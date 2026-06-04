ÚOHS: Profesorka Caroline Buts byla oceněna medailí úřadu

Profesorka Caroline Buts vyučuje na Fakultě sociálních věd a Solvay Business School na Vrije Universiteit Brussel evropskou integraci a soutěžní politiku. Doktorát získala v roce 2012 v oblasti ekonomie veřejné podpory, která je také jedním z hlavních pilířů jejího výzkumu. Caroline Buts je zakládající členkou a současnou vedoucí (Chair) Brussels Centre for Competition Policy, kde vede a dohlíží na řadu doktorandů a výzkumných projektů zaměřených jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Od roku 2014 působí také jako výkonná redaktorka (Managing Editor) časopisu European State Aid Law Quarterly. Zároveň je akademickou ředitelkou European State Aid Law Institute, poskytuje poradenství veřejným i soukromým partnerům v oblasti veřejné podpory a pravidelně působí v expertních výborech, včetně belgického Price Observatory. Její práce byla oceněna řadou akademických vyznamenání, mimo jiné cenou Lexxion Lifetime Achievement Award v roce 2025 a cenou Concurrences Antitrust Writing Award v roce 2026.
Úřad oceňuje nejen intenzivní působení Caroline Buts v oblasti veřejné podpory, ale také její odbornost, šíření povědomí o pravidlech veřejné podpory, její zapojení do osvěty, jak pravidla veřejné podpory fungují a v neposlední řadě také dlouhodobou spolupráci s ÚOHS v šíření této osvěty.
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