„Fialo, v teple Strakovky vás to nezajímá!“ V únoru podporovali vládu, dnes už křik

Do centra Prahy dnes dorazily tisíce zemědělců s traktory. Za to, že vláda stále neřeší jejich problémy, vysypal jeden z nich kupu hnoje přímo před Strakovu akademii, před Úřad vlády. Naštvání zemědělců je zcela pochopitelné, vyjádřila se k situaci Agrární komora ČR, která je jedním z hlavních organizátorů dnešních protestů, a odmítla se od tohoto činu distancovat. Od nedávných únorových protestů farmářů, které pozurážel premiér Fiala i ministr Výborný, se přitom distancovala, a místo aby zemědělce podpořila, uspořádala tehdy akci na podporu vlády.

reklama

„Vysypání hnoje před Úřad vlády nebylo součástí oficiálního scénáře protestu. I když se omlouváme policistům a žádáme je o pochopení, rozhodně se však od tohoto kroku nedistancujeme. Výroky politiků o agrobaronech a o zbytečnosti demonstrací zemědělce pochopitelně rozzlobily. Jedou s námi malí sedláci, kterým jde doslova o život. Jsou zoufalí a rozzlobení na vládu Petra Fialy, která je místo pomoci nálepkuje a uráží. Zemědělci jsou opravdu zoufalí a naštvaní a k protestům mají vážné důvody. Držte nám palce,“ uvedla Agrární komora ČR na svých facebookových stránkách.

Zemědělce, který vysypal kupu hnoje, se Agrární komora ČR nepřímo zastala – a kritiku směřuje především na lidoveckého ministra zemědělství Marka Výborného, který nekoná v zájmu zemědělců.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

„Zemědělci protestují v Praze, před Úřadem vlády ČR je hromada hnoje, a ministr zemědělství Marek Výborný celé dopoledne nad protestem zemědělců jen moralizuje. Dost soutěžení v rétorických cvičeních!“ reagovala na svých facebookových stránkách.

„Chtěli bychom zdůraznit, že přestože se Asociace soukromého zemědělství ČR nepřipojila k protestům, do Prahy přijeli i mnozí malí sedláci, protože si moc dobře uvědomují, že bojují o ekonomické přežití. Protestují všichni zemědělci bez ohledu na velikost podniku a výrobní zaměření. Čekali bychom od Ministerstva zemědělství a od politiků vůli prosadit zájmy českých zemědělců. Slibů slyšeli už dost, je naopak potřeba konat!“ nabádá Agrární komora ČR.

O pár hodin později Agrární komora ČR vystoupila i proti předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS), jenž dnešní protestní jízdu traktorů v Praze označil za „přehlídku krásných nových strojů, které svědčí o tom, že situace (v zemědělství) není tak tragická“.

„Jde o další nepochopení současné reality českého zemědělství. Mrzí nás, že pan premiér projevuje takové nepochopení a že se snaží obrátit dnešní protestní akci proti zemědělcům. Ano, jistě bychom měli chtít, aby zemědělský sektor byl moderním a konkurenceschopným sektorem, který vyrábí kvalitní potraviny. K tomu potřebuje moderní a výkonné stroje. Navíc počet pracovníků zaměstnaných v zemědělství u nás od listopadu 1989 klesl na pětinu tehdejšího stavu. A když nejsou lidi, musí jejich práci nahradit stroje.

Psali jsme: Hnůj? Miliardy pryč! Fiala trestá zemědělce za protest. Ti jsou ve varu. Mezitím rána z tunelu

Víte ale, pane předsedo vlády, že mnozí z protestujících zemědělců si na ty „krásné nové stroje“ museli vzít drahý úvěr? Víte, že mnozí z nich bojují o ekonomické přežití? Víte vůbec, jaké problémy dnes zemědělci řeší? Možná vás to v teple Strakovy akademie příliš nezajímá. Alespoň o tom svědčí vaše posměvačné poznámky,“ dodala Agrární komora ČR.

Hlavními organizátory protestu byly Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, podle kterých vláda neřeší jejich problémy.

„Zklamala nás. V roce 2022 jsme dostali tři sliby, ale ani jeden nebyl splněn. Nejvíce mě mrzí zlehčování současné ekonomické situace. Buď tomu vůbec nerozumí, nebo tomu nechtějí rozumět. Naše vláda nad problémy zemědělců zavírá oči,“ řekl pro CNN Prima News Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

V čele únorových protestů stáli předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek, a majitel velké zemědělské skupiny RABBIT Zdeněk Jandejsek.

To, že se tehdy Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR od tehdejších protestů distancovaly, ostře kritizoval známý bloger a zemědělec Daniel Sterzik alias Vidlák, podle něhož je zmíněné organizace svým postojem jen pomáhaly rozbít. „Když odvážnější zemědělci za šílených mediálních manipulací protestovali 19. února proti vládě, tak to šli prezident AgK ČR Jan Doležal a prezident Zemědělského svazu Martin Pýcha ministrovi na ruku a mají lví podíl na ministerské aroganci, se kterou exprezidentovi Agrární komory ČR Janu Velebovi ani ruku nepodal a nechal v pondělí, v úřední den, zavřenou podatelnu,“ vzpomíná Vidlák.

Psali jsme: Po paty v ministerské řiti. A pak přišla sprcha... Vidlák k zemědělcům, kteří chtěli „jednat“

Doležal s Pýchou přitom během jejich vlastní protestní akce, v týdnu, kdy protestovali zemědělci, uvedli, že „protestují na podporu vládě“ a že jejich protest je jen symbolický. Ministr Výborný si tehdy pochvaloval, že má od Agrární komory mandát a že budou společně jednat.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

„Moc pěkně to vyjednali, moc pěkně. Hoši, jaké to bylo, být až po paty zaražení v ministerské řiti. Jaká byla ta studená sprcha, když vám Výborný oznamoval, že on za nic nemůže, protože nesehnal koaliční podporu. Mocinky se snažil, ale prostě to nešlo, kluci. Máte ze sebe radost? Jste spokojení, že jste se distancovali od pondělního protestu a tím jste ho pomáhali rozbít? Už víte, proč jsme měli v požadavcích ‚stop této nekompetentní vládě‘? Už víte, proč jsme tam měli Green Deal, vyděračské praktiky obchodníků? Už víte, proč jsme mluvili o levných energiích a proč jsme tam měli ‚stop posilování evropských kompetenci na úkor těch národních‘?“ doplnil Vidlák.

Psali jsme: Ta padla! „Vzkažte Vondrovi, že je idi*t.“ Zeman u Xavera přiostřil Zemědělci před Úřadem vlády uvítali Výborného VIDEO Vyklopili hnůj. „Porušili slib,“ stěžuje si Výborný. Jenže co ten Jurečkův? Je tu připomínka Zemědělci přitvrdili. U Strakovky je hromada hnoje. Policie zasáhla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE