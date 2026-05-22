To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech

Udělení záštity prezidentem Petrem Pavlem festivalu Meeting Brno, jehož organizátoři sjezd sudetských Němců do Brna pozvali, Rajchl komentuje slovy, že to má být pro něj ukázka „klasického postupu“ současného prezidenta. „On neřekne, že přímo podporuje sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ale udělí záštitu tomu celému festivalu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ prohlásil.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Záštitu festivalu – jehož součástí byla i v minulosti připomínka nuceného odchodu německy mluvících obyvatel Brna a který vznikl z iniciativy, v rámci níž město Brno vyjádřilo v roce 2015 lítost nad krutým vyhnáním německojazyčného obyvatelstva po 2. světové válce – Pavel aktuálně podle Rajchla udělil, jelikož dle jeho slov prezident „chce vyjádřit podporu přímo (předákovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení, pozn. red.) Berndu Posseltovi“.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
V daném gestu je to dle poslance „jednoznačně skryté“. „Já to považuji za zbabělost. Tak když už tedy chce, tak ať to řekne narovinu, ať se jasně postaví na tu stranu, které věří, protože za mě tohle je prostě taková polovičatost, o které si myslím, že je úplně průvodním znakem a hlavní charakteristikou Petra Pavla,“ dodává Rajchl k záštitě Pavla pro festival Meeting Brno, v rámci nějž již mimo jiné prezident před téměř třemi lety sám vystoupil a hovořil tehdy u vily Tugendhat s někdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
JUDr. Jindřich Rajchl
JUDr. Jindřich Rajchl
V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Rajchl prohlásil, že Pavel dle jeho názoru „asi prostě musí nesnášet tuhle zemi“. „Já si to neumím jinak vysvětlit. Prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtenštejny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkoprávní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů a teď ještě dá záštitu Meeting Brno – jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal,“ jmenoval.
Petr Pavel podle Rajchla „celý život slouží zájmům jiných zemí, než je Česká republika,“ a teď „evidentně slouží Evropské unii a jedná v žoldu sudetoněmeckých spolků“. „Je to prostě voják, který slouží neustále tomu, kdo mu dá ty správné rozkazy,“ komentoval ukotvení prezidenta.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Budou nám tady zase dosazovat svého protektora? ptá se Rajchl
K postoji opozice, která odsoudila kritiku vůči konání sjezdu sudetských Němců v Brně, a slovům bývalého prezidenta Václava Klause, že nejde o česko-německý problém a nenávist mezi Čechy a Němci, nýbrž o problém „česko-český“, Rajchl říká, že „tady máme vždycky část našich občanů, část našeho národa, která miluje servilitu, podbízivost a podlézavost velkému německému národu a neustále nás zaprodává“. „To jsou ti lidé, kteří prostě toho 15. března 1939 stáli na tom Václavském náměstí a zvedali tam pravice. A bohužel pořád tito lidé v naší zemi jsou a není jich málo,“ zmínil.
Poslanec zdůrazňuje, že „usmíření může přijít až v momentě, kdy oběť chce a je připravena svému agresorovi odpustit“. „A přestože už toto odpuštění tady bylo velmi blízko, tak ten sjezd naopak jitří vztahy a od toho smíření nás vzdaluje,“ míní.
Dodává, že jsme suverénní země a máme právo rozhodovat se, jaká akce se bude konat na našem území, a jestliže tady někdo poškozuje česko-německé vztahy, tak podle Rajchla jde o bavorského premiéra Markuse Södera a další, „kteří tuhle akci podporují, a ještě na ni zavítají“. „To je z mého pohledu skutečná snaha o poškozování česko-německých vztahů. Přece oni nám to nemůžou vnucovat. Nebo už jsme zase nějaký jejich protektorát, v rámci něhož nám budou tady dosazovat svého protektora? No to snad nemyslí vážně,“ zdůraznil Rajchl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
Co mělo podle Rajchla potvrdit, že Berndu Posseltovi o žádné smíření nejde?
Co říká na výzvy, že bychom se měli omlouvat německým obětem?
A jak podle Rajchla Sudetoněmecký landsmanšaft plánuje využít k prolomení Benešových dekretů mladou generaci?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru s Jindřichem Rajchlem na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku