„Extrém.“ Odborníka se zeptali na drahý benzin. Rusko a nedostatek? Může být mnohem hůř

reklama

Palivo na čerpacích stanicích podražilo za týden zhruba o dvě koruny. Litr naturalu 95 tankují řidiči v průměru za 39,36 korun, naftu pak tankují zhruba o 60 haléřů levněji. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která trh sleduje. Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 13460 lidí

A zlevnění pohonných hmot je v nedohlednu: „Se zlevněním příliš nepočítám. Jednak cena ropy dramaticky vyskočila, zvýšení v cenách ropy se ještě nestihlo úplně projevit v cenách paliv. Očekával bych další zdražení, které, pokud by situace dramaticky neeskalovala, by už nemuselo být tak výrazné jako v posledních dnech,“ doplnil.

Pokud by situace neeskalovala, ceny by podle něj mohly setrvat v blízkosti výše zmíněných cenových úrovní.

Situace je ale skutečně velmi napjatá: „Včera cena ropy v posledních seancích vystoupala o nějakých 20 dolarů na barel. Je to extrém a ještě se to v cenách projeví,“ očekává Tyleček.

Při eskalaci situace tu máme až dramaticky velký prostor směrem vzhůru. „Pak cena paliv může růst až o desítky procent. V té nejhorší variantě, kdyby se zastavil tok paliv z Ruska, bychom se mohli dostat do stavu, kdy by paliv byl nedostatek. Na benzinkách by se ani ty zvýšené ceny nedokázaly pokrýt, benzín by tam prostě nebyl,“ nastínil analytik hrozící černý scénář.

Jedním z aspektů, proč pohonné ceny zdražují, je také kurz koruny, který celkem razantně od února oslabuje o pět procent.

Dá se zde odhadnout nějaký vývoj? „Středoevropské měny obecně patří k těm, které tu rostoucí rizikovou averzi schytaly vůbec nejvíc. Čili investoři se jich zbavují, včetně české koruny, a míří do bezpečných přístavů typu švýcarského franku nebo amerického dolaru,“ zmínil.

Nyní je otázka, co může udělat Česká národní banka. „Ta má samozřejmě nástroj, kterým je růst sazeb, ale možná by se v této situaci více nabízelo použít, nebo alespoň pohrozit, s těmi devizovými rezervami, mohla by je začít prodávat, nakupovat korunu a tím pádem by korunu posílila,“ popsal Tyleček.

Bylo by podle jeho slov však s těmito kroky ještě lepší počkat, až se situace nějakým způsobem ustálí a dá se zanalyzovat. „Nicméně pokud by byla i nadále takto turbulentní a situace by se prudce zhoršovala, rostla by pravděpodobnost prudkého vzestupu inflace, měla by centrální banka zasáhnout raději dříve než později.“

O hranici u kurzu koruny se těžko spekuluje, může to být nad 26 korunami za euro, ale může to být i výš. „Obecně v minulosti Česká národní banka nebyla úplně nejaktivnější. Ostatně už teď polská i maďarská centrální banka pohrozily, že by mohly intervenovat pro ty své domácí měny. ČNB to dosud neudělala, snaží se držet vpovzdálí a analyzovat. Zatím je to správný přístup, pokud se ale situace zhorší, měla by zasáhnout a korunu podpořit,“ míní Tyleček.

Psali jsme: Tomio Okamura zásadně promluvil k dění na Ukrajině. Čtěte jen na PL Takto přesně má „krvácet“ Rusko mimo SWIFT. Markéta Šichtařová šla do podrobností Putin je psychopat. Musí být zastaven, rozpálil se Topolánek v ČT. A pak zabil Nord Stream 2 Česká národní banka: Vyjádření k dopadům aktuální situace na Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama