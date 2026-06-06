Fiala (SPD): EU zvažuje pozastavení restrikcí na obchod s ruskou ropou

07.06.2026 16:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ropě a EU.

Fiala (SPD): EU zvažuje pozastavení restrikcí na obchod s ruskou ropou
Foto: Deník TO, YT
Popisek: Radim Fiala

Evropská unie zvažuje pozastavení restrikcí na obchod s ruskou ropou. Prosazujeme dovoz levných paliv a energií bez omezení, včetně Ruska!  Evropská unie v reakci na konflikt na Blízkém východě zvažuje pozastavení omezujících opatření zaměřených na obchod s ruskou ropou. TASR o tom informuje na základě zprávy agentury Bloomberg, která se v neděli odvolala na zdroje obeznámené se záležitostí. SPD prosazuje konec omezení obchodování s ruskou ropou a plynem. Chceme co nejlevnější paliva a konkurence na trhu by k tomu přispěla. Blokování dovozu ropy z Blízkého východu už několik měsíců drží vysoké ceny paliv a může přinést i zdražení hnojiv a potravin a vyvolat celosvětovou ekonomickou krizi. Tomu musíme zabránit. 

V loňském roce EU zavedla mechanismus, který zajišťuje, že každých šest měsíců se cenový strop pro ruskou ropu Urals automaticky stanoví na úrovni 15 % pod průměrnou tržní cenou. Omezení zakazují evropským společnostem poskytovat služby, jako je pojištění a přeprava ropy, jejíž cena přesahuje stanovený limit. O věci informoval slovenský Euractiv.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
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Fiala , SPD

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Podle mě máte pravdu oba tábory. Jeden tvrdí, že si většina lidí Euro nepřeje, druhý, že jsme se k němu zavázali. Nebylo by teda řešením, vyvolat znovu referendum o našem členství v EU a přijetí Eura? Prý se teď nějaký zákon o referendum chystá, podpoříte ho?

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16:18 Fiala (SPD): EU zvažuje pozastavení restrikcí na obchod s ruskou ropou

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ropě a EU.