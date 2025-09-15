„Fiala smrdí prohrou.“ Holec prošel data z Českého rozhlasu

15.09.2025 19:16 | Monitoring

Komentátor Petr Holec poukazuje na průzkum Medianu, podle něhož Češi chtějí za premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo Tomia Okamuru (SPD), zatímco Petr Fiala (ODS) ztrácí. Koalice SPOLU přitom vsadila všechno právě na něj – a podle Holce to „smrdí prohrou“.

„Fiala smrdí prohrou.“ Holec prošel data z Českého rozhlasu
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu čeká těžký boj, upozorňuje komentátor Petr Holec. Podle něj totiž průzkum agentury Median pro Český rozhlas do Fialova turné „ulhaného strachu“ hodil vidle.

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas si 44 procent Čechů přeje návrat Babiše do premiérské funkce, zatímco další čtyřletku Fialy chce jenom 22 procent respondentů. A víc lidí než Fialu chce v čele země i Okamuru, celkem se tak vyjádřilo 24 procent dotázaných.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?

4%
94%
2%
hlasovalo: 10782 lidí
Lidé Fialovi zřejmě jen tak neodpustí, co za poslední čtyři roky udělal. Holec ve svém pravidelném komentáři na webu Gazetisto zmiňuje rekordní inflaci, zvýšení daní, pokles kupní síly, dále také loupež penzijního systému, bezprecedentní úbytek průmyslu, migrační pakt, Green Deal a další.

V souvislosti s tím, že i ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan ohlásil, že chce být premiérem, připomíná Holec, že Median Rakušana ocenil zhruba stejně jako Okamuru. Jako ještě větší ránu pro Fialu označuje skutečnost, že těsně pod ním je podle Medianu šéfka KSČM a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.

Zatímco Fiala straší Babišem, Okamurou a Konečnou, ukazuje se, že nejvíc lidí bude volit podle vlastní peněženky, tedy podle kupní síly, inflace nebo ceny za bydlení a energie. Kolem Fialy se podle Holce drží už jen bublina, kterou mu dofukují jeho „podržtaškové“, aby ho uchránili před realitou. Jinak mu prý nefunguje vůbec nic.

Holec dodává, že Fiala je nejméně důvěryhodným partajním lídrem – většina lidí už nevěří ani jeho volebním apelům a tématům. „Tohle fakt nesmrdí volební výhrou,“ konstatuje komentátor.

Petr Holec připomíná, že před čtyřmi lety nebyl Petr Fiala ještě takovým strašákem a „Antibabiš“ měl po covidu mnohem větší sílu mobilizovat voliče. Tehdy koalice SPOLU stavěla kampaň i na dalších lídrech. Dnes je ale situace jiná – všechno sází jen na Fialu, i když právě on „smrdí prohrou“.

Psali jsme:

Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu
Tečka za Fialou? Až vlivného Stanjuru doma porazí Babiš i Rajchl. Vhled do střev ODS
Kompro na Rakušana? Teď se ukáže, těší se Holec
Průzkum, 80 % Čechů nechce bránit republiku. Mladý Kolář lomí rukama, jiní se radují

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/spolu-totalne-vsadilo-na-fialu-cesi-ale-chteji-babise-a-okamuru

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pruzkum-nejprijatelnejsi-vladou-je-pro-cechy-babisuv-sen-druha-je-koalice-ano-a_2509150640_jgr

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Holec , Konečná , Median , Okamura , SPOLU , Gazetisto

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Babiš vystřídat Fialu v premiérském křesle?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Zdravé školní jídelny a kvalitní výživa od útlého věku

Jsem jedině pro, ale uvědomujete si, že právě zdravou stranu si čím dál víc lidí nemůže dovolit? Vždyť už teď řada rodičů nemá ani peníze na školní obědy, a jestli by byli kvalitnější, což jsem pro, asi by byli i dražší, a tím pádem na ně nebude mít ještě víc lidí. Nebo máte snad řešení? Jaké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

16:15 Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

Novináře, kteří se navenek prezentují coby nezávislí, platili nejen Američané. Investigativní organi…