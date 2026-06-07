„Jakoba před soud.“ Xaver po zvolení natočil výbušné VIDEO

Poslanecká sněmovna v pátek znovu zvolila Luboše Xavera Veselého do Rady České televize. Jeho obhajoba mandátu vyvolala výraznou vlnu kritiky především ze strany opozičních politiků, kteří připomínali jeho dřívější kontroverze i postoje k veřejnoprávní televizi.
Xaver Veselý po svém znovuzvolení naznačil, že jedním z témat, kterým se chce věnovat, je návrat stanice ČT3. „Děkuji všem, kteří mě podpořili, čeká nás v Radě ČT hodně práce. Dnešním dnem začíná můj boj o návrat ČT3,“ obrátil se na své příznivce prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Mandát jsem vykonával zodpovědně, říká Veselý
Veselý ve videu nejprve hájil své dosavadní působení v Radě České televize. Zdůraznil, že mandát podle svého přesvědčení vykonával zodpovědně: „Vykonával jsem mandát, řekl bych, při nejmenším zodpovědně,“ uvedl Veselý s tím, že proto měl morální právo kandidovat znovu.
Následně popsal, že se ho den před volbou jedna z jeho příznivkyň ptala, co by označil za největší chybu svého dosavadního působení v Radě ČT a co naopak za nejlepší rozhodnutí.
Luboš Xaver Veselý bez dlouhého váhání uvedl, že za chybu zpětně považuje hlas pro bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka. „Největší chyba byla hodit hlas Janu Součkovi a nejlepší rozhodnutí bylo hodit hlas pro odvolání Jana Součka,“ řekl člen Rady ČT na adresu bývalého šéfa ČT.
„Řeknu jenom to, že si myslím, že to byla blbá rána vedle. Honza je určitě hodný kluk. Měl jsem rád jeho tatínka, je to férový chlapík. Prostě neměl na to, aby vykonával funkci generálního ředitele České televize. Přesně stejně tak jako na to nemám já, proto nebudu kandidovat při dalších volbách na generálního ředitele ČT,“ pokračoval.
Vyřazení Matochy a Bradáče je křivda
Věnoval se i samotnému průběhu volby. Zmínil, že z dalšího výběru „nějakou dohodou“ byli vyřazeni Pavel Matocha a Roman Bradáč, což označil za nespravedlivé: „Považuji to za obrovskou křivdu. Oni v Radě pracovali dobře, u Pavla bych řekl, že ještě v některých okamžicích dost odvážně, dokonce tak odvážně, že mně to chvilkami bylo až nepříjemný, ale tak to chodí,“ řekl zklamaně Xaver Veselý.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Následně se tvrdě vymezil proti vystoupení Jana Jakoba, předsedy poslaneckého klubu TOP 09, který při volbě televizních radních upozorňoval na pochybnosti kolem některých kandidátů. U Veselého zmiňoval jeho spojení s internetovou televizí XTV a ptal se, jak má veřejnost věřit v jeho nezávislost. „Vyslechl jsem si možná skoro všechny, ale to, co tam říkal pan Jan Jakob, doufám, že jednoho dne se najde někdo, kdo se s tím chce otravovat a chytne ho za ty lži a postaví ho před soud,“ uvedl Veselý.
Poznamenal, že se však nechce pouštět jen do okamžité reakce, ale výroky svých kritiků si chce později podrobně rozebrat. Vedle Jana Jakoba zmínil také předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana: „To žvanění Jakoba, Hřiba i předsedy STAN pana Rakušana vezmu a na prvočinitele rozeberu a řeknu tam, jaká je ta pravda. Lež asi patří k povinné výbavě každého politika. Je to politický boj, natvrdo se jde po kořisti, ale musím říct, že mi to tentokrát přišlo velmi nepříjemné,“ dodal člen Rady ČT.
Vrátil se i ke kritice svých dřívějších výroků vůči novinářce. Tvrdil, že nešlo o útok na ženy, ale o reakci na konkrétní osobu a její práci: „Já jsem se vyjádřil v minulosti k jisté konkrétní novinářce, o které jsem si ovšem v tu chvíli myslel, a myslím si to do teď, že vykonávala něco velmi špatného,“ uvedl.
A dodal: „Peprný nebo expresivní výraz dobře použitý v pravou dobu dodá myšlence na váze. Samozřejmě ale musíte počítat s tím, že nějaký šišlavý trouba se pak postaví za pultík Poslanecké sněmovny a bude vám to omílat o hlavu,“ dodal Veselý. Že někteří politici ve Sněmovně jeho dřívější výrok o tom, že by konkrétní novinářka měla být „hnána svinským krokem“, označovali za výzvu k násilí, označil za nesmyslný výklad.
Hřib využil XTV před volbami
Moderátor Xaver Veselý neopomněl připomenout, jak Hřib před parlamentními volbami opakovaně přijal pozvání do XTV, zatímco nyní se k ní vyjadřuje pohrdavě: „Pan Hřib, když bylo před volbami a honil hlasy svých voličů, tak ochotně v několika případech přijal pozvání do XTV. Když měl teď řeč ve Sněmovně, kde mě jmenoval asi desetkrát a kopal do mě ze všech stran, tak řekl, že to XTV je televizní kanál a že slovo „kanál“ platí. Mě se to velmi dotklo,“ uvedl Veselý.
Hřibovo chování proto označil za odporné: „Když toto říká někdo, kdo několikrát přijme vaše pozvání, přijde tam, podává ruku, poskytne rozhovor a pak jde a vypráví toto, tak mi to přijde odporné. Je to odporné stvoření. Velmi odporné stvoření,“ dodal.
„I Rakušan tam totálně lhal. Takže chci říct, že má platit pravidlo, že se pravda nakonec ukáže, tak já doufám, že se pravda nakonec ukázala a do rady jsem byl zvolen,“ zakončil.
Poslanci v pátek zvolili šest nových členů Rady České televize. Vedle Luboše Xavera Veselého uspěli Martin Chalupský, Lucie Plíšková, Stanislav Berkovec, Jiří Šlégr a Petr Brožda. Neuspěl naopak například bývalý ministr kultury Daniel Herman.
Právě setrvání Veselého v Radě ČT ale vyvolalo největší vlnu kritiky ze strany opozičních politiků. Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, na sociálních sítích se po oznámení výsledků rozhořela ostrá debata.
Europoslankyně STAN Danuše Nerudová označila jeho znovuzvolení za „výsměch všem slušným lidem“ a mluvila o „vládě proruské sebranky bez hodnot a morálky“.
Kriticky se vyjádřil také bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Ten uvedl, že je dobře, že se do Rady ČT nedostali Pavel Matocha a Roman Bradáč, ale za ostudu označil právě opětovné zvolení Veselého. „Jeho zvolení je vizitkou vládní koalice,“ napsal.
Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek prohlásil, že „Luboš Xaver Veselý nemá v Radě České televize co dělat“. Připomněl jeho opakované urážky, vulgarity a útoky na novinářky a uvedl, že podle něj poškozuje důstojnost funkce člena rady.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zase spojil neúspěch Pavla Matochy a Romana Bradáče s tlakem na veřejnou volbu a uvedl, že veřejné hlasování odhalilo i politiky, kteří podle něj nadále podporují Luboše Xavera Veselého. Závěrem dodal, že Piráti stojí na straně nezávislých médií a nedovolí, aby si z nich kdokoliv dělal politickou kořist.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku