Jídlo z foodory? Za oponou „muslimští“ a LGBTQIA+ hrdinové

07.06.2026 5:15 | Analýza
autor: Radek Kotas

Objednáváte si jídlo skrze donáškové služby, jako je foodora? Pak podle její mateřské společnosti Delivery Hero i českého zastoupení pomáháte budovat rovněž inkluzivní prostředí a přispíváte například k podpoře pro „muslimské hrdiny“ či „hrdé LGBTQIA+ hrdiny“. Od části kurýrů však zaznívá, že by raději od firem slyšeli o navyšování odměn. Společnosti se dle nich místo toho soustředí na „marginální podporu pro velmi úzké skupiny“.

Jídlo z foodory? Za oponou „muslimští“ a LGBTQIA+ hrdinové
Foto: Repro Youtube
Popisek: Reklama společnosti Foodora

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Kurýři rozvážkových služeb, jako jsou Wolt, foodora či Bolt Food, si dlouhodobě stěžují na podmínky a odměňování. Zejména kvůli tzv. dynamickému odměňování, kdy platformy flexibilně mění výši odměny za zakázku dle času a poptávky, výhrady pracujících u těchto společností letos vyústily ve stávku.

Donáškové služby kontrují tím, že se o své kurýry a zaměstnance starají, a tvrdí, že se jim snaží přinést co nejlepší pracovní podmínky. Na svých stránkách častokrát odkazují na své hodnoty, s nimiž prý mohou všichni pracovníci počítat.

Oč se jedná? Wolt vyzdvihuje „flexibilní možnosti výdělku“ a tvrdí, že jej „lepším dělají rozmanitost a inkluze“. „Rozmanitost pro nás není jen cílem. Naším cílem je vytvořit skvělý zážitek pro všechny naše zákazníky a partnery – a myslíme tím všechny. To vyžaduje, aby naše produkty byly vytvářeny různorodými týmy a byly navrženy s ohledem na rozmanitost a inkluzi od samého začátku,“ uvádí firma s tím, že v jejím týmu je zastoupeno více než 100 národností a poměr pohlaví v celé společnosti se blíží rovnoměrnému poměru až na oblast vývoje, na níž chce prý ještě zapracovat skrze iniciativu „ženy v technologiích“.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...
12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...
12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...
12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...
12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...
12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu...

„Vzájemný respekt je jediná cesta vpřed. Proto podporujeme komunitu LGBTQ+ v naší práci v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze. Chceme dát komunitě ve Woltu více prostoru a slyšitelnější hlas. Konkrétně jsme interně vytvořili skupiny, jako je naše ‚Rainbow Alliance‘ a ‚DEI crew‘, abychom zajistili, že členové komunity mají prostor a podporu k dalšímu budování pocitu sounáležitosti. Jako první krok jsme pro Wolt vytvořili politiku DEI (rozmanitosti, rovnosti a inkluze, pozn. red.) a budeme vyhodnocovat náš pokrok při vytváření plně inkluzivní společnosti jako základní součást naší strategie udržitelnosti,“ dodává Wolt a chlubí se, že vůči svým kurýrům nestanovuje „striktní jazykové ani vzdělávací požadavky“.

Podobně na své hodnoty láká Bolt, který slibuje „férový výdělek“, ale též „rovné příležitosti“. „Věříme ve vytváření inkluzivního prostředí, kde je vítán každý bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, genderovou identitu, sexuální orientaci, věk nebo postižení,“ zní od něj.

Mateřská společnost donáškové služby foodora, Delivery Hero pak u podmínek pro pracovníky zmiňuje na prvním místě rovněž principy rozmanitosti, rovnosti a inkluze.

Pokud se někdo rozhodne u společnosti neskončit jen u rozvážení jídla a chce nastoupit na plný zaměstnanecký poměr, pak jej má čekat „pracoviště navržené pro každého“. Co si pod tím představit? „Patří sem genderově neutrální koupelny, modlitebna pro všechny náboženské skupiny a bezplatné dámské hygienické potřeby. Pro podporu rodičů nabízíme vyhrazený prostor pro rodiče a děti. Pro lepší přístupnost zahrnuje náš design hmatovou podlahu a kuchyňské vybavení umístěné v dosažitelné výšce,“ jmenuje společnost.

Dodává, že nechce usnout na vavřínech, a proto se snaží posouvat v budování inkluzivní kultury. Pomáhat má k tomu i specializované školení pro manažery, určené třeba ke „zvládání nevědomých předsudků a vedení kulturně rozmanitých týmů“.

K dosažení svých hodnot společnost disponuje „hrdinskými komunitami“, což mají být dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, které sdružují lidi se společnou identitou a životními zkušenostmi. Zásadní roli v prosazování rozmanitosti, rovnosti a inkluzivnosti tak má hrát například skupina „muslimských hrdinů“, kteří dle firmy „vytvářejí příjemný prostor pro nedostatečně zastoupené hlasy, kde se mohou setkávat a poskytovat podporu“.

Vedle toho, že se firma, pod niž spadá foodora, snaží o zvyšování povědomí, budování komunity a posilování postavení muslimů, podporuje též skupinu na podporu profesního rozvoje žen a „hrdé hrdiny“, jejichž cílem je podpora a oslava LGBTQIA+ hrdinských pracovníků.

