To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech

22.05.2026 18:30 | Rozhovor
autor: Radek Kotas

„Jsme už zase nějaký jejich protektorát, v rámci něhož nám budou tady dosazovat svého protektora?“ ptá se směrem k účastníkům sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně předseda strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl (za SPD) v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz a zmiňuje, kdo má dle něj skutečně poškozovat česko-německé vztahy. Míní, že prezident Petr Pavel „chce vyjádřit podporu přímo Berndu Posseltovi“.

To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech
Foto: Redakce PL
Popisek: Jindřich Rajchl v pořadu Rozhovory PL

Udělení záštity prezidentem Petrem Pavlem festivalu Meeting Brno, jehož organizátoři sjezd sudetských Němců do Brna pozvali, Rajchl komentuje slovy, že to má být pro něj ukázka „klasického postupu“ současného prezidenta. „On neřekne, že přímo podporuje sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ale udělí záštitu tomu celému festivalu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ prohlásil.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 5148 lidí
Připomněl, že podobný postup měl Pavel zvolit i v případě demonstrace Milionu chvilek na Letné, kde se přímo neobjevil, ale zúčastnila se jí první dáma. „To znamená, aby nikdo nemohl říct, že je Petr Pavel lídrem opozice, což on se za žádnou cenu nechce do této škatulky dostat, tak se prostě dohodnou a jde tam manželka,“ podotkl s tím, že mezi lidmi pak zaznívá, že Petr Pavel shromáždění podpořil, zatímco on může zároveň říct, že na místě nebyl.

Záštitu festivalu – jehož součástí byla i v minulosti připomínka nuceného odchodu německy mluvících obyvatel Brna a který vznikl z iniciativy, v rámci níž město Brno vyjádřilo v roce 2015 lítost nad krutým vyhnáním německojazyčného obyvatelstva po 2. světové válce – Pavel aktuálně podle Rajchla udělil, jelikož dle jeho slov prezident „chce vyjádřit podporu přímo (předákovi Sudetoněmeckého krajanského sdružení, pozn. red.) Berndu Posseltovi“.

V daném gestu je to dle poslance „jednoznačně skryté“. „Já to považuji za zbabělost. Tak když už tedy chce, tak ať to řekne narovinu, ať se jasně postaví na tu stranu, které věří, protože za mě tohle je prostě taková polovičatost, o které si myslím, že je úplně průvodním znakem a hlavní charakteristikou Petra Pavla,“ dodává Rajchl k záštitě Pavla pro festival Meeting Brno, v rámci nějž již mimo jiné prezident před téměř třemi lety sám vystoupil a hovořil tehdy u vily Tugendhat s někdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Rajchl prohlásil, že Pavel dle jeho názoru „asi prostě musí nesnášet tuhle zemi“. „Já si to neumím jinak vysvětlit. Prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtenštejny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkoprávní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů a teď ještě dá záštitu Meeting Brno – jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal,“ jmenoval.

Petr Pavel podle Rajchla „celý život slouží zájmům jiných zemí, než je Česká republika,“ a teď „evidentně slouží Evropské unii a jedná v žoldu sudetoněmeckých spolků“. „Je to prostě voják, který slouží neustále tomu, kdo mu dá ty správné rozkazy,“ komentoval ukotvení prezidenta.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budou nám tady zase dosazovat svého protektora? ptá se Rajchl

K postoji opozice, která odsoudila kritiku vůči konání sjezdu sudetských Němců v Brně, a slovům bývalého prezidenta Václava Klause, že nejde o česko-německý problém a nenávist mezi Čechy a Němci, nýbrž o problém „česko-český“, Rajchl říká, že „tady máme vždycky část našich občanů, část našeho národa, která miluje servilitu, podbízivost a podlézavost velkému německému národu a neustále nás zaprodává“. „To jsou ti lidé, kteří prostě toho 15. března 1939 stáli na tom Václavském náměstí a zvedali tam pravice. A bohužel pořád tito lidé v naší zemi jsou a není jich málo,“ zmínil.

Poslanec zdůrazňuje, že „usmíření může přijít až v momentě, kdy oběť chce a je připravena svému agresorovi odpustit“. „A přestože už toto odpuštění tady bylo velmi blízko, tak ten sjezd naopak jitří vztahy a od toho smíření nás vzdaluje,“ míní.

Dodává, že jsme suverénní země a máme právo rozhodovat se, jaká akce se bude konat na našem území, a jestliže tady někdo poškozuje česko-německé vztahy, tak podle Rajchla jde o bavorského premiéra Markuse Södera a další, „kteří tuhle akci podporují, a ještě na ni zavítají“. „To je z mého pohledu skutečná snaha o poškozování česko-německých vztahů. Přece oni nám to nemůžou vnucovat. Nebo už jsme zase nějaký jejich protektorát, v rámci něhož nám budou tady dosazovat svého protektora? No to snad nemyslí vážně,“ zdůraznil Rajchl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Fotogalerie: - Proti landsmanšaftu

V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...
V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudeton...

Co mělo podle Rajchla potvrdit, že Berndu Posseltovi o žádné smíření nejde?

Co říká na výzvy, že bychom se měli omlouvat německým obětem?

A jak podle Rajchla Sudetoněmecký landsmanšaft plánuje využít k prolomení Benešových dekretů mladou generaci?

Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru s Jindřichem Rajchlem na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz ZDE.

Psali jsme:

Zeman: Toto může Pavlovi prohrát příští volby. Nebo taky ne
Zeman: Zrušit sjezd Sudeťáků. Odsoudit tyto české kolaboranty
„Zvedal se žaludek.“ Skála popsal boj opozice za sudetské Němce
Filip Turek: 7 000 Kč za schůzku. Mám na to detektivy

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/@ParlamentkyTV

https://www.youtube.com/watch?v=eVljieFVm0M

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Pavel , Posselt , sudetští Němci , Meeting Brno , Rozhovory PL , Racjhl , sudetoněmecký sjezd v Brně

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že by lidé měli proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně protestovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Paní ministryně,

Vy se podle všeho snažíte rozvolnit nějaká rozpočtová pravidla. Já se ptám proč? Není to pro nás do budoucna nebezpečné? Nezadlužíte tím další generace? Co by mě také zajímalo, kde přesně a kolik jste dokázala uspořit nebo to plánujete, pravda je, že teď jste ministryně chvíli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech

18:30 To už jsme zase nějaký protektorát? Rajchl o Pavlovi, sudeťácích a rozkazech

„Jsme už zase nějaký jejich protektorát, v rámci něhož nám budou tady dosazovat svého protektora?“ p…