„H*vno pro Stanjuru, 2000 Kč mně, daň Polsku.” Už i novinář

Publicista Robert Malecký, který působil jako redaktor Svobodného slova, vedl redakci Deníku Litoměřicka, psal do Lidových novin a působil také v ČT, ukázal, kde ještě utíkají Stanjurovi peníze. A ne právě nejmenší. Na kuřivu.

„Kouřím měsíčně zhruba 4 kartony, což se dobře počítá, protože je to shodou okolností množství, které smí člověk dovézt ze zemí EU s jejich kolkem. Přesně řečeno, mít u sebe při případné kontrole, která se netýká jen hranic, ale je to nepodstatný detail. V Česku by mě dejme tomu L&Mka stály měsíčně 5320 korun. V Polsku na oficiálním trhu s kolkem 560 zlotých, což je 3012 korun. Rozdíl jsou měsíčně dva tisíce do mojí kapsy, spotřební daň potom do kapsy polské vlády. Pro představu: za krabičku, která tady stojí 133 Kč, dám v Polsku 76. A to už se vyplatí,“ konstatoval.

Jeho manželka to prý má stejně. „Moje žena je na tom podobně, při výletu ve dvou šetříme 4 tisíce měsíčně, Stanjura dostane hovno, nás přitom benzín stojí do Bogatynie nebo okolí do pětistovky a cesta tři hodiny času tam a zpět,“ pokračoval.

A teď, když chce český stát ještě více danit neřesti, množství lidí obdobně nakupujících v Polsku se podle Maleckého ještě zvýší.

„Tak hlavně že jdeme tou konzervativní cestou,“ uzavřel svůj příspěvek.

Nakupovat v Polsku Čechům doporučoval také ekonom Lukáš Kovanda. Na CNN Prima News doporučil lidem, aby „se nenechali holit jako ovečky“.

Na jednom příkladu ukázal, jak jsou Češi „holeni“ v českých obchodech s potravinami.

„Vejce patří k rekordmanům letošního zdražování. V aktuálních číslech vidíme zdražení o 72 %. A když se pak zaměříme na to, o kolik vzrostla výrobní cena vajec, tedy za kolik je prodává ten chovatel, tak to od začátku roku zdražilo o 35 ˇ%. Není to zcela výhradně, ale z velké části to, že obchodníci zneužívají situace, mastí si kapsy, ždímou spotřebitele... a ti si to nechávají líbit. To je třeba změnit,“ nabádá Kovanda.

