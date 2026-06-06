Slovák (ODS): Závislosti nejsou jen zdravotní problém

07.06.2026 13:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přesunu protidrogové agendy pod Ministerstvo zdravotnictví.

Slovák (ODS): Závislosti nejsou jen zdravotní problém
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák

Víte, že mě nebaví bořit. Mnohem raději tvořím.

Ale když někdo přijde s destruktivním nápadem přesunout protidrogovou a závislostní politiku pod Ministerstvo zdravotnictví, je potřeba nahlas říct, proč je to špatně.

Závislosti nejsou jen zdravotní problém. Jsou to také otázky prevence, školství, sociálních služeb, bezpečnosti, práva, práce s rodinami i komunitami. Funkční politika v této oblasti musí být meziresortní, koordinovaná a odborná, ne zavřená do jednoho ministerstva.

Přesun pod zdravotnictví by znamenal zúžení celé problematiky na léčbu, oslabení prevence, ztrátu koordinace napříč státem a riziko, že se rozbije systém, který se roky budoval a který v mnoha ohledech funguje.

Jako stínová vláda ODS jsme jednali s odbornou veřejností. Příští týden budeme pokračovat jako opozice napříč politickými stranami.

Nenecháme padnout to, co funguje!

Mgr. Štěpán Slovák

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jako za covidu. ČT promluvila do duše známá osobnost
Stávka u Strakovky: Už se směje i Kalousek
Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce
Opozice se může zbláznit. Xaver opět v Radě ČT

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ODS , Slovák

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Nesouhlasíte s přesunem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Nechcete to zabalit?

Co jste jako ministr dokázal mimo to, ze jste naštval dost lidi? Jak dlouho připravujete ten mediální zákon? Dlouho a pak vám ho sama vláda shodí ze stolu, takže zákon k ničemu a opět se ptám, co jste teda dokázal?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Slovák (ODS): Závislosti nejsou jen zdravotní problém

13:12 Slovák (ODS): Závislosti nejsou jen zdravotní problém

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přesunu protidrogové agendy pod Ministerstvo zdravo…