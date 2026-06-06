Slovák (ODS): Závislosti nejsou jen zdravotní problém

Víte, že mě nebaví bořit. Mnohem raději tvořím.
Ale když někdo přijde s destruktivním nápadem přesunout protidrogovou a závislostní politiku pod Ministerstvo zdravotnictví, je potřeba nahlas říct, proč je to špatně.
Závislosti nejsou jen zdravotní problém. Jsou to také otázky prevence, školství, sociálních služeb, bezpečnosti, práva, práce s rodinami i komunitami. Funkční politika v této oblasti musí být meziresortní, koordinovaná a odborná, ne zavřená do jednoho ministerstva.
Přesun pod zdravotnictví by znamenal zúžení celé problematiky na léčbu, oslabení prevence, ztrátu koordinace napříč státem a riziko, že se rozbije systém, který se roky budoval a který v mnoha ohledech funguje.
Jako stínová vláda ODS jsme jednali s odbornou veřejností. Příští týden budeme pokračovat jako opozice napříč politickými stranami.
Nenecháme padnout to, co funguje!
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