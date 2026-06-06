Válek (TOP 09): Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě ČT co dělat

07.06.2026 10:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvolení Xavera Veselého na další období v Radě ČT.

Válek (TOP 09): Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě ČT co dělat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek

Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě České televize co dělat. Rada ČT má chránit nezávislost, důvěryhodnost a důstojnost veřejnoprávní televize. Ne být odkladištěm pro lidi, kteří veřejný prostor zaměňují za hospodskou rvačku plnou hulvátských výpadů. Jeho opakované urážky, vulgarity a útoky na novinářky, ženy ve veřejném prostoru i další osobnosti nejsou „jiný názor“. Jsou to projevy člověka, který dlouhodobě poškozuje důstojnost funkce. Nehledě na jeho střet zájmů, spojený s jeho bizarním projektem, ze kterého své urážky deklamuje.

To, že byl zvolen, je vizitka každého z poslanců, kteří pro něj hlasovali a činí je to odpovědnými za všechny jeho další skandály, které nevyhnutelně přijdou.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jako za covidu. ČT promluvila do duše známá osobnost
Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek
Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce
Opozice se může zbláznit. Xaver opět v Radě ČT

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jdou za Xaverem skandály?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Věděl jste o tom?

Je pravda, co tvrdí bývalý ředitel ČT2 Jan Štern, a to, že byla zastavena reportáž o selhání při zásahu proti střelci na FF UK, jež by mohla vyústit ve váš tehdejší politický konec jako ministra vnitra?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vlasta Válek nemá v politice co dělat!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedvd99 , 07.06.2026 10:39:44
Co dokázal se zdravotnictvím, vidíme všichni v reálu!

|  5 |  0

Další články z rubriky

Válek (TOP 09): Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě ČT co dělat

10:15 Válek (TOP 09): Lubomír „Xaver“ Veselý nemá v Radě ČT co dělat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvolení Xavera Veselého na další období v Radě ČT.