Válek (TOP 09): Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě ČT co dělat

Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě České televize co dělat. Rada ČT má chránit nezávislost, důvěryhodnost a důstojnost veřejnoprávní televize. Ne být odkladištěm pro lidi, kteří veřejný prostor zaměňují za hospodskou rvačku plnou hulvátských výpadů. Jeho opakované urážky, vulgarity a útoky na novinářky, ženy ve veřejném prostoru i další osobnosti nejsou „jiný názor“. Jsou to projevy člověka, který dlouhodobě poškozuje důstojnost funkce. Nehledě na jeho střet zájmů, spojený s jeho bizarním projektem, ze kterého své urážky deklamuje.
To, že byl zvolen, je vizitka každého z poslanců, kteří pro něj hlasovali a činí je to odpovědnými za všechny jeho další skandály, které nevyhnutelně přijdou.
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