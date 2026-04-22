„Dát mu přes hubu.“ Chvilkařský farář by chtěl mlátit studenta za dotaz na prezidenta

Na Univerzitě Pardubice vzbudila pozornost slovní výměna mezi studentem a prezidentem Petrem Pavlem. Hned druhý dotaz se týkal minulosti hlavy státu v KSČ a také jeho kritiky Andreje Babiše. Následně se do debaty ostře vložil páter Jan Špaček, jehož reakce vyvolala další emoce.
Během besedy student prezidentovi vytkl, že kritizuje jiné politiky za jejich minulost, přestože i jeho minulost bývá předmětem sporů. Následně položil konkrétní otázku: „Kritizujete například pana Andreje Babiše, který byl členem StB, což vy jste byl ostatně také. Na vás jsou spisy,“ zaznělo od studenta.
Prezident Petr Pavel tvrzení studenta odmítl. Zdůraznil, že členem StB nikdy nebyl a že Andreje Babiše nekritizuje kvůli minulosti, ale kvůli jiným věcem spojeným s politikou. Tím se snažil uvést věc na pravou míru. „To si připomeňme, členem StB jsem v životě nebyl, na to jsou spisy, stačí se na to podívat. A pokud se podíváte do kteréhokoliv vystoupení mého, tak Andreje Babiše jsem nikdy nekritizoval za jeho členství v KSČ, ani za jeho práci pro StB,“ zdůraznil.
A dodal, že premiéra kritizoval za jiné věci, které se týkají obsahu, například jeho politiky, případně některých jeho názorů, avšak nikdy ne za jeho členství v KSČ. „Stačí se podívat,“ uvedl prezident.
Video z debaty sdílela Barbora Mercury na síti X se slovy, že neví, jestli se studentovi smát nebo nad ním brečet. To rozproudilo další diskusi. Pozornost vzbudila nečekaná reakce pátera Jana Špačka, který se ke studentově vystoupení vyjádřil mimořádně ostře.
„Dát mu přes tu nevymáchanou hubu! Jen doufám, že ten student není z klíčové fakulty, totiž z té chemicko-technologické. V letech 1982–1986 jsem studoval na VŠCHT Pce – předchůdkyni Univerzity Pce. Za takového ‚kolegu‘ by mi bylo fakt stydno!“ napsal bez servítek.
Dát mu přes tu nevymáchanou hubu!— P. Jan Špaček ???????????????? (@Pater_JanSpacek) April 22, 2026
Jen doufám, že ten student není z klíčové fakulty, totiž z té chemicko-technologické. V letech 1982-1986 jsem studoval na VŠCHT Pce - předchůdkyni Univerzity Pce. Za takového „kolegu“ by mi bylo fakt stydno! ? ????????
Farář s výrazně politickým profilem
Páter Jan Špaček, který se označuje jako farář v Horní Plané a okolních farnostech na Lipně, podle své veřejné aktivity na platformě X dlouhodobě vystupuje výrazně politicky. Jeho profil ukazuje silnou podporu současnému prozápadnímu a liberálně orientovanému táboru, kritiku hnutí ANO i podporu občanských protestních iniciativ.
Na svém účtu často sdílí a přeposílá příspěvky předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Například jeho výzvy k obraně České televize a Českého rozhlasu, a jeho kritiků údajných pokusů politiků ovládnout veřejnoprávní média a svolává protestní akce.
Repostoval například Minářův apel, že „pohár trpělivosti přetekl“ a že pokud se politici pokusí ovládnout média veřejné služby, lidé nemají zůstat sedět v koutě. Podporuje také výzvu „Ruce pryč od médií“ a avizované pochody na obranu veřejnoprávních institucí.
Sdílí útoky na Babiše i Turka.
Často se vymezuje vůči Andreji Babišovi i dalším představitelům z vládního ábora. Zaujal jej například ostrý komentář bývalého premiéra Mirka Topolánka. Ten v souvislosti s Andrejem Babišem napsal, že každý, kdo ho volil, je pro něj „stejným zmetkem jako on“. „Koncentruje se v něm to nejhorší, co po minulém režimu zbylo, a to nejhorší, co přinesl ten nový,“ citoval Topolánek. I tento příspěvek páter Jan Špaček veřejně podpořil sdílením.
Mezi sledující páter šířil i ostrý výpad knížete Jiřího Lobkowicze mířený proti Andreji Babišovi, když o premiérovi napsal, že je „vetřelec bez české krve“ a že „znesvěcuje českého lva“, čímž narážel na tričko se státním symbolem.
Mezi jeho sdílenými příspěvky se objevují i útoky na europoslance Filipa Turka. Jan Špaček sdílel třeba komentář režiséra Jana Hřebejka, který o Turkovi psal jako o člověku „politováníhodném, nesoudném a úplně marném“.
V neposlední řadě Špaček rovněž souhlasně sdílel například komentář Tomáše Etzlera k nedávné výměně mezi poslancem Radkem Vondráčkem (ANO) a Martinem Řezníčkem v Nedělní debatě ČT. Etzler v příspěvku označil Řezníčka za jednoho z nejlepších novinářů, se kterými kdy pracoval, a ostře se pustil do Vondráčka.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku