„Do Bohnic by se všichni nevešli“. Sledujeme Letnou s Michalem Gulyášem

21.03.2026 16:23 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Ivan Trojan, Zdeněk Svěrák, Jiří Lábus. Milion chvilek představil jako své hlavní řečníky na letenskou demonstraci tři herce, ParlamentníListy.cz se proto rozhodly sledovat celou akci také s jedním ze zástupců herecké profese. Michal Gulyáš přináší bezprostřední dojmy z výstupů, i když má občas pocit, že sleduje máchání už stokrát vymáchaných ponožek.

„Do Bohnic by se všichni nevešli“. Sledujeme Letnou s Michalem Gulyášem
Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni.

V patnáct hodin zahájil Mikuláš Minář demonstraci Milionu chvilek na Letné. „Mráz přichází z Kremlu a mráz nám běhá po zádech, ale nás je tu docela hodně, takže je nám teplo,“ pravil.

Okénko řečníků pak začal herec Ivan Trojan, který měl radost z počtu diváků. Organizátoři původně avizovali až čtyři sta tisíc, v patnáct hodin mluvili o sto padesáti tisících.

Pro ParlamentníListy.cz celou akci komentuje jiný herec, Michal Gulyáš. „Za všechno podle nich může tahle vláda. Čtyři roky tu vládla Fialová mafie, ale za všechno může tahle čtyři měsíce vládnoucí reprezentace,“ zaujalo Gulyáše hned na úvod. „Chápu, že všichni by se do bohnického areálu nevešli,“ dodává k místu konání. 

„Často se kritikům Andreje Babiše předhazuje, že nerespektují výsledky voleb. My je respektujeme, vítěz voleb je jasný, ale současnou politiku do značné míry určují strany, které by se možná už ani nedostaly do Sněmovny,“ hovořil z pódia herec, který se účastnil už mnoha demonstrací Milionu chvilek.  

Psali jsme:

První okamžiky Letné: Minář za útok na Hamplovou ihned narazil
Demonstrace na Letné: Tuhle zemi si nenecháme ukrást, křičel Minář
Pačes udeřil: „Ruský zákon“ nahlodává svobodu
Ivan Trojan na Letné: Stanovme hranice politikům. A díky za Ukrajinu


Mluvil ve fialovském termínu o „extremistických a populistických stranách“, které dostaly klíčové resorty. Mezi klíčová ministerstva herec počítá resorty obrany, zahraničí, životního prostředí a kultury. Vadí mu i agresivita, kterou tyto strany šíří.

„Ivánek přišel říci moudro. Moudrý Ivánek mluví o agresivitě vládních stran, nejsem si jistý, jestli by tam neměl zahrnout vládní existence z předchozího období,“ říká pro ParlamentníListy.cz Michal Gulyáš.

Jako by ho herec slyšel, navázal: „Jsme pro dialog, ale někdy je třeba ukázat sílu“. Touto silou mají být vládě nastaveny hranice.

Pak přešel ke statečné Ukrajině, poděkoval všem, co jí stojí po boku a mluvil o Rusku jako varování, kam nesmíme naši demokracii nechat zajít. „Země potřebuje nezávislá média, Českou televizi a Český rozhlas,“ nabízí návod. 

„Rusko, média, demokracie, žvatli, žvatli…,“ shrnul jeho projev Gulyáš.

Herec komentující dění pro ParlamentníListy.cz se chytá za hlavu. „Máchají stokrát vymáchané ponožky. A asi v tom budou pokračovat,“ poznamenává v očekávání dalších řečníků. Je podle něj zřejmé, že tématy i nadále budou nezávislá média, občanská společnost a Rusko. Nebo alespoň Slovensko. „Už se trefuje do vládních činitelů Slovenska,“ poznamenal nad Trojanovým projevem s uspokojením o minutu později.

„Nemocní lidé shromáždili nic netušící veřejnost,“ shrnuje Gulyáš. 

Herce vystřídal na pódiu psychiatr a účastník armádní mise v Afghánistánu Jan Vevera. Ten nabádal, abychom dávali víc peněz na vyzbrojování proti nepřátelům, protože „každý organismus, který rezignuje na svoji obranu, zanikne“. „Proč to neříkal za Fialovců,“ nechápe Gulyáš.

Promluvit přišla i slovenská politoložka Hana Kubátová, která přišla varovat před přijetím nových pravidel o registraci neziskových organizací, neboť lidé ze Slovenska prý už vědí, co bude následovat. 

„Tento zákon, který předkládají v Česku, má příbuzné v Moskvě, Budapešti a Bratislavě,“ varovala. 

„Devadesát let starý zákon z USA, a oni ho vydávají za ruský. Dezinformátoři v přímém přenosu,“ směje se Gulyáš.  

Podle Kubátové je ale takový zákon nebezpečný, i když nebude vůbec nic zakazovat. I tak totiž může v lidech vyvolávat obavy a o to jde.  

„FARA je pro ně noční můrou,“ říká herec pro ParlamentníListy.cz. A v projevu bratislavské politoložky jej zaujala i lamentace nad vyhnáním Sorosovy Středoevropské univerzity z Budapešti. „Kdo ji ale financoval, to neřekne,“ poznamenává. 

Biochemik Václav Pačes z pódia vtipkoval o „dezolátních straničkách“ a varoval, že „věci, které jsme si vydobyli jako demokracii a svobodu, že začínají být pomalu nahlodávány“. 

„Pačes mluví o dezolátech? To je fakt něco neuvěřitelného,“ nechápe Gulyáš. Hovory, jako když si odskočíte od piva, jsou podle něj u našich „lepševiků“ nakonec běžné, ale tady to podle herce vypadá spíše na to, že panu profesorovi „blbnou molekuly“.

O chvíli později došlo na demonstraci na kulturní vložku a povzbuzení publika. Na Letné vyrábějí vlnu. Škoda, že se nevešli do Bohnického areálu. Tam by ta vlna určitě potěšila všechny,“ myslí si Gulyáš.

Psali jsme:

Načasováno na Letnou? Petr Kolář v den demonstrace zaútočil na vládu
Pačes udeřil: „Ruský zákon“ nahlodává svobodu
Ivan Trojan na Letné: Stanovme hranice politikům. A díky za Ukrajinu
Babiš k médiím: Takhle ne, přestaňte lhát

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Je to demonstrace proti výsledku voleb. Karel Musil , 21.03.2026 16:46:05

Další články z rubriky

„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

17:15 „Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

V závěru demonstrace na pražské Letné se znovu ujal slova předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Min…