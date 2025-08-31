„Fiala i Černochová padnou. Obrozená ODS s Babišem?“ Nečekaný odhad

„Blíží se říjnové volby. Věříte, že současná vláda má ještě důvěru lidí, nebo čekáte, že občané ve volbách budou volit proti? Bude podle Vás hodně protestních hlasů, případně kdo je získá? Má podle vás tato vláda co nabídnout?“ Takto jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností.
„O idi*tech z politiky nechci ani slyšet“
„Zrovna sedím v autě na cestě na Šumavu a o idiotech z politiky nechci ani slyšet, a o blbech, kteří po tom všem ještě mohou volit STAN a Spolu, o těch nechci ani uvažovat. Z takových lidí jsem zděšený víc než Mirka Němcová-Zděšená, a vůbec tyto lidi nechápu,“ řekl pro ParlamentníListy.cz herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. A dodal: „Ty zelené billboardy s ukrajinským premiérem Fialou jsou neobyčejně pravdivé. Skutečně jde o Česko! Ano, jde o Česko, a sice tak, že pokud by se tito zaprodanci, loutky a anti-Češi dostali znovu k moci, tak tentokrát by se jim už konečně povedlo to naše Česko dojebat do mrtě!!“ říká rázně.
Stručně a jasně se vyjádřil i jeho herecký kolega Michal Gulyáš, kterého jsme pro změnu zastihli na letišti před odletem do Egypta. „Právě jsem na letišti, takže budu velice stručný: Vláda nabízí pečené nic, smažené iluze, vařené lži. Vláda může udělat pouze jedinou věc – vypařit se! Věřím, že voliči jí k tomu pomůžou. Za mě, jako kandidáta hnutí Stačilo!, říkám, že STAČILO!“ vzkazuje herec.
Hlasů proti vládě bude mnoho, ale...
„Natvrdo řečeno, Fialova vláda má důvěru lidí pouze tak blbých, kteří věří Fialově povídačce o tom, že ‚nevěděl‘, že členství v družstevní kampeličce znamená majetkový podíl, pročež tento členský vklad ‚zapomněl‘ uvádět do majetkového přiznání. Má důvěru též lidí morálně chorých, kteří by vzali jakoukoliv kryptoměnu od kohokoliv, protože jejich svědomí je zakrnělé podobně jako celé té vládnoucí juntovské kamarily, že kdyby za nimi přišel sám ďábel a nabídl by jim, že budou nejslavnějšími politiky, ale věc že má jeden háček, totiž že celý národ skončí v pekle, rychle by přitakali, a pak by se jen pro forma zeptali, v čem že spočívá ten háček?“ říká opravdu velmi natvrdo publicista, bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019 Jan Schneider.
A pokračuje: „Hlasů proti vládě bude mnoho, ale budou se škodlivě rozdrobovat, protože se o ně budou ucházet i lidé politicky nevyzrálí a soběstřední, kteří svou samolibost stavějí nad společenskou prioritu. A tou je nutnost zbavit se této vlády a zvolit politické subjekty, které budou usilovat o únik od europrotektorátní smyčky a o posílení samostatnosti a suverenity státu, o čemž v jejich programech bude svědčit závazek přijmout zákon, který by donutil všechny neziskovky a další subjekty, činné v politice a vzdělávání a sociálních oblastech, aby zveřejnily, jestli jsou placeny ze zahraničí (zákon ve smyslu amerického zákona FARA, který platí již od roku 1938),“ podotýká Jan Schneider.
Vláda? Sbírka obskurních figurek
Kdo může probůh tuhle partu zoufalců volit? Snad jen nadšený fanoušek ČT anebo nějaký prospěchář, který ví, že s pádem vlády padne i on. A jaké tu máme vyhlídky? Volby zřejmě vyhraje Babiš, a ten by rád sestavil jednobarevnou vládu. To je ale dost nepravděpodobné. Moc se mu nebude chtít pustit do vlády někoho z dalších stran, z SPD, ze Stačilo!, anebo možná z Motoristů? Možná mu ale nic jiného nezbyde. Andy ovšem může za ANO vystrčit do čela i někoho jiného... Objevila se i nová, zajímavá varianta. Po prohraných volbách může nastat v ODS zemětřesení. Můžou padnout Fiala, Černochová a řada dalších. ‚Obrozená ODS‘ se pak může spojit s Motoristy a stát se zajímavým partnerem pro Babiše. Možností je řada... Uvidíme,“ přemítá Černocký.
„Považuji tuto vládu za nejasociálnější od roku 1990“
I on se zamyslel také nad tím, zda bude hodně protestních hlasů a kdo je získá. A jestli má tato vláda co nabídnout. „Oni mají zase jediný program: antiBabiš, antiOkamura. Nenabízejí nic jiného. Sami dělají vše pro to, aby právě tihle dva pánové získali nejvíce hlasů a aby měli možnost novou vládu sestavit. Tato vláda zatím nenabídla pro běžně pracující ‚obyčejné‘ lidi nic zásadního. Jediné, o čem mluví jako o prioritě, je, že musíme přidat desítky miliard na zbrojení. To, že nejsou peníze na jiné věci, že chce někdo škrtat v oblasti záchranných složek včetně dobrovolných hasičů, nebo že tu pro děti či pro mladé lidi s ojedinělými onemocněními nejsou peníze a musí se pořádat sbírky, což ministra, vládu absolutně nezajímá, svědčí stále o tom, že jim o lidi vážně nejde,“ říká moderátor.
„Realita všedního života je totiž vážně úplně jiná, než jak to vykládají mnozí politici, anebo nedej bože ‚jejich‘ komentátoři a takzvaní ekonomové, kteří ale často v realitě nežijí vůbec. Ono stačí málo: stačí se těch lidí z terénu, kteří každý den nasazují své zdraví a život pro druhé, jenom zeptat. Stačí sledovat jejich práci zblízka, a ne od stolu v luxusní kanceláři s třemi asistentkami, osobním řidičem nebo někde z golfového greenu,“ vzkazuje Kekely.
autor: David Hora