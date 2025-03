Sanchéz hned na začátku prozradil, že ve velkých televizních stanicích to chodí tak, že pokud chcete udělat rozhovor s někým, koho nemají na seznamu těch, se kterými je možné dělat rozhovor, tak tento rozhovor neproběhne. Carlson, který dříve pracoval pro Fox News, zmínil, že s tím se také setkal. „Všichni Jeffrey Sachsové na světě, Mearsheimerové, plukovníci Macgregorové, těm není dovoleno na těchto stanicích být,“ popsal svou zkušenost Sanchéz s tím, že to zažil v MSNBC, v CNN i na Fox News, i když třeba z jiných směrů.

Carlson se připojil, že tyto televize zastávají různé ideologie, ale absolutně nedovolovaly nic, co by zpochybňovalo neokonzervativce a jejich narativ. „Zpochybněte neokonzervativní zahraniční politiku a jste vyřízení,“ shrnul Carlson.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4161 lidí

Carlson zmínil a Sanchéz potvrdil, že Russia Today je zakázána i v USA. A moderátor k tomu ještě poznamenal, že to je v rozporu s americkou ústavou. „Po začátku války na Ukrajině se rozhodli, že nikdo ve Spojených státech nemá právo rozumět jinému úhlu pohledu, než je ten ukrajinský,“ popsal Sanchéz, k čemu podle něho došlo. A proto byla Russia Today, která by potenciálně mohla nabízet ruskou perspektivu, zakázána.

Rick Sanchez spent a lifetime in television before becoming one of the highest rated anchors at RT. Last summer, the Biden administration forced him out of his job and threatened him with jail for refusing to repeat Zelensky’s talking points. A case study on the death of free… pic.twitter.com/tt0xNBh36w