„Důchodci, přidali jsme vám víc než Babiš“. Viděli jsme, co Jurečka a další slibují na Moravě

10.09.2025 22:00 | Reportáž

Marian Jurečka z plakátů v Olomouckém kraji tvrdí důchodcům, že jim přidal víc než Babiš. Vydali jsme se tedy mezi lidi do Přerova, někdejšího průmyslového centra střední Moravy.

„Důchodci, přidali jsme vám víc než Babiš“. Viděli jsme, co Jurečka a další slibují na Moravě
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Řeka Bečva v Přerově

Když přijíždíte do Přerova, brzdí vlak už na mostě přes řeku Bečvu a po pravé straně můžete vidět chemičku Precheza. Místní továrna na hnojiva, založená už roku 1894, je od přelomu tisíciletí jedním ze základních kamenů impéria Agrofert. Od devadesátých let se tam hnojiva nevyrábějí, dnes hlavně titanová běloba.

Od doby, co je Andrej Babiš v politice, mají města s velkou fabrikou „z holdingu“ na volební mapě poněkud specifické postavení. V Přerově to bylo doplněno tím, že zde od vzniku ANO vždy kandidoval Jaroslav Faltýnek, kdysi druhá nejdůležitější tvář hnutí.

Hnutí ANO v tomto městě vyhrálo s 23,92 procenta už v roce 2013, i když celkově tehdy s ČSSD ještě těsně prohrálo. V roce 2017 tu vítězní „babišovci“ získali 33,92 procenta a v roce 2021 v Přerově porazili SPOLU poměrem 33,52 proti 23,06 procenta.

Letos poprvé dlouholetý předseda poslaneckého klubu na kandidátce chybí. Na plakátech lze vidět Andreje Babiše se stínovým ministrem obrany a lídrem místní kandidátky Lubomírem Metnarem, ale moc jsem jich po městě nepotkal.

Přesto je Přerov z hlediska voleb pozoruhodnou případovou studií. Město s chemičkou na úplném konci toku Bečvy, kterou si už v devatenáctém století osedlali továrníci, vždy tvořilo průmyslové zázemí zemědělské Hané a je určitou protiváhou výstavní, arcibiskupské a studentské Olomouce.

Dost opomíjen je i v rámci Olomouckého kraje, z dvanáctky poslanců, kteří jej nyní zastupují, si ve třetím největším městě otevřel svou regionální kancelář jeden jediný.

Jurečkovi důchodci

Procházku začínám u řeky s výhledem na několik fabrik, pro jejichž výrobu je dravá tepna východní poloviny Moravy nepostradatelná. Proti Precheze je to výrobce kožených zavazadel Kazeto. Další velký zaměstnavatel na Bečvě, slévárna společnosti Metso, zavřel v loňském roce kvůli vysokým cenám energií a ztrátě zakázek po evropských sankcích proti Rusku. 

U mostu na paneláku shlíží z billboardu Kateřina Konečná s pěticípými hvězdami v očích na děsivě rudém pozadí. Nejde o výlep Sterzikova hnutí, to s heslem „silný hlas umlčované většiny“ propaguje své krajské lídry. Tady svítivě zelený obdélník v rohu vysvětluje, že jde o antikampaň koalice SPOLU. Místní mladík, který ohleduplně počká, než si poutač vyfotím, vše oglosuje smíchem bez komentáře.

O kus dále, stylově u rušné křižovatky na nábřeží, vidím na poutači Motoristů sobě s Filipem Turkem a Petrem Macinkou Gabrielu Sedláčkovou. Známá bojovnice za svobodu slova je lídryní místní kandidátky, a proto i heslo „Říkat svůj názor beze strachu“ odpovídá tématu. Ve městě, kde i před rokem 1989 byla disidentská skupina kolem Vladimíra Hučína vyhlášená svou nekompromisností, to má váhu.

Kromě toho se ale agenda Motoristů s potřebami tradiční průmyslové zóny na Bečvě protíná i v mnoha dalších bodech. „Co se tradičního průmyslu týče, pak myslím, že to, jak ho budou Motoristé bránit, je vidno už na našich krocích v europarlamentu, kde se sama podílím na jednotlivých krocích europoslance Filipa Turka v rámci jeho kanceláře,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz sama Gabriela Sedláčková.
 
Motoristé by rádi snížili průmyslové regulace a poplatky, do roku 2028 o třicet procent. Také zjednodušili stavební řízení pro průmyslové investice, jehož délka by byla zastropována na dvanáct měsíců, a podpořili výzkum a vývoj daňovými odpočty.
 
