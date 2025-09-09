„Důchodci, přidali jsme vám víc než Babiš“. Viděli jsme, co Jurečka a další slibují na Moravě

Když přijíždíte do Přerova, brzdí vlak už na mostě přes řeku Bečvu a po pravé straně můžete vidět chemičku Precheza. Místní továrna na hnojiva, založená už roku 1894, je od přelomu tisíciletí jedním ze základních kamenů impéria Agrofert. Od devadesátých let se tam hnojiva nevyrábějí, dnes hlavně titanová běloba.
Od doby, co je Andrej Babiš v politice, mají města s velkou fabrikou „z holdingu“ na volební mapě poněkud specifické postavení. V Přerově to bylo doplněno tím, že zde od vzniku ANO vždy kandidoval Jaroslav Faltýnek, kdysi druhá nejdůležitější tvář hnutí.
Hnutí ANO v tomto městě vyhrálo s 23,92 procenta už v roce 2013, i když celkově tehdy s ČSSD ještě těsně prohrálo. V roce 2017 tu vítězní „babišovci“ získali 33,92 procenta a v roce 2021 v Přerově porazili SPOLU poměrem 33,52 proti 23,06 procenta.
Letos poprvé dlouholetý předseda poslaneckého klubu na kandidátce chybí. Na plakátech lze vidět Andreje Babiše se stínovým ministrem obrany a lídrem místní kandidátky Lubomírem Metnarem, ale moc jsem jich po městě nepotkal.
Přesto je Přerov z hlediska voleb pozoruhodnou případovou studií. Město s chemičkou na úplném konci toku Bečvy, kterou si už v devatenáctém století osedlali továrníci, vždy tvořilo průmyslové zázemí zemědělské Hané a je určitou protiváhou výstavní, arcibiskupské a studentské Olomouce.
Dost opomíjen je i v rámci Olomouckého kraje, z dvanáctky poslanců, kteří jej nyní zastupují, si ve třetím největším městě otevřel svou regionální kancelář jeden jediný.
Jurečkovi důchodci
Procházku začínám u řeky s výhledem na několik fabrik, pro jejichž výrobu je dravá tepna východní poloviny Moravy nepostradatelná. Proti Precheze je to výrobce kožených zavazadel Kazeto. Další velký zaměstnavatel na Bečvě, slévárna společnosti Metso, zavřel v loňském roce kvůli vysokým cenám energií a ztrátě zakázek po evropských sankcích proti Rusku.
U mostu na paneláku shlíží z billboardu Kateřina Konečná s pěticípými hvězdami v očích na děsivě rudém pozadí. Nejde o výlep Sterzikova hnutí, to s heslem „silný hlas umlčované většiny“ propaguje své krajské lídry. Tady svítivě zelený obdélník v rohu vysvětluje, že jde o antikampaň koalice SPOLU. Místní mladík, který ohleduplně počká, než si poutač vyfotím, vše oglosuje smíchem bez komentáře.
O kus dále, stylově u rušné křižovatky na nábřeží, vidím na poutači Motoristů sobě s Filipem Turkem a Petrem Macinkou Gabrielu Sedláčkovou. Známá bojovnice za svobodu slova je lídryní místní kandidátky, a proto i heslo „Říkat svůj názor beze strachu“ odpovídá tématu. Ve městě, kde i před rokem 1989 byla disidentská skupina kolem Vladimíra Hučína vyhlášená svou nekompromisností, to má váhu.
Motoristé s Přísahou v loňských eurovolbách v Přerově získali 9,93 procenta, v podstatě stejně jako celorepublikově.
Když se procházím místním sídlištěm, vidím víceméně standard české osobní autodopravy. Škodovky, dacie, mezitím sem tam levnější opel nebo menší volkswagen či kia. Přesně ten typ aut, který by po roce 2035 nejspíš bylo velmi složité nahrazovat.
Historické centrum města s památkovou ochranou dělí od sídliště obchodní centrum GALERIE Přerov. Levnější oděvní řetězce, papírnictví, liduprázdné knihkupectví – ale taky tu jsme v čase oběda. Českou klasiku dostanete ve food courtu kolem 150 korun, vietnamské nudle zhruba o dvacku dráže.
Lidé tu mají v úterý po poledni zjevně napilno, u stolků pár maminek s dětmi a jedna čtveřice penzistů.
K nim se obracejí předvolební plakáty v „zelené a oranžové“, kterých je po městě ze všech nejvíce. Marian Jurečka z nich hlásí „Zvýšili jsme důchody mnohem víc než Babiš“. Dva sloupečky mincí mají vyjadřovat průměrný důchod, u jednoho 15 425 Kč a ANO, u druhého 21 080 korun, logo SPOLU a šipka nahoru. „Díky vládě SPOLU mají důchodci o třetinu víc peněz než za vlády ANO,“ tvrdí Marian Jurečka.
V době raketové inflace a velmi dynamických změn cen energií i dalších nezbytných položek je toto srovnání jen otázkou nastavení statistiky. Nakonec tedy nejcennější informací je, že bývalý šéf lidovců vidí spoluobčany Hanáky dominantně jako položky důchodového účtu.
„My se máme pořád stejně. Někdy je lépe, někdy by člověk nejradši rychle mazal z paměti, ale nedá se říct, že by bylo lépe, nebo hůř,“ říká mi k tomu důchodkyně venčící jezevčíka. Její panelák je z části zakryt lešením s transparentním označením, že zde probíhá renovace v rámci dotačního titulu Nová Zelená úsporám.
„Je to poprvé za padesát let, co se tu na něco sáhlo. Jednou opravili silnici, a už jsou tam zase díry,“ vypráví nám smířeně.
Nechci být ironický, tak zamlčím plakát Pirátů, kde tak jako ve zbytku republiky slibují, že nakopnou výstavbu a rekonstrukce bytů. Zde Martin Šmída, do loňska krajský radní a dnes první místopředseda Zdeňka Hřiba ve straně, a místní přerovská Šárka Kučerová.
Sídliště je prázdné, jen dvě maminky si povídají na rohu. Na jeho konci u řeky Bečvy pak narazím na rozlehlý areál místního tenisového klubu. Sport v průmyslových centrech vždy býval jednou z nadějí, jak se dostat na vyšší příčku společenského žebříčku, jdu se tedy poptat. Přerovský tenis je přece pojem, se sousedním Prostějovem dlouhodobě kraluje české lize a vychoval světově známá jména.
Od antuky se odráží jeden míček kdesi vzadu, jinak je prázdno. Odpoledne se prý dvorce zaplní.
„Ale dětí výrazně ubylo, to je pravda, za covidu se zájem propadl tak na třetinu,“ říká nám paní správcová. Snaží se o náborový marketing, ale je otázka, jak to dopadne. Navíc pro sportu holdující kluky ve městě nedávno otevřeli hokejovou třídu, takže mezi zájemci o tenis teď výrazně převažují dívky. Táhne inspirace Petry Kvitové z Fulneku, Markéty Vondroušové ze Sokolova nebo místní hrdinky Lindy Noskové. Její trenér Tomáš Krupa zde v klubu pečuje i o další talenty, dětem se tu věnuje známý Petr Huťka nebo někdejší daviscupový reprezentant Ctislav Doseděl.
„Na ceduli máte TK Precheza,“ nemůžu odolat otázce. Chemička prý klub neprovozuje, ale už zhruba dvacet let sponzoruje. Klub je současně tréninkovým střediskem mládeže, což mu přináší peníze od tenisového svazu. „Trenéry, údržbu nebo vytápění haly celou zimu, to bychom z komerčního pronájmu kurtů opravdu nezaplatili,“ říká nám paní správcová.
Předvolební výlep na sídlišti v Přerově.
Stanjura se vyfotil a pak napsal, že nic nedostaneme
Zatímco SPOLU sází na Mariana Jurečku a jeho komínky peněz, SPD s partnery na plakátech po celém městě avizují, že „Spojili jsme se pro vás“. Společně s ANO mají v tomto volebním období výhodu působení v koalici na krajském úřadě. Takže například kraj zavedl slevy na jízdné na úrovni, na jaké bývaly za vlády Andreje Babiše. „My potřebujeme lidi dostat do veřejné dopravy,“ vysvětluje náměstek hejtmana za SPD Pavel Jelínek.
Potkáváme se na Jarmarku SPD na hlavním náměstí T. G. Masaryka. Plné náměstí zde živě reagovalo na jeho líčení, jak si kraj dopisoval s ministrem Stanjurou kvůli úhradám bezprostředních škod po povodních, které ministr do televizní kamery slíbil, pak půlmiliardový požadavek třikrát vrátil a nakonec stát nezaplatil vůbec nic, neboť podle Stanjury obce a kraje sedí na penězích a „nedýchají s rozpočtem“.
„To je naprosté nepochopení, jak fungují obce a kraje. Ty, když chtějí udělat nějakou investici, tak si na ni musejí našetřit alespoň část, aby se s nimi vůbec někdo bavil ohledně kofinancování. Stát nic takového nedělá, a když, tak na dluh,“ pokrčil rameny uprostřed náměstí.
Nevidím zde žádné překřikování mezi „ostrovem“ s fanoušky SPD a kolemjdoucími, kteří z chodníku pokřikují své negativní názory. Někde se to děje, zde ale akce proběhla v klidu, slečna v kavárně mi ke slanému koláči dokonce donesla karafu vody nejen zdarma, ale i bez požádání.
Jak se z historického centra blížím k nádraží, domy jsou stále oprýskanější, ozývá se křik. Mládež felí před Teskem a posledním obchodem na rohu je zastavárna.
A na ní najdu poslední z předvolebních agitací, která mi ještě chyběla. Vít Rakušan s krajským lídrem Müllerem pobízí dělat „Víc kroků dopředu, míň zpátky“.
Proč zrovna tady? V každém případě udělám víc kroků dopředu, aby mi odsud neujel vlak.
Na perónu v trafice jeden z obyvatel nádražní čtvrti zuřivě stírá výherní los. Nasedám do vlaku, zase jedu po mostě kolem Prechezy a přemýšlím o naději. Pro něj, pro Přerov, pro celou zemi.
autor: Jakub Vosáhlo