„Děláte ze starších lidí tupce?“ Lidl čelí hněvu

Uživatel Tom na síti X zveřejnil fotku slevy z prodejny řetězce LIDL. Na digitálním displeji svítí cena za čokoládu 17,45 korun. Menším písmem je nad tím uvedena původní cena. Ta je dvojnásobná, tedy 34,90. Jenže když zákazník jen tak čokoládu vezme a dojde s ní k pokladně, naúčtují mu tam těch „původních“ 34,90. Chyták se skrývá v malých a těžko čitelných písmenkách pod sníženou cenou. V textu, který je malý, rozdrobený a ještě v těžko čitelném poměru stran, se píše: „Sleva platí pouze pro zákazníky LIDL Plus, kteří mají tuto prodejnu nastavenou jako svou oblíbenou.“ Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 4% Nepřijímám 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24925 lidí

Kdo není zvyklý chodit do prodejen LIDL, nemá šanci pochopit, co pro slevu musí udělat. A tak ji nedostane. LIDL Plus je věrnostní program tohoto řetězce. Funguje skrze mobilní aplikaci, kterou si zákazník stáhne do chytrého telefonu a po registraci může začít čerpat výhody, jako třeba tuto slevu na čokoládu. Tedy v případě, že splní i poslední podmínku řetězce a v aplikaci označí prodejnu, kde právě nakupuje, jako svou oblíbenou. Problém tedy může nastat u nemalé části zákazníků, kteří aplikaci řetězce mají, ale nepřečtou si tuto poslední podmínku, nebo jí neporozumí. Úplně bez šance na slevu jsou potom lidé, kteří nemají takzvaný smartphone a nemohou si věrnostní aplikaci LIDLu nainstalovat. Majiteli starých tlačítkových telefonů jsou zpravidla senioři, tedy ta skupina, která by slevu uvítala nejvíce.

Chytrá aplikace LIDL Plus uživatelům nabízí slevy a za to o nich sbírá data. V obchodních podmínkách služby se píše: Pokud se při návštěvě prodejny u pokladny identifikujete, zaznamenáváme prodejnu, kterou jste navštívili, produkty, které jste zakoupili nebo vrátili, podle typu, množství a ceny, kupony a poukázky, které jste uplatnili, částku na účtence, průměrnou částku na pokladní účtence za určité období, četnost vašich nákupů, čas platby a použitý způsob platby.“ Slevy nejsou automatické, ale musíte je v aplikaci nejdříve sami aktivovat. Na to LIDL upozorňuje: „Kupony v Lidl Plus jsou při platbě u pokladny zohledněny pouze v případě, že jste si je předtím aktivovali v aplikaci v sekci ‚Kupony‘.“

„Můžete nás přestat och*ávat, jak tohle přečtou a pochopí starší lidé?“ ptá se LIDLu uživatel Tom, který fotografii pořídil.

I další spotřebitelé ve svých reakcích zmiňují skutečnost, že LIDL znevýhodňuje zákazníky bez chytrých mobilů. Padají i narážky na podmínku „oblíbené“ prodejny, která komentujícím přijde nadbytečná. „Tohle kartičkové šílenství je naprostá perverznost a dvojí ceny jak vyšité,“ napsal uživatel Friedrich. Ironicky poznamenává, že by do toho řetězec mohl zamíchat ještě rozlišování zákazníků podle bydliště, občanství a barvy kůže.

„Čekám na slevu pro ty, co mají prodejnu nastavenou jako oblíbenou, zároveň nastavenou tabetu na mobilu v okrové barvě, nachovou barvu ponožek, v košíku 2 kostky másla a u pokladny přeříkají tabulku prvků v latině,“ utahuje si z podmínek LIDLu pan Jan Dědeček.

„Takže k sedmnácté středě v roce, kdy musí být čtyři dny po úplňku, hodnotě nákupu přesně 473 Kč, aktivovaném kuponu a vytočeném kole štěstí v aplikaci se ještě přidala oblíbená prodejna,“ dělá si z absurdních podmínek slevy na čokoládu legraci pan Libor Nábělek.

Další uživatelé píší, že této slevě naletěli, a to ještě nepatří mezi důchodce. Jeden zákazník si doma ověřil účtenku a za čokoládu platil nezlevněných 34,90, i když tvrdí, že podmínky splnil. „Vtipný je, že když jsem byl fyzicky v prodejně, v app nešlo onu prodejnu jako oblíbenou nastavit,“ postěžoval si jiný zákazník.

„Nedělejte ze starších lidí tupce,“ vzkazuje řetězci jiný zákazník. Navrhuje, aby se někdo ze zaměstnanců k takto zlevněné čokoládě postavil a lidem slevu vysvětloval osobně.

V komentářích se objevují i další stížnosti na LIDL. Jeden z uživatelů vyjádřil názor, že kvalita služeb řetězce byla dříve dobrá, ale poklesla. Objevila se i zákaznice, která uvedla, že kvůli systému slev přestala v LIDLu nakupovat. Jiný člověk se naopak diskutujících ptá, zda by chtěli takové slevy, jaké předvádí LIDL se svou čokoládou, zakazovat.

ParlamentníListy.cz ve věci oslovily jak české zastoupení řetězce Lidl, tak Českou obchodní inspekci. Prozatím na odpovědi stále čekají.

