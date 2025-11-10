„Doprava v Praze nejhorší v historii.“ Tvrdá data a rány Hřibovi

Pražská doprava prochází v poslední době stále výraznějšími komplikacemi. Na hlavních tazích se tvoří dlouhé dopravní zácpy, přibývá uzavírek i omezení způsobených stavebními pracemi či dopravními nehodami. Řada řidičů i obyvatel metropole má pocit, že se situace zhoršuje a že se Praha ocitla za hranou své dopravní kapacity.
Zvyšující se napětí mezi motoristy a vedením města vyústilo v rostoucí kritiku, která se často zaměřuje na prvního náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba. Kritici mu vyčítají špatnou koordinaci staveb, nedostatečné plánování i celkovou nepřipravenost města na rostoucí dopravní zátěž.
Podle analytika Pavla Rysky z J&T Banky je i podle nezávislých dat dopravní situace v Praze nejhorší v historii a čas strávený v kolonách se meziročně zvýšil o desítky procent. Ryska se podivuje, že nikdo ještě nevytvořil odhad nákladů, které kolony způsobují, ačkoliv je jasné, že náklady budou enormní.
„Méně času v práci, s rodinou, ve škole, pozdní příchody k lékaři, na schůzky. Stres a nervozita řidičů, kteří po výjezdu z kolony řídí agresivněji, aby dohnali ztrátu. Emise aut a znehodnocená energie, když se auto při puštěném motoru téměř nehýbe. Zpomalení sanitek, policie, hasičů i při nejlepší snaze řidičů usnadnit jim průjezd,“ vypočítává Ryska.
„Všechny tyto náklady mají být porovnány s hypotetickým přínosem zužování ulic a ubírání pruhů, nezkoordinovaných oprav, malování nevyužívaných cyklopruhů a všech dalších důvodů omezování provozu,“ srovnává Ryska, že hypotetický přínos oprav a úprav komunikací bude určitě mnohonásobně nižší.
Podle Rysky je s podivem, že odpovědní politici raději mluví o tom, že problémem je „příliš mnoho aut“, a svádějí „ideologický souboj s občany“. Ryska má za to, že „úkolem veřejného sektoru je poskytovat společnosti služby odpovídající její preferenci jezdit autem, ne svádět s obyvateli ideologický souboj o to, zda smějí město plynule projet autem, které si koupili“.
Na Ryskův příspěvek upozornil novinář Michal Půr, který souhlasí, že by vzniklé ekonomické škody měli zaplatit odpovědní lidé. „Skvělý článek. Data jasně ukazují, že doprava v Praze skutečně kolabuje. Nepochybuju o tom, že je v tom zlý úmysl a vytváří to obrovské škody. Měl by někdo konečně zaplatit...,“ má jasno Půr.
K názorům se přidává editorka deníku Express.cz Barbora Koukalová, která souhlasí, že doprava v Praze ještě nikdy nebyla horší. „Nedávno jsem tady od někoho na Facebooku četla, že doprava v Praze není teď hrozná, že hrozná byla vždy. Není to pravda,“ tvrdí Koukalová a přidává vlastní zkušenost z periferie Prahy.
„Vidím to ve vlastním mikrosvětě na Vídrholci. Před pěti lety jsem se nastěhovala, za dva roky přibyly další dva domy a další dva se dostavují. Je tu teď tedy necelá tříletá pauza, kdy se nezvětšil počet obyvatel, ale během posledních dvou let začaly pravidelné šílené zácpy, které dřív byly jenom záležitostí ranní špičky a jen v jednom směru. Teď jsou nejenže celodenní v obou směrech kromě plonkového času mezi 11–15, ale jsou už dokonce i o víkendu!“ všímá si Koukalová.
Takže názory, že doprava v Praze byla vždy taková, podle ní jednoduše nejsou pravda. „A až mi někdo zase začne vypisovat, že mám jezdit MHD – ne. Díky strašlivě vedené dopravě se o dost zpožďuje i MHD a město je pro všechny dopravní prostředky,“ dodává Koukalová, že politici nemůžou určovat, jak se kdo bude po městě přepravovat.
autor: Jakub Makarovič