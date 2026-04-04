„H*vno Babiš. Za to může Fiala!“ Drahé palivo: známé tváře promluvily

„Co říkáte na ceny pohonných hmot? Jak v tomto směru hodnotíte postoj vlády? A je od začátku na místě kritika od opozice? Současně, jak s odstupem několika týdnů vnímáte útok USA a Izraele na Írán?“ Takové otázky jsme položili zmíněným veřejně známým osobnostem. „Očekával bych od ní, že odhodí hábity s emblémem Evropské unie, která už ve své podstatě existuje jen na totalitních parametrech, zvedne zadnice a bezohledně odjede do Ruska, aby se domluvila,“ zaznělo například na adresu vlády.
Ivan Vyskočil: Ruská ropa je cítit azbukou. Odidealizovali jsme si ji
„Všichni si tady zvykli, tak se to tady tradovalo – zejména ta bývalá vláda a její příznivci vždycky prohlašovali – že za všechno může Babiš. Tak až půjdou tankovat a vzpomenou si, že za všechno může Babiš, tak si mohou říct – Babiš? Hovno Babiš! Za tohle může Fiala, ten celý jeho spolek s tím Rakušanem a tihle hajzlové, protože ti se prsili, jak nás odstřihli od ruského plynu, od ruské ropy… Jak jsme teď úžasní. Tohle my nemůžeme používat, protože přece tyhle produkty jsou cítit azbukou. Tak jsme je očistili tím, že sice kupujeme tu samou ruskou ropu a ruský plyn, akorát to kupujeme od Američanů nebo od Němců, ale několikrát dráž. Tím jsme ten plyn a ropu odidealizovali a očistili,“ chytá se za hlavu herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a vzkazuje. „Takže ať ta dnešní opozice drží hubu a mlčí, protože tohle všechno tady způsobili oni, tu drahotu. A každý, až bude strkat pistoli do nádrže, ať si na to vzpomene a tohle si uvědomí.“
„No, něco by s tím udělat měli. Protože pumpaři téměř hned po útoku na Írán zvedli ceny. Možná, že už jsou teď ty ceny třeba i reálné, ale tehdy snad ještě museli mít staré zásoby? A hlavně, až ty ceny spadnou, tak oni je ještě určitě tak tři neděle nechají. Protože si budou říkat – no jo, tak oni si už ti blbí Češi na to zvykli a platí to, tak to přece nebudeme rušit… Takže by bylo záhodno, aby se s tím něco udělalo. Jen ať vláda řekne, že to takhle nejde,“ pokyvuje herec a vrací se i k útoku USA a Izraele na Írán.
„Já to řeknu velmi stručně a jasně. Jak Trump, tak Izrael – to nebyl dobrý krok. Šlápli do lejna. Mají ho na botě a nevědí, jak se toho zbavit,“ uzavírá.
Michal Gulyáš: Přídělový systém? Pak „Vítejte ve válečné atmosféře!“
„Ceny pohonných hmot jsou jedna věc, druhá věc je, kolik jich bude. Jestli vláda zavede přídělový systém, pak mohu směle říci: „Vítejte ve válečné atmosféře!“,“ říká herec Michal Gulyáš a na adresu vlády pokračuje. „Očekával bych od ní, že odhodí hábity s emblémem Evropské unie, která už ve své podstatě existuje jen na totalitních parametrech, zvedne zadnice a bezohledně odjede do Ruska, aby se domluvila. Ať si po téhle mé větě liberálové a prozápadní frustráti, kteří nebudou mít za chvíli co do huby, klidně trhnou nohou a narvou si ji do trouby, aby se pak měli čeho najíst. Dokud to vláda neudělá, budeme obětí buď šílenství pana Mileikowskyho a pomýlenosti rozhodnutí USA zúčastnit se toho íránského dobrodružství, nebo druhé varianty, vypočítavého aktu zaměřeného na likvidaci Evropy a výdělku USA, ale i jisté skupiny pološílených probiblických magorů, naplňujících své choromyslné vize,“ nebere si servítky a podotýká.
„Česká opozice, tedy zahrnuji do ní ten „Fialovic mančaft“, ta ať drží jazyk za zuby. Byli to oni, kdo nás odřízli od ruských dodávek. Tahle politická lůza nestojí ani za odplivnutí a její podporovatelé za lítost nebo snad jakékoliv pochopení. Jak jsem již uvedl, buď je íránský průšvih záměr – zabít sedm much jednou ranou, jedno, jak to odnese část světa, nebo je to risk světových politických zločinců. Nemám z toho tak ani tak vůbec dobrý pocit, protože drtivá většina lidí si vůbec neumí představit ty následky a radostně bude čekat na jateční porážku,“ obává se.
„Stejně nás čeká boj. Vyložte si to, jak chcete, představte si ho jakoukoliv formou, ale buďte si jisti, že naše jistoty skončily. Jistoty liberálů o něco dřív než všech ostatních. V knize našich životů zůstala jediná jistota, že totiž smrt je na cestě ke každému z nás. K někomu se došourá, k někomu přiletí jako „Tomahawk“, někdo si ji půjde vybojovat. Sám za sebe; nejsem defétista, nejsem ani kapitulant, můj názor je, že by neměli být odevzdaní ani občané, jestli chtějí zpět část svých jistot, pokud pro ně samozřejmě není vyhovující jistotou otroctví. Měli by se připravit na to, že v nedaleké budoucnosti bude třeba rozprášit různorodou sebranku, postavit se chaosu a vybojovat si svobodu prostředky, které legalizuje sama vyhrocená situace!“ vzkazuje.
René Kekely: Kdo opravdu vládne světu?
„Jsou docela děsivé, zvláště v různých lokalitách. Ukazuje se – celosvětově, kdo tu opravdu vládne světu. Kromě těch velkých „mocipánů“ jsou to samozřejmě a zcela pochopitelně ropní magnáti, šejkové…, kteří, když si usmyslí, může za chvíli litr PHM stát klidně i 80 Kč?!? A nikdo s tím nejspíš nic neudělá,“ říká k současným cenám pohonných hmot moderátor René Kekely a pokračuje.
„A pokud reagují světové trhy jen podle toho, jak se Mr. Trump vyspí a co se zrovna rozhodne udělat, asi je něco špatně. Totálně destabilizovaný trh a celý svět. Asi to ještě mnozí nepochopili, ale je tu nejspíš další – svým způsobem řečeno – obrovská ekonomická krize. Kromě PHM není polystyren – krize ve stavebnictví. A je to stále něco…,“ upozorňuje.
„Upřímně, stejně jako ta předchozí při vypuknutí války na UA, neudělala nic. Měla být daleko pružnější. Myslím si, že si málokdo uvědomuje, jak moc „umělé navyšování“, protože to v prvních hodinách a dnech bylo umělé navýšení cen, může ovlivnit vše. Dokonce jsem zaznamenal případ, že kdesi na Táborsku vlivem enormního navýšení cen začal zaměstnavatel, který provozuje dopravu, propouštět lidi. Protože pro takovou firmu to mohou být opravdu stovky tisíc korun měsíčně navíc. A co na to stát? Nic! Co na to EU? Nic! Občane, podnikateli, poraď si. Bohužel,“ krčí rameny.
Kritika od současné opozice ale podle něj na místě není.
„Protože právě tito politici, když byli u moci před 4 lety, kdy vypukl konflikt na Ukrajině, neudělali taky vůbec nic! Takže tady platí ono známé „mlčeti zlato“!,“ doporučuje.
Řekl také, jak s odstupem několika dní vnímá útok USA a Izraele na Írán.
„S odstupem několika dnů je zřejmé, že útok může mít dalekosáhlé geopolitické důsledky. Vedle bezpečnostních argumentů otevírá i otázky mezinárodního práva a možné eskalace konfliktu. Situace nyní bude záviset především na reakci Íránu a postoji dalších globálních aktérů.“ Snad se skutečně nedočkáme nějaké celosvětové rapidní eskalace.
