodit nedoplatky za spotřebu elektrické energie a další,“ řekl Dufek a zapochyboval, že by výhledy byly optimistické tak, jak se je snaží podat někteří ministři ohledně Čechů a jejich spoření energiemi. „Ještě nevíme, jaká bude zima, jaká bude spotřeba plynu a elektřiny a jak se to projeví také na pokračujícím zvyšování cen v České republice,“ vysvětlil.

Podle něj je na tom momentálně nejhůře část zemědělského a zpracovatelského průmyslu. Naštěstí si však Češi o Vánocích rádi dopřejí, takže se to zatím neprojevuje. I to se ale stane: „Určitě poroste cena potravin, což bude mít velký dosah na nízkopříjmové rodiny. A druhá věc je, že se projeví zdražování, které postihne občany dojíždějící do práce a je jedno, zda je to veřejná doprava nebo dojíždějí svými vozidly. Jsem přesvědčen, že cena nafty půjde nahoru a jak se bude vyvíjet cena plynu... tedy stěžejní komodity pro domácnosti, firmy a provoz,“ uvedl šéf samostatných odborů.

Cena potravin ještě stoupne

A právě cena nafty nyní trápí také zemědělce. Stejně, jako v minulosti hrálo roli nepříznivé počasí, kvůli kterému stoupaly náklady na výrobu a odráželo se ve vyšších cenách (například nárazové ceny brambor), tak v současnosti se jedná o všechny komodity. „Vidíme, jak se zvedá cena másla, protože mléka je dost, ale zpracování mléčných výrobků se projevuje v nákladech, a tím se ženou ceny nahoru. Pak je ještě další otázka, jak dopadne sezona, protože máme jarní a ozimé obiloviny – jak na ně dopadnou ceny a jaké problémy a náklady budou znamenat pro tuto komoditu,“ podotkl. To se týká také živočišné výroby, které stoupají ceny nákladových komodit. Jedná se například o obilí, cenu elektřiny i nafty, což je nejdražší část zemědělské prvovýroby.

V posledních měsících se z Dufkova pohledu nezměnilo nic na jednoznačně špatně nastavené dotační politice v České republice: „Řeči, které slyšíme, jak je potřeba podporovat malé farmy, jsou nesmysl. Malé farmy vyrábějí jen pět procent potravin. Je velice špatně, že vláda nepomůže větším producentům a prohlášení Prouzy (Tomáš, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, pozn. red.) o baronech nejsou pravda. Vidíme, že největší podíly na ceně si berou německé supermarkety,“ upozornil.

Svoji nespokojenost vyjádřil i ohledně jednání s vládou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, a to na otázku redakce, jak se asociaci daří vyjednávat s politiky. „Na přímou otázku přímá odpověď. Vždycky jsme byli připraveni jednat v tripartitě a byly roky, kdy se jednalo každý měsíc. Tato vláda, která říká, že podporuje sociální dialog, stále není nejen schopna stanovit minimální mzdu – už máme prosinec a vláda stále jedná, ale není schopna ani dojednat věci v tripartitě a premiér neustále odsouvá jednání na další a další měsíce. A je výsměchem, když se Česká republika potýká s takovými problémy, že další jednání bude až 16. ledna,“ popsal.

Přijde krach malých firem?

„Poslední jednání tripartity sice bylo v listopadu a některá jednání běží na úrovni komisí tripartity, ale největší problém je, že vláda problémy neřeší, hrne je před sebou a odsouvá a problémy se kumulují. Bude to mít velký dopad na prosperitu v České republice i dopad na prosperitu firem a já se bojím, zcela upřímně, krachu velkého množství malých firem, které jsou páteří české ekonomiky. Jinak jsme jen subdodavatelé do Německa a situace se projeví i na evropském trhu,“ podotkl.

Bohumír Dufek na otázku, jak si vysvětluje, že vláda odkládá řešení a problémy hrne před sebou, odvětil: „Na to mám jednoznačnou odpověď. Když člověk něco neví nebo neumí, tak vždy hledá řešení až na poslední chvíli. A tady si všimněte, že česká vláda chce evropská řešení. Proč se neustále bavíme o evropských řešeních, když 27 států Evropské unie řeší vše individuálně?“ Je prý dobře, že se Evropská unie na něčem shodla, ale na drtivé většině opatření se prý neshodla a dané problémy neřeší.

Jako příklad uvedl Lipskou burzu. „V uvozovkách pravicová vláda řeší problémy v Německu. Když si Německo vypnulo jaderné elektrárny, ať si to řeší samo a netahá do toho Českou republiku,“ vyzval Dufek. „Čím větší chudoba v České republice, tím větší prosperita Německa,“ poznamenal s tím, že pokud Česko nedostává za své výrobky peníze, bohatne někdo jiný. „My chudneme a dodavatel, prodejce nebo obchodník bohatne. Je to vidět u supermarketů, které kupují zboží za nějakou cenu a dávají si 150- až 250procentní přirážky, že se nestydí,“ sdělil a připomněl, že ceny v Německu nejsou mnohdy tak vysoké. Jako příklad uvedl na českém trhu prodávané německé máslo za 50 korun a podivil se, že i s přepravními náklady si mohou dotované německé výroby dovolit prodávat máslo za tak nízkou cenu. „A čeští zemědělci tam nedostanou své výrobky, s nimi supermarkety neobchodují.“

Dufek: Neschopnost vlády

Nejvhodnějších a nejrychlejších kroků podle něj není vláda schopna: „Nejrychlejší kroky vlády, které by měly pomoci k jednání a řešení, není tato vláda schopná udělat. Za prvé jednoznačně odmítnout politiku eurokomisaře Franse Timmermanse, který dovolil, aby se emisní povolenky obchodovaly. Emisní povolenky nemají být obchodním zbožím, ale dalším nákladem, abychom řešili ekologické problémy. A druhá věc je zastropovat cenu elektřiny přímo u výrobce. Je na pováženou, že Česká republika je absolutním vývozcem a platíme nejdražší elektřinu v Evropě. Tím se projevuje jasná neschopnost vlády, která nedokáže dojednat cenovou politiku v rámci elektřiny pro občany České republiky,“ zdůraznil s tím, že české zastropování je nejvyšší v Evropě. „A to jsem ještě slyšel nedávno od Síkely (Jozef, ministr průmyslu a obchodu za STAN, pozn. red.), že byli jedni z prvních, kdo zastropovali ceny. Francie i Slovensko to udělaly daleko dříve buď dohodou s výrobcem, nebo zastropováním.

Nelíbí se mu ani, že kvůli malým akcionářům společnosti ČEZ, kteří vlastní zhruba 30 procent, a jsou z celého světa, řeší v podstatě Česko problémy nadnárodních společností. Stát by dle názoru Bohumíra Dufka měl ČEZ vlastnit ze sta procent. Za jeden z původců současných potíží označil privatizace od devadesátých let, prodej rafinérií, zásobníků plynu a další obrovské chyby. „Neustále jsme proti tomu bojovali. Teď na bezbřehou privatizaci tvrdě doplácíme. Vyprodalo se celé národní hospodářství kromě Budvaru, ale i ten je v nebezpečí, protože Pekarová (Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny, pozn. red.) by ho nejraději prodala. Tak to vypadá v České republice, a proto mají naši občané takové problémy a my nemáme nástroje, kterými bychom je řešili,“ dodal Dufek.