Foto: Webové stránky Delivery Hero

Šéf foodora Česko Adam Kolesa pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že dané principy zastává i lokální zastoupení a že se foodora v České republice plně hlásí k hodnotám své mateřské skupiny Delivery Hero.

„Tyto globální principy adaptujeme na lokální potřeby tak, aby měly reálný dopad na naše zaměstnance. Náš přístup k diverzitě a inkluzi (DEI) není jen formální, ale promítá se do konkrétních benefitů a vnitrofiremní kultury,“ uvedl a potvrdil tak, že pokud si v Česku objednáváte jídlo z nástupce někdejší značky Dáme jídlo, pomáháte i vy s posilováním hodnot společnosti.

„Na českém trhu nabízíme nadstandardní podporu, která reflektuje moderní pojetí rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pro naše interní týmy jsme zavedli řadu iniciativ, které nás řadí mezi progresivnější zaměstnavatele v zemi,“ uvádí Kolesa.

Fotogalerie: - Oteplení Prahy

Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...
Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...
Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...
Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...
Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...
Pochodem hrdosti vyvrcholil týden Prague Pride Fes...

Společnost dle něj klade důraz na inkluzi a „hlubokou podporu v klíčových životních etapách skrze nábor bez předsudků, spravedlivý rozvoj a nadstandardní benefity“. „Ty zahrnují placené volno pro registrovaná partnerství, asistovanou reprodukci či genderovou afirmaci a specifickou pomoc při citlivých situacích, jako je ztráta blízkých či těhotenství. Maximální flexibilitu nabízí rodinám prostřednictvím čtrnáctidenního home office před příchodem potomka, měsíčního vzdáleného režimu po návratu z rodičovské dovolené a zázemí pro děti přímo v kancelářích, kde jsou samozřejmostí i bezplatné hygienické potřeby,“ pokračuje.

Diverzitu dle něj foodora podporuje i navenek, jelikož je kupříkladu dlouholetým partnerem festivalu Prague Pride a byla aktivním členem Pride Business Fora. „Tyto aktivity vnímáme jako klíčové pro budování inkluzivní společnosti, kde se nikdo nemusí bát být sám sebou,“ dodává šéf firmy, skrze niž si mnoho Čechů objednává jídlo domů.

Část kurýrů však namítá, že by namísto inkluze a diverzity raději slyšela o zvýšení odměn za svoji práci. Lidé, kteří často rozvážejí jídlo na základě spolupráce s donáškovými firmami formou dohody o provedení práce či formou živnosti, upozorňují, že proklamovaná možnost rychlého přivýdělku častokrát končí nutností pracovat déle o polovinu až dvojnásobek běžné pracovní doby, aby se vůbec dostali na udržitelný příjem.

Fotogalerie: - Koloběžky kam oko dohlédne

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Elektrické koloběžky zaplavily pražské ulice i cho...
Elektrické koloběžky zaplavily pražské ulice i cho...
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Elektrické koloběžky zaplavily pražské ulice i cho...
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Výtky kurýrů podobně tlumočil také Jiří Karafiát za skupinu Kurýři za lepší podmínky, jež na začátku roku stála za stávkou lidí rozvážejících jídlo. „O těchto ‚benefitech‘ jsme já ani mí kolegové mezi kurýry nikdy neslyšeli. Pokud tedy nějaká taková podpora existuje, bylo by dobré ji kurýrům skutečně sdělit. Zároveň jde o marginální podporu pro velmi úzké skupiny nebo specifické životní situace,“ komentoval výčet benefitů zmíněný šéfem foodory.

Podle Karafiáta jde spíše o „ukázku toho, jak lze odvést pozornost pomocí dobře znějících, ale v praxi málo podstatných frází“. „Realita každodenní práce kurýrů je dnes úplně jiná a v mnoha městech velmi problematická. Pokud si spočítáme, že kurýr na živnost v menším městě se dostane průměrně asi na 250 Kč za hodinu (počítáme běžnou osmihodinovou směnu, pět dní v týdnu), a odečteme základní náklady – přibližně 80 Kč za pohonné hmoty, asi 125 Kč za náhradu za použití vlastního auta, kolem 60 Kč na odvody státu a zhruba 35 Kč rezervu na neplacené volno nebo nemoc – dostává se kurýr prakticky do minusu. A to stále nejsou započítány všechny náklady spojené s prací,“ jmenuje s tím, že daná témata mají odvádět pozornost od debaty o podobě zákona o platformové práci, který má zavést pravidla pro platformové pracovníky.

Míní, že donáškové platformy „zjevně chtějí pokračovat ve stávajícím modelu bez výraznějších změn“ a kurýři by uvítali například jasně definované minimální sazby a náhrady. „Pokud by měl kurýr dosahovat příjmu alespoň na úrovni mediánu hrubé mzdy, o kterém mluví i zástupci foodora v médiích, znamenalo by to u práce na živnost průměrnou hodinovou odměnu přibližně kolem 500 Kč,“ dodává pro ParlamentníListy.cz k tomu, co by dle něj mnozí pracující uvítali namísto proklamací o vytváření inkluzivního prostředí.

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Článek obsahuje štítky

jídlo , muslimové , Bolt , Prague Pride , inkluze , LGBT , Wolt , Foodora , DEI , kurýři , Delivery Hero , rozvoz jídla , donáškové služby

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