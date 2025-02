„Evropské ekonomiky by takový útok nemusely přežít.“ EU a Velká Británie mají dvě volby, obě špatné

Britská vláda zvažuje úpravy zákona o online bezpečnosti (Online Safety Act) jako součást dohody s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby předešla uvalení cel na britské zboží. Informuje o tom deník The Telegraph. Zákon, který ukládá sociálním platformám povinnost odstraňovat škodlivý obsah pod hrozbou pokut až 18 milionů liber nebo 10 % ročních globálních příjmů, je podle amerických technologických gigantů příliš restriktivní.

„Americké technologické společnosti si stále více uvědomují, že vysoce regulované online prostředí v Británii a EU výrazně zatěžuje jejich obchodní modely,“ píše Telegraph. Zároveň se zdá, že USA se stavějí do role obhájce svobody projevu online. „Trumpovi nominanti si uvědomují, že je v zájmu Spojených států udržet kontrolu nad svobodnými západními sociálními médii,“ dodává deník.

To postavilo britskou i další evropské vlády do obtížné situace. Pokud Evropa umožní otevřený informační prostor, posílí tím vliv amerických zpráv, které kritizují evropské politiky. Na druhou stranu, snahy o kontrolu informací by mohly vést k uvalení amerických cel, což by v současné ekonomicky oslabené Evropě mohlo mít devastující důsledky. „Evropské ekonomiky by takový útok nemusely přežít,“ varuje deník.

Zároveň americký viceprezident J.D. Vance během summitu o umělé inteligenci (AI) v Paříži ostře kritizoval Evropskou unii za její přehnaně regulativní přístup k technologickým společnostem a umělé inteligenci. „Nadměrná regulace technologií AI by mohla zničit transformativní odvětví,“ prohlásil Vance na summitu, který organizoval francouzský prezident Emmanuel Macron.

Vance vyzval evropské vlády, aby k rozvoji AI přistupovaly s „optimismem, nikoli obavami“, a varoval, že administrativa Donalda Trumpa „nemůže a nebude akceptovat“ snahy zahraničních vlád o omezování amerických technologických společností. Konkrétně kritizoval evropské Nařízení o digitálních službách (DSA) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která podle něj vytvářejí „zbytečnou byrokratickou zátěž“.

„Chceme zajistit, aby internet byl bezpečným místem. Ale je jedna věc zabránit predátorovi, aby útočil na dítě na internetu, a úplně jiná věc zabránit dospělému člověku, aby měl přístup k názoru, který vláda považuje za dezinformace,“ informuje o slovech J.D. Vance The New York Times. Podle něj by takové regulace mohly vést k tomu, že společnosti raději zablokují evropské uživatele, aby se vyhnuly problémům.

Vance také nepřímo kritizoval klimatické politiky EU, které podle něj poškozují energetický sektor a přispívají k deindustrializaci. „Čtvrtá průmyslová revoluce AI potřebuje více levné energie než kdy dřív, přesto mnoho našich přátel deindustrializuje a zároveň vytlačuje spolehlivé zdroje energie ze svých sítí,“ uvedl. Tato poznámka byla zjevně mířena na Německo, které uzavřelo své jaderné elektrárny a nyní čelí odlivu klíčových průmyslových odvětví kvůli rostoucím cenám energie, domnívá se deník The European Conservative.

Vance zdůraznil, že USA jsou připraveny být lídrem v oblasti AI, a vyzval ostatní země, aby následovaly americký model inovativního a méně restriktivního prostředí.

Vanceova slova přicházejí v době, kdy se vztahy mezi USA a Evropou vyostřují. Evropské elity se obávají, že by Trumpova administrativa mohla stáhnout americké vojáky z Evropy nebo výrazně omezit podporu NATO. Vance v této souvislosti varoval, že pokud evropské země nebudou respektovat svobodu projevu online, USA by mohly zvážit odchod z NATO.

„Evropské establishmenty dohnaly kontinent do bodu, kdy je více závislý na USA než kdykoli v nedávné historii,“ uzavírá deník. Zároveň však evropské elity vsadily na špatnou stranu v americké vnitřní politice, což je nyní staví do obtížné pozice. „Do konce Trumpova funkčního období bychom mohli být svědky rozsáhlé revoluce v západní politice,“ dodává deník.

Místo spolupráce se ovšem Evropská unie očividně vydává svou vlastní cestou. „Naším cílem je mobilizovat celkem 200 miliard eur pro investice AI v Evropě. Bude to největší partnerství veřejného a soukromého sektoru na světě pro rozvoj důvěryhodné AI,“ řekla na summitu o AI předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