Jan Schneider: Opozice a primitivní nápady
„Nejsem ekonom, takže mám jen laický odhad na základě předpokladu, že na rozdíl od minulé vlády, poháněné paskřivou ideologií, se tato vláda řídí logikou, byť v celosvětově velmi pokřiveném prostředí. Nepřekvapivé jsou pro mě reakce opozice, jejíž primitivní nápady, jak situaci řešit, směřují pouze ke zhoršení příjmů do státního rozpočtu – snad aby tak získala laciné střelivo proti vládě. Nicméně očekávat od současné opozice důstojné chování by bylo bláznovstvím,“ říká publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider, a pokračuje.
„Pokud jde o agresi do Íránu, ani s odstupem nemohu soudit jinak než od samého počátku. Je to zcela svévolný zločin, naprosto bezpředmětný, doprovázený nadto neuvěřitelným blábolením západních politiků. Trumpovy žvásty, když byly směřovány do amerického vnitropolitického prostředí, byly zprvu dosti zábavné. To se ale změnilo na blouznění, extrémní případ solipsismu, bohužel už s celosvětovým dopadem, a to již opravdu není sranda. Stále přemýšlím o roli Izraele v tomto běsnění, nechci ho podcenit (podle Jeffa Sachse ty podněty skutečně odsud vycházely, a to dlouhodobě), ale nechci ho přecenit, jak se mnohým stává. Podle Jeffa Sachse by se totiž USA do této agrese nepustily, kdyby to nebylo v jejich zájmu, taktéž dlouhodobě. Stačí vzpomenout na paměti Wesleyho Clarka, že v roce 2001 kancelář ministra obrany vypracovala důvěrný dokument navrhující sérii operací zaměřených na změnu režimu v sedmi zemích v průběhu pěti let. („Nejprve Irák, pak Sýrie, Libanon, Libye, Somálsko, Súdán a nakonec Írán.“) Jde tu nejen o ovládnutí trhu s energiemi, ale především o udržení petrodolaru: Venezuela, Irák, Libye i Írán odcházely z trhu s ropou za dolary. To je podle mě základ těch trampot (psáno „trumpot“), kterými bude upadající hegemon USA obtěžovat celý svět.
Nyní se snad ty Trumpovy lži budou hodit, když bude celému světu tvrdit, že všechno vyhrál, a rychle nařídí stažení amerických vojsk z celé té oblasti – a pak jen bude čekat, stihne-li ho impeachment,“ uzavírá Jan Schneider.
Pavel Černocký: NATO už mělo být zrušeno
„Řešit ceny paliv, to je kvadratura kruhu. Pokud vláda sníží DPH, bude to mít velký dopad na rozpočet… a opozice ji bude kritizovat za zadlužování a zvyšování deficitu. Pokud DPH nesníží, cena paliv výrazně neklesne… a opozice bude kritizovat stejně usilovně. Oni totiž nic jiného neumějí. A navíc… Český podnikatel je velmi vynalézavý. Jakmile bude nastavena „nejvyšší cena“, tak ti, co mají nastavenu nižší marži, okamžitě ji zvednou na nejvyšší možnou úroveň. Nafta i benzin následně pro občany pravděpodobně podraží. Soudím, že vláda by neměla dělat vůbec nic. Konflikt s Íránem zřejmě brzy skončí a ceny se vrátí zpátky. Násilné zásahy do cen paliv mohou udělat víc škody než užitku,“ domnívá se publicista Pavel Černocký a pokračuje.
„Soudit aktivity Donalda Trumpa si netroufám. Mnohokrát už jsem zažil situace, kdy se ukázalo, že předčasné hodnocení činů politiků bylo zbrklé. Nemáme k dispozici informace o situaci, které má americký prezident. Možná špatné, jako v případě Iráku, možná lepší než my. (Stačí si vzpomenout na dobu před rokem 1989.) Nicméně si myslím, že vyvolat velkou krizi kolem Íránu bylo poněkud ukvapené. Možná to chtělo vytvářet na ajatolláhy silnější ekonomický tlak a teprve později použít zbraně. Záměr vystoupit z NATO mě naopak velmi potěšil. NATO už mělo být zrušeno, stejně jako Varšavská smlouva už před mnoha lety.“