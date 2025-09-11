„Co čeká nás?“ Vidlák vidí vlnu nenávisti. Vraždě Kirka se smějí i Češi

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Případ, který vyšetřovatelé označují za politicky motivovanou vraždu, okamžitě vyvolal diskusi o narůstajícím násilí ve společnosti a o rizicích, kterým čelí veřejně známé osobnosti. Tragédie zapadá do širšího rámce útoků na politiky a představitele veřejného života. V USA se připomíná loňský atentát na Donalda Trumpa během předvolební kampaně, v Evropě pak střelba na slovenského premiéra Roberta Fica či nedávné napadení Andreje Babiše holí během volební kampaně.
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik v této souvislosti upozorňuje na příspěvky, které se šíří na sociálních sítích, kdy lidé otevřeně vyzývají k atentátu na nevyhovující české politiky, jako jsou europoslankyně Kateřina Konečná nebo šéf SPD Tomio Okamura.
„Když dnes meditujeme nad smrtí Charlieho Kirka a přemýšlíme, co nás čeká v dalších dnech, až přijedeme mezi lidi a budeme se snažit diskutovat...,“ uvedl Sterzik nad ohavným příspěvkem, kde se vyzývá k odstranění opozičních lídrů.
Liberální kruhy totiž zlehčují dokonce i násilnou smrt Charlieho Kirka, který byl zastřelen před zraky své rodiny. Bojovník proti dezinformacím Bohumil Kartous ve světle tragédie akcentoval starší výroky Charlieho Kirka a naznačil, že si podle vlastních měřítek nezaslouží naši lítost. Kirk dříve ve svých výrocích odmítal empatii jako projev slabosti a také spekuloval, že oběti střelby jsou bohužel nedílnou součástí spravedlivého práva na držení zbraně podle druhého dodatku Ústavy USA.
„Ten zastřelený krajně pravicový roztleskávač Trumpa jednak žádal pochopení pro nějaké ty oběti střelby v USA a jednak považoval empatii za zlo. Tak teď nevím, jak si počít s potenciálním odsouzením aktu, který je pro lidi odmítající přistoupit na to, že oběti střelby jsou pochopitelné, a jednak jsou nadáni přirozenou mírou empatie, zločinem a tragédií,“ spekuluje Kartous.
Kirkův výrok o odmítání empatie použil i politolog Andrej Ruščák s tím, že atentát na Kirka je karma za jeho smýšlení. „Karma v akci za $0,00,“ napsal Ruščák.
Takové výroky upřímně nechápe Petr Kubelík, zakladatel VOX TV, který naopak vyjádřil lítost nad ztrátou slušného rozumného člověka.
„Tohle mě zasáhlo víc, než bych čekal. Zabili člověka, který jenom vedl debatu s lidmi, kteří mají jiný názor. Nic víc. Kvůli tomu zabili otce dvou dětí. Je mi z toho strašně smutno. A zároveň jsem neskutečně nasrán, když vidím, jak tohle někteří liberálové regulérně oslavují na sítích,“ napsal Kubelík.
Tento jeho příspěvek navíc někteří lidé označili smějícím se smajlíkem, jedním z nich je například ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
„Gratuluji Martinu Pánkovi, Matu Kedrovi a Janě Brdové k tomu, že jim přijde k smíchu, když někdo před zraky jeho vlastní ženy, tříletéleté dcery a ročního syna popraví tátu. Váš život a vidění světa vám opravdu nezávidím,“ reagoval Kubelík.
Herní vývojář a člen SOSP Dan Vávra také upozornil, že liberální politici v Evropském parlamentu Kirkovu smrt ani neuctili. „A jen ještě názorný obrázek o levici. Evropský parlament právě uctíval minutou ticha památku konzervativního publicisty Charlieho Kirka, zavražděného v USA. Levicoví poslanci Evropského parlamentu se ani nepostavili...,“ nechápe Vávra.
