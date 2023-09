„H*jzle, drž*o.“ Další soud? Etzlerovi ujely nervy jako nikdy

Novinář Tomáš Etzler dostal před pár týdny soudně nařízeno, že se musí omluvit blogerce Jordance Jiráskové za to, že ji na sociálních sítích označil za „prokremelskou svoloč“. Z pohledu soudu však nemusí platit 20 tisíc korun, které influencerka požadovala s odůvodněním, že Etzlerovým vyjádřením utrpěla újmu. U soudu ji zastupoval lídr hnutí PRO a jeden z organizátorů protivládních demonstrací Jindřich Rajchl.

Celý soud sama Jirásková okořenila fackou, kterou vlepila novináři Reflexu Martinovi Bartkovskému, protože se nedovolil, zda může o průběhu soudního jednání informovat přímo ze soudní síně. Sluší se dodat, že jednání soudu bylo veřejné, takže Bartkovský nepotřeboval ani souhlas Jiráskové, ani kohokoliv jiného.

Rozsudek ve sporu Jirásková – Etzler zatím není pravomocný a už se zdá, že si novinář, bývalý zpravodaj ČT v Číně, zadělává na další problém. Opět vypěnil na sociálních sítích. Tentokrát se zastal někdejšího slavného brankáře z olympijského Nagana Dominika Haška ve sporu s europoslancem ODS Janem Zahradilem. Využil přitom ostrých slov.

„Primitiv, demagog, čínský prostitut, EU parazit se naváží do člověka s páteří a charakterem, do Dominika Haška, který je mj. jedním z nejlepších hokejových brankářů všech dob. Gauner Jan Zahradil mu nesahá ani po paty. Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabělec, dávno by se hajzla zbavil,“ nešetřil kritikou.

Dominik Hašek poukázal na to, jak kdo hlasoval ve věci o usnesení kritizující mučení ukrajinských nezletilých osob. Zaznamenal, že většina českých europoslanců sice hlasovala pro usnesení, ale kupříkladu předsedkyně komunistů Kateřina Konečná nebo Jan Zahradil o usnesení vůbec nehlasovali. Europoslanec SPD Ivan David aktivně hlasoval proti usnesení.

„Je dobré vědět, jak (ne)hlasují naši zastupitelé v europarlamentu v případě 2 nezletilých ukrajinských kluků…“ poznamenal Hašek.

Zahradil si to nenechal líbit a naznačil, že politik pracuje úplně jinak než hokejista, kterým byl Dominik Hašek. A vzal si na pomoc právě Petra Fialu.

„N je nepřítomen. Kdo je nepřítomen, nemůže hlasovat. Z vás by byl takový solidní předseda uličního výboru KSČ. Sledovat docházku, nástěnky a účast na demonstracích,“ jal se vysvětlovat Zahradil Haškovi.

Poté se vyjádřil konkrétněji.

„Tady hokejka nás cvičí v docházce. Asi si myslí, že EP je něco jako trénink. Takže: Předmětného hlasování jsem se nezúčastnil, neboť jsem v EP vůbec nebyl, neboť jsem v Praze 15. 6. zahajoval česko-vietnamské podnikatelské fórum. S vietnamským vv a s předsedou Hospodářské komory,“ konstatoval.

A poukázal na cestu premiéra Petra Fialy po asijských zemích, která proběhla před několika týdny a která zahrnovala i návštěvu Vietnamu. „Proti Vietnamu jistě nikdo nic nemá. Zejména poté, co dnes prezident Biden povýšil Vietnam na strategického partnera USA,“ podotkl Zahradil.

Pár slov sdělil samotnému Etzlerovi, který byl vůči Zahradilovi velmi osobní.

„Pan Hašek netvrdí, žes tam byl, ty prolhaná demagogická držko, ani krátký text ses dosud nenaučil číst. Jazyk sis od čínských hoven už umyl? Kdyby Petr Fiala nebyl takový zbabělec, už dávno myješ někde schody, nebo v lepším případě obracíš někde hamburgery. Parazite. ODS nevolit,“ vypálil Etzler.

„Ten výlev, to je výsledek ještě včerejšího večerního chlastu? Nebo už toho dnešního, ranního?“ ptal se Zahradil na to konto Etzlera.

A zašel ještě dál.

„Pokaždé, když mě zneklidní, do jakých obrátek se dostala toxická libtardizace českého X (twitteru), musím si uvědomit, že je to jen nějakých 400k účtů, z toho půlka z Prahy. A že to tudíž, a naštěstí, v ničem nereprezentuje dominantní názory české veřejnosti. Hned se mi uleví. Společenská sedlina, která tleská lidem, jako je Tomáš Etzler nebo trabantový Dan Přibáň, je jen zrcadlově obráceným fanklubem Peterkové. Rozdíl je jen v tom, že ti druzí nejsou na X/twitteru,“ poznamenal Zahradil.

