„Hádejte se s hloupými.“ Pražská kavárna si myslí, že to je vzkaz pro ně

Šéfredaktor časopisu Reflex Martin Bartkovský událost sledoval a glosoval na svém účtu sociální sítě X, kde si postěžoval na slabou kvalitu přenosu. „Měli jeden úkol. Rozlepit obálku, nechat experty prozkoumat, zda to není jasné falzum, a pak to přečíst. Místo toho sledujeme obrazově i zvukově kolísavý přenos, kde se říkají věci stokrát zopakované a exhibuje ředitel ČRO,“ napsal Bartovský a vyjádřil své přání, aby obálka obsahovala alespoň „slevové letáky pana Suma“.
Otevírání obálky s údajně posledními slovy T. G. Masaryka přihlížel také novinář ze SeznamZprávy Václav Dolejší. „Několikaminutové luštění dopisu třemi experty, kteří si s tím evidentně nevědí rady, připomíná vědecké semináře v Divadle Járy Cimrmana,“ popsal událost Dolejší.
„Jestliže lidé jsou nevzdělaní a hloupí, nemůžete pro ně toho moc udělat. Lidé se bojí smrti, ale to není nic, čeho byste se měli bát. Jen si kupte nové šaty. To je všechno. A hlavně funus,“ stojí v dopise, který byl téměř celý psán v angličtině.
Někteří lidé na X si Masarykovo poselství ihned začali vykládat po svém.
„Pro mě je poselstvím, že jakkoli to bude těžké, v těchto volbách musí zvítězit vzdělanost, slušnost a pravda nad lží a malostí,“ vztáhnul Masarykova slova ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09) k letošním parlamentním volbám.
Podle aktivisty Lukáše Valenty byla Masarykova slova platná jak v roce 1934, tak jsou i „speciálně dnes“.
„Je udivující, jak prozíravý Masaryk byl, a to i na sklonku svého života. Jeho slova jsou inspirující i o téměř století později,“ souhlasila poslankyně Silvia Doušová (STAN).
Advokát Petr Němec dodal, že prezident Masaryk by „na nás byl pyšný“ a novinář Petr Honzejk uvedl, že jeho slova „mají potenciál“.
Dle jeho názoru „hlavní sdělení z dopisu Masaryka“ sdílel na X také kandidát hnutí STAN Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín i novinářka Světlana Witowská.
„Tak směle do toho. Ve vší slušnosti, prosím,“ vyzvala společnost.
Citát, ve kterém první prezident k tomu, aby se lidem neustupovalo v jejich nevzdělanosti a pohodlné hlouposti, dále sdílel i poradce premiéra, Miloš Gregor. Sám na X ironicky navázal na Masarykovu myšlenku aktuálními tématy, jako že „Vysoká škola života“ není skutečné vzdělání, „alternativní fakta“ jsou nesmysl, komunisté slouží Rusku, Okamura není vlastenec a mír nelze dosáhnout jen vykřikováním prázdných hesel.
„Ale pokud někdo chcete cokoliv z výše napsaného rozporovat, prosím, ring je volný. Jak pravil Masaryk – klidně se s vámi o tom pohádám. Politicky nekorektní TGM je můj nejoblíbenější TGM,“ uvedl Gregor.
autor: Alena Kratochvílová