Jako největší problém Přerova vidí lídryně kromě průmyslu také dopravu. „Kolem Přerova chybí poslední kus D1, Přerovem tudíž projíždí ohromná tranzitní doprava. To ovlivňuje i rozvoj průmyslu a Přerova jako města samotného. Kde není dálnice, a tím pádem dobrá dopravní obslužnost, tam nechtějí investoři investovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
 
„Výstavnu dálnice blokovaly dlouhé roky Děti země a podobní ekologičtí aktivisté, což je mimochodem jedna z věcí, kterým se musí v budoucnu zamezit. Výstavbou dálnic se potřebujeme přiblížit polskému zákonu,“ připomíná.
 
A zmiňuje i slévárnu Metso, jednoho z největších přerovských zaměstnavatelů, a také podle ní jednu z velkých obětí Fialovy vlády. 
 
„Aby se toto neopakovalo, musíme usilovat o zrušení nesmyslné klimatické politiky EU, tedy o nezavedení systému emisních povolenek EU ETS 2, jimiž mají být zatíženy pohonné hmoty a vytápění domácností. A to zcela nekompromisně a jít do otevřeného sporu s Evropskou unií, ideálně ve spolupráci s ostatními zeměmi,“ říká pro ParlamentníListy.cz Sedláčková.

Motoristé s Přísahou v loňských eurovolbách v Přerově získali 9,93 procenta, v podstatě stejně jako celorepublikově.

Když se procházím místním sídlištěm, vidím víceméně standard české osobní autodopravy. Škodovky, dacie, mezitím sem tam levnější opel nebo menší volkswagen či kia. Přesně ten typ aut, který by po roce 2035 nejspíš bylo velmi složité nahrazovat.

Historické centrum města s památkovou ochranou dělí od sídliště obchodní centrum GALERIE Přerov. Levnější oděvní řetězce, papírnictví, liduprázdné knihkupectví – ale taky tu jsme v čase oběda. Českou klasiku dostanete ve food courtu kolem 150 korun, vietnamské nudle zhruba o dvacku dráže.

Lidé tu mají v úterý po poledni zjevně napilno, u stolků pár maminek s dětmi a jedna čtveřice penzistů.

K nim se obracejí předvolební plakáty v „zelené a oranžové“, kterých je po městě ze všech nejvíce. Marian Jurečka z nich hlásí „Zvýšili jsme důchody mnohem víc než Babiš“. Dva sloupečky mincí mají vyjadřovat průměrný důchod, u jednoho 15 425 Kč a ANO, u druhého 21 080 korun, logo SPOLU a šipka nahoru. „Díky vládě SPOLU mají důchodci o třetinu víc peněz než za vlády ANO,“ tvrdí Marian Jurečka.

V době raketové inflace a velmi dynamických změn cen energií i dalších nezbytných položek je toto srovnání jen otázkou nastavení statistiky. Nakonec tedy nejcennější informací je, že bývalý šéf lidovců vidí spoluobčany Hanáky dominantně jako položky důchodového účtu.

„My se máme pořád stejně. Někdy je lépe, někdy by člověk nejradši rychle mazal z paměti, ale nedá se říct, že by bylo lépe, nebo hůř,“ říká mi k tomu důchodkyně venčící jezevčíka. Její panelák je z části zakryt lešením s transparentním označením, že zde probíhá renovace v rámci dotačního titulu Nová Zelená úsporám.

„Je to poprvé za padesát let, co se tu na něco sáhlo. Jednou opravili silnici, a už jsou tam zase díry,“ vypráví nám smířeně.

Nechci být ironický, tak zamlčím plakát Pirátů, kde tak jako ve zbytku republiky slibují, že nakopnou výstavbu a rekonstrukce bytů. Zde Martin Šmída, do loňska krajský radní a dnes první místopředseda Zdeňka Hřiba ve straně, a místní přerovská Šárka Kučerová.

Sídliště je prázdné, jen dvě maminky si povídají na rohu. Na jeho konci u řeky Bečvy pak narazím na rozlehlý areál místního tenisového klubu. Sport v průmyslových centrech vždy býval jednou z nadějí, jak se dostat na vyšší příčku společenského žebříčku, jdu se tedy poptat. Přerovský tenis je přece pojem, se sousedním Prostějovem dlouhodobě kraluje české lize a vychoval světově známá jména.

Od antuky se odráží jeden míček kdesi vzadu, jinak je prázdno. Odpoledne se prý dvorce zaplní.

„Ale dětí výrazně ubylo, to je pravda, za covidu se zájem propadl tak na třetinu,“ říká nám paní správcová. Snaží se o náborový marketing, ale je otázka, jak to dopadne. Navíc pro sportu holdující kluky ve městě nedávno otevřeli hokejovou třídu, takže mezi zájemci o tenis teď výrazně převažují dívky. Táhne inspirace Petry Kvitové z Fulneku, Markéty Vondroušové ze Sokolova nebo místní hrdinky Lindy Noskové. Její trenér Tomáš Krupa zde v klubu pečuje i o další talenty, dětem se tu věnuje známý Petr Huťka nebo někdejší daviscupový reprezentant Ctislav Doseděl.

„Na ceduli máte TK Precheza,“ nemůžu odolat otázce. Chemička prý klub neprovozuje, ale už zhruba dvacet let sponzoruje. Klub je současně tréninkovým střediskem mládeže, což mu přináší peníze od tenisového svazu. „Trenéry, údržbu nebo vytápění haly celou zimu, to bychom z komerčního pronájmu kurtů opravdu nezaplatili,“ říká nám paní správcová.

Předvolební výlep na sídlišti v Přerově.

Stanjura se vyfotil a pak napsal, že nic nedostaneme

Zatímco SPOLU sází na Mariana Jurečku a jeho komínky peněz, SPD s partnery na plakátech po celém městě avizují, že „Spojili jsme se pro vás“. Společně s ANO mají v tomto volebním období výhodu působení v koalici na krajském úřadě. Takže například kraj zavedl slevy na jízdné na úrovni, na jaké bývaly za vlády Andreje Babiše. „My potřebujeme lidi dostat do veřejné dopravy,“ vysvětluje náměstek hejtmana za SPD Pavel Jelínek.

Potkáváme se na Jarmarku SPD na hlavním náměstí T. G. Masaryka. Plné náměstí zde živě reagovalo na jeho líčení, jak si kraj dopisoval s ministrem Stanjurou kvůli úhradám bezprostředních škod po povodních, které ministr do televizní kamery slíbil, pak půlmiliardový požadavek třikrát vrátil a nakonec stát nezaplatil vůbec nic, neboť podle Stanjury obce a kraje sedí na penězích a „nedýchají s rozpočtem“.

„To je naprosté nepochopení, jak fungují obce a kraje. Ty, když chtějí udělat nějakou investici, tak si na ni musejí našetřit alespoň část, aby se s nimi vůbec někdo bavil ohledně kofinancování. Stát nic takového nedělá, a když, tak na dluh,“ pokrčil rameny uprostřed náměstí.

Nevidím zde žádné překřikování mezi „ostrovem“ s fanoušky SPD a kolemjdoucími, kteří z chodníku pokřikují své negativní názory. Někde se to děje, zde ale akce proběhla v klidu, slečna v kavárně mi ke slanému koláči dokonce donesla karafu vody nejen zdarma, ale i bez požádání.

Jak se z historického centra blížím k nádraží, domy jsou stále oprýskanější, ozývá se křik. Mládež felí před Teskem a posledním obchodem na rohu je zastavárna.

A na ní najdu poslední z předvolebních agitací, která mi ještě chyběla. Vít Rakušan s krajským lídrem Müllerem pobízí dělat „Víc kroků dopředu, míň zpátky“.

Proč zrovna tady? V každém případě udělám víc kroků dopředu, aby mi odsud neujel vlak.

Na perónu v trafice jeden z obyvatel nádražní čtvrti zuřivě stírá výherní los. Nasedám do vlaku, zase jedu po mostě kolem Prechezy a přemýšlím o naději. Pro něj, pro Přerov, pro celou zemi.

Psali jsme:

„Ukřičení, špatně oblečení Češi.“ Maláčová ve varu z videa SPOLU
Přízrak Jany Nagyové se vznáší nad vládní snahou ovlivnit volby
Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu
Ještě než Fiala promluvil, voliči se skoro poprali mezi sebou

 

Zdroje:

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/spolecnost-metso-ukonci-provoz-prerovske-slevarny-do-prazdnin-20240227.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Jurečka , Olomoucký kraj , Precheza , Přerov , Rakušan , SPD , ANO , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Žuje se důchodcům za Mariana Jurečky lépe?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Vosáhlo

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Důchodci, přidali jsme vám víc než Babiš“. Viděli jsme, co Jurečka a další slibují na Moravě

22:00 „Důchodci, přidali jsme vám víc než Babiš“. Viděli jsme, co Jurečka a další slibují na Moravě

Marian Jurečka z plakátů v Olomouckém kraji tvrdí důchodcům, že jim přidal víc než Babiš. Vydali jsm…