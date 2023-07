„Darebáci“. Holec nově o Fialově vládě

V dalším díle pořadu Živě naložil moderátor Petr Holec slušnou porci kritiky nejen prezidentu Pavlovi, ale i premiéru Fialovi, ministru vnitra Rakušanovi a ministru financí Stanjurovi. „Asi nejsou darebáci, jen ničemu nerozumějí,“ zaznělo od Klause. Ale ke slyšení byla i tvrdší slova. Pavel prý od Kundery četl maximálně jeho spis, Fiala je chorobný lhář, Rakušan se očividně zbláznil. Když jde do tuhého, jdu radši na Shakespeara, padlo zase o Stanjurovi. A vláda? Ta prý jen živí nenávist menšiny svých podporovatelů k ostatním lidem.

V úvodu pořadu vyjádřil Holec obavy o prezidenta Petra Pavla, a to v tom smyslu, že nebyl delší čas zmiňován v médiích.

„Žádná motorkářská vyjížďka za Berndem Posseltem do Bavorska, aby poděkoval Sudeťákům, jak makají pro Česko, ani žádná jiná putinovská jízda, jak si zvyknul,“ uvedl moderátor s tím, že Pavel i Putin jsou oba lidé ze silových složek a mají to v krvi.

Nakonec se podle Holce prezident zjevil v jižních Čechách, kam podnikl další svoji spanilou jízdu, zdolal Kleť a plavil se po Lipně.

Z toho by prý mohlo být hezké putinovské album.

„Znáte to. Putin na lodičkách, strčí ruku pod hladinu a vytáhne velkou rybu. Mě na tom ale nejvíc pobavila jedna věc,“ zmínil moderátor fakt, že prezident Pavel probíral s místními starosty míru tamní turistiky, což si Holec představil jako Pavlův výlet do minulosti a zmínil vojenskou kontrolu rajónů.

„Prezident kontroluje záchody, zjistí tam nějaké nečistoty, hned někoho vyvolá a řekne – Uklidit,“ říká Holec a vyzdvihuje banalitu toho, že prezident řeší se starosty lokální turistiku.

O Petru Pavlovi je řeč i v další části pořadu, kdy v souvislosti s jeho vyjádřením ke smrti spisovatele Milana Kundery zaznělo, že Pávek (krycí jméno prezidenta Pavla v rámci komunistické rozvědky) od Kundery četl leda tak jeho spis, který na něj vedla totalitní policie.

Následně se Petr Holec dostal k dalšímu prezidentovi, tentokrát Václavu Klausovi. Ten podle něj v posledních dnech „bombil“, když šil do Fialovy vlády za ekonomický diletantismus a za to, jak jsou neschopní a zmínil i jeho větu, kterou užil ve vztahu k vládě Petra Fialy: „Asi nejsou darebáci, jen ničemu nerozumějí.“

Podle Holce ale Fiala a jeho vláda darebáky jsou.

Zmínil ale i další názor Václava Klause, a sice ten, že Rusko bylo k válce vyprovokováno a že součástí ukrajinského válečného konfliktu jsou i USA.

To potvrdil i Holec, který si je jistý tím, že kdyby dnes řekli v USA dost podpoře Ukrajiny, tak válka okamžitě skončí. Ukrajina se podle něj ocitla mezi Ruskem a Amerikou a nakonec to bude Amerika, která rozhodne, kdy konflikt skončí, stejně jako to udělala jinde, třeba v Afghánistánu.

Ve vztahu k Rusku zmínil moderátor ještě jednu událost, kterou měl na svědomí předseda ODS a současně předseda vlády ČR Petr Nečas. Ten Rusko navštívil a vyjednal s Putinem podmínky pro dovoz surovin a energií. Navzdory tomu jsme si poté mohli přečíst na billboardech koalice SPOLU, že největším přítelem Ruska je Babiš.

„To je klasické pokrytectví politiků, ale ono je to vždy doběhne,“ poznamenal k tomu ještě Holec.

Pak už přišla řeč na Petra Fialu a jeho chlubení se bojem s inflací. Moderátor zmínil, že není čím se chlubit, protože i ekonomové tuto Fialovu sebechválu cupují.

„Když jsem ho viděl, jak se chlubí 10% inflací, tak ten člověk je zralý na léčení,“ podotkl k tomu ještě Holec, podle kterého Petr Fiala kráčí dál s klapkami na očích a nevykolejí ho nic, jedině že by mu to propíchlo čelo.

Jako důkaz přidal další pochvalný vládní tweet: „Naše vláda má odvahu, plní sliby a jasně říká, že s žitím na dluh skoncuje.“

Podle Holce vláda zatím porušuje všechny sliby dané voličům, ať už jde o nezvyšování daní či nezavádění nových.

„Ten člověk lže. Je to chorobný lhář a já to budu opakovat tak dlouho, dokud bude Fiala lhát,“ je si jistý Holec, který se dále zabýval rétorikou vládních prohlášení, ve kterých se píše, že vláda je připravena konat... atd.

„Jak dlouho budou ještě připraveni,“ ptá se Holec s tím, že u vlády jsou již rok a půl a pořád jsou jen připraveni. Podle moderátora budou připraveni třeba 10 let – a nic.

