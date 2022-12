Fiala: Vláda je připravena zastropovat energie pro velké firmy do konce roku

Vláda je připravena do konce letošního roku zavést cenové stropy na energie pro velké firmy. Mělo by to být na podobné úrovni jako pro domácnosti a malé firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl CNN Prima News.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli v České televizi řekl, že v polovině minulého týdne evidovalo jeho ministerstvo přes 1000 žádostí velkých firem o podporu kvůli vysokým cenám energií.

„Museli jsme si pro to připravit evropské rozhodnutí, abychom to mohli udělat. To se nám podařilo. Dnes je tedy možné provést i zastropování pro velké firmy, což dříve možné nebylo," uvedl premiér.

Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by měl kabinet stanovil svým nařízením. Také Síkela v neděli na ČT hovořil o tom, že by nařízení mohla vláda vydat do konce roku.

Vláda v říjnu stanovila cenové stropy pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor, a to 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Cenový strop pro velké firmy by měl být podle Fialy podobný. „Musí to ale být trochu jiný princip," podotkl Fiala. Detaily chce sdělit až poté, co nařízení schválí vláda.

Premiér zdůraznil, že velké firmy už nyní nejsou bez pomoci. Mohou využít dotační výzvu, která vychází z takzvaného dočasného krizového rámce Evropské unie. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji vypsalo zhruba před dvěma týdny. Firmy ale pomoc zřejmě získají až v příštím roce kvůli notifikaci Evropské komise.

V minulém týdnu evidovalo MPO více než 1000 žádostí. „Náš odhad je, že žádostí bude mezi 6000 a 8000," uvedl v neděli Síkela. Vláda na pomoc velkým podnikům vyčlenila 30 miliard korun.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje by opatření z dočasného krizového rámce měl doprovázet ještě dodatečný produkt pro nejvíce postižené firmy.

