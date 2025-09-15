„Fiala smrdí prohrou.“ Holec prošel data z Českého rozhlasu

Premiéra a lídra SPOLU Petra Fialu čeká těžký boj, upozorňuje komentátor Petr Holec. Podle něj totiž průzkum agentury Median pro Český rozhlas do Fialova turné „ulhaného strachu“ hodil vidle.
Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas si 44 procent Čechů přeje návrat Babiše do premiérské funkce, zatímco další čtyřletku Fialy chce jenom 22 procent respondentů. A víc lidí než Fialu chce v čele země i Okamuru, celkem se tak vyjádřilo 24 procent dotázaných.
V souvislosti s tím, že i ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan ohlásil, že chce být premiérem, připomíná Holec, že Median Rakušana ocenil zhruba stejně jako Okamuru. Jako ještě větší ránu pro Fialu označuje skutečnost, že těsně pod ním je podle Medianu šéfka KSČM a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.
Zatímco Fiala straší Babišem, Okamurou a Konečnou, ukazuje se, že nejvíc lidí bude volit podle vlastní peněženky, tedy podle kupní síly, inflace nebo ceny za bydlení a energie. Kolem Fialy se podle Holce drží už jen bublina, kterou mu dofukují jeho „podržtaškové“, aby ho uchránili před realitou. Jinak mu prý nefunguje vůbec nic.
Holec dodává, že Fiala je nejméně důvěryhodným partajním lídrem – většina lidí už nevěří ani jeho volebním apelům a tématům. „Tohle fakt nesmrdí volební výhrou,“ konstatuje komentátor.
Petr Holec připomíná, že před čtyřmi lety nebyl Petr Fiala ještě takovým strašákem a „Antibabiš“ měl po covidu mnohem větší sílu mobilizovat voliče. Tehdy koalice SPOLU stavěla kampaň i na dalších lídrech. Dnes je ale situace jiná – všechno sází jen na Fialu, i když právě on „smrdí prohrou“.