Pak už Petr Holec přeskočil na další vládní tweet, který ho podle jeho slov pobavil.

„Babišova vláda svou populistickou a rozhazovačnou politikou extrémně zadlužila ČR a hazardovala s budoucností dalších generací. S tím je ovšem konec. Naše vláda má odvahu dělat důležité reformy,“ píše se v něm.

Holec se těmto větám zasmál a vyzval diváky, aby jmenovali jedinou reformu, kterou současná vláda udělala.

„To, že zvýšili daně, není žádná reforma. To, že na nás hodili nové daně, také není reforma. Takže reformy žádné,“ konstatuje moderátor, ale současně poukazuje i na to, že vláda Andreje Babiše v dobách covidu skutečně státní dluh navýšila, protože kompenzovala lidem a podnikatelům dopady epidemie.

„Kdyby tehdy vládli Fialovci, jak by to asi vypadalo,“ zeptal se Holec s tím, že pustil úryvky z vystoupení Petra Fialy, který vyzýval k masivnější finanční podpoře a požadoval kompenzace jako v Rakousku a Víta Rakušana, který na vládě Andreje Babiše požadoval větší a plošné kompenzace nákladů. Zmínil i Markétu Pekarovou Adamovou, která se na minulé Babišově vládě dožadovala za TOP 09 adekvátního odškodnění pro naše občany.

„Tak to vidíte,“ konstatoval Holec s tím, že takto mluvili Fialovci za covidu a dnes, protože jsou neschopní a bortí se jim to, tak stále dokola vytahují Babiše.

„V politice prostě potřebujete nepřítele, ale oni by na Babišově místě rozházeli daleko víc a sekyru by zasekli daleko větší,“ komentuje to Holec, který se následně dostal k tomu, proč se Petru Fialovi začalo říkat Pán prstenů.

Může za to jeho nový, černý prsten, který jeho mluvčí vysvětlil tak, že Fialovi hlídá zdraví i spánek.

„Ono se mu říká i chytrý prsten, ale v případě Petra Fialy budu s tím slovem ‚chytrý‘ brzdit,“ okomentoval nový Fialův doplněk Petr Holec a dodal, že pod Fialovým vedením to, stejně jako ve zmiňovaném filmu, není žádná pohádka a není to veselé.

Fiala ale nebyl jediným politikem, kterému se Petr Holec věnoval. V rámci upoutávky na jeho jiný projekt Férovka, zmínil moderátor i ministra vnitra Víta Rakušana, který se prý očividně zbláznil a nezdá se, že by ho někdo poslal na léčení, protože je to horší a horší. Zazní prý i věci ohledně Fialovy vlády, která cíleně dělá z občanů nepřátele a nejenže je hází přes palubu, ale ještě živí nenávist menšiny svých podporovatelů k ostatním lidem.

Řeč byla i o Andreji Babišovi, který současné vládní garnituře podle Holce ve Sněmovně pěkně nakládá a dělá slušné titulky. Ve Sněmovně je podle něj „pečený – vařený“.

Část pořadu je věnována i ministru financí Zbyňku Stanjurovi.

„To je fakt velikán, každý den s ním je to lepší a lepší. Teď se třeba nějak hledá 50 miliard,“ všiml si moderátor a konstatoval, že se mu ta situace líbí.

Stanjura totiž podle médií šokoval veřejnost tím, že řekl ve Sněmovně, že on je do rozpočtu nenavrhl. Podle Holce jde o 50 miliard z Modernizačního fondu, ale ukazuje se, že to jsou příjmy z EU a i když tak byly vykazovány, nejsou ještě jisté.

Holcovi se líbí i logika, se kterou Stanjura ke zmíněným 50 miliardám přistupuje.

„Nejsem schopen říct, proč tam jsou a jestli budou chybět, ale nenavrhoval jsem je,“ říká Stanjura, což Holcovi evidentně na ministra financí přijde málo a parafrázuje to větou: „Neptejte se mě na rozpočet a státní finance, já jsem jenom ministr financí a když jde do tuhého, jdu radši na Shakespeara.“

Celá tato blamáž se státním rozpočtem podle moderátora vysvětluje, proč se Zbyňku Stanjurovi tak nelíbí ve Sněmovně, když se jedná o státním rozpočtu a vládním balíčku.

„Já to chápu, kdo by to chtěl poslouchat a dívat se na tu rozpravu,“ komentuje to Holec s tím, že uvádí další Stanjurovu citaci, ve které svoji neúčast ve Sněmovně vysvětluje.

„Nemůžu tu sedět celou dobu,“ řekl ministr financí s tím, že ho znechutily nekonečné poznámky při projednávání státních úspor.

„Vzpomeňte si na starou ODS, která bývala stranou ekonomického programu,“ uzavřel kapitolu financí Holec s tím, že kdysi dělala ODS problém třeba kultura, ale ne ekonomika, kterou zavedl zakladatel ODS Václav Klaus, a strana s tímto ekonomickým odkazem byla dlouhou dobu spojována.

„Dneska už je to pravý opak. Ta strana je symbolem ekonomické nekompetence,“ uzavírá Holec a znovu připomíná slova Václava Klause: „Buďme milosrdní, oni tomu prostě jen nerozumějí.“

