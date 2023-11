„Dejte nám peníze, ať se lidé přestanou bát jezdit na kole v Praze.“ Ano, to skutečně padlo

reklama

„Moje první vyplněná žádost v Grantysu. Jde o seriál cyklovyjížděk v Praze 10. Už to je úspěch. Jak to dopadne potom, je jen bonus (ale bylo by to fajn),“ přibližuje Pavlívková na sociální síti X projekt, na který chce získat dotace.

Její záměr však nenaráží ve virtuálním éteru zrovna na pochopení. Sklízí naopak výsměch ze všech stran.

Senátor Hraba doslova mluví o názorné ukázce dotačního pekla v praxi: „Pardon, ale to nejde bez dotací jezdit na kole? To je to dotační peklo v praxi...“ konstatuje pod příspěvkem Pavlíkové.

Ani právník Ondřej Dostál si neodpustil na adresu Pavlíkové vtipkování: „Jestli grant klapne, měl bych zájem o frančízu. Já mám doma kameru, moje děti jezdí na kole a mohly by dělat podcasty o tom, jak jezdí na kole. Možná by nás to všechny bavilo víc, než jezdit na kole, což je na konci dne děsná dřina. Státe, go-fund-me!“ dodal pobaveně.

Pavlívková se následně jala kritikům blíže vysvětlit, že její záměr je skutečně smysluplný a finanční podpora státu je k jeho realizaci potřebná: „Pravidelné vyjížďky pro obyvatele Prahy 10, pomoc s překonáním obav z jízdy po městě pro rodiče i děti. Podpora udržitelného rozvoje a mobility. Máme s tím dobrou zkušenost, ale dělali jsme jen nahodile,“ uvedla.

Naopak Martin Kopta dal Pavlíkové za pravdu, že takový projekt není vůbec na škodu: „Na první pohled vypadá zvláštně, že na něco tak přirozeného jako rodinná vyjížďka na kolech vůbec musí být nějaký projekt, ale vzpomínám, že jsem se na kole po Praze odvážil prvně až při lockdownech. Takže držím pěsti, ať to má úspěch!“ podpořil političku.

„Martine, to popisuješ celkem přesně. Myslím, že tam musí být silná motivace a skupina a dostupnost (chceme to pořádat jednou za měsíc) v tom může pomoct. Navíc jsme po Praze 10 projížděli zajímavá místa, která byl často neviditelná i pro místní,“ zareagovala Pavlíková.

Člen vládní ODS Jan Paluska se nad systémem přerozdělování dotací a jejich účel je nevěřícně chytá za hlavu. „Vždycky když platím daně, myslím na to, jak jsem šťasten, že za moji práci si pár ufonů odbourá strach z jízdy na kole po městě. Pls přerozdělovat víc, I want more,“ komentoval s notnou dávkou ironie pro jaké věci Pavlívková shání granty.

Především pak v době krize, kdy vláda, v níž je ODS nejsilnější koaliční partner, v návrhu státního rozpočtu pro příští rok krátí dotace 12 ministerstvům. Celkem se dotační programy oproti letošku omezí o více než 84 miliard korun.

Téměř polovinu škrtů představuje zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy v hodnotě 38 miliard korun. Zbývajících 46,1 miliardy korun jsou omezení běžných dotací, které jednotlivá ministerstva vypisovala, uvedl iROZHLAS.cz.

Škrtání dotací je součástí vládní snahy o konsolidaci veřejných financí. Společně s balíčkem, který je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním a který zvyšuje některé daně, by podle Ministerstva financí tato opatření měla přispět ke zlepšení salda státního rozpočtu o zhruba 97 miliard korun v příštím roce.

Vzhledem k růstu jiných výdajů se ale schodek rozpočtu nezlepší o celou tuto částku. Zatímco pro letošek vláda očekává hospodaření se schodkem 295 miliard korun, vládní návrh rozpočtu na příští rok má deficit 252 miliard korun.

