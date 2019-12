„Hájíte zájmy EU! Nestojíme s čepicí v ruce!“ Babiš proti Bruselu: V ČT padlo, že vše je jinak

Víc než 200stránkový dokument zatím Evropská komise zveřejnit neplánuje, podle týdeníku Respekt ale závěr auditní zprávy obsahuje i informace, že Andrej Babiš ve střetu zájmů je. Předseda vlády to ale odmítá a autory auditu i Evropskou komisi kritizuje.

Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2518 lidí

„Já jsem tu auditní zprávu nečetl a je třeba říct, že se nejedná o závěr Evropské komise, jedná se o závěr auditorů, přičemž auditoři jasně říkají a tvrdí to, že vlastně Česká republika nyní se má vyjádřit, ať už kladně, nebo záporně k těm závěrům. A podotýkám, a to je velmi důležité, jestli bude implementovat doporučení těchto auditorů. To znamená v tuto chvíli zcela zjevně není uzavřeno nic, a ať už to dopadne jakkoliv, tato auditorská zpráva, tak nepochybně prostě Česká republika bude s něčím možná souhlasit, něco možná bude rozporovat. To bude prostě další diskuse s Evropskou komisí,“ řekl k celé věci Karel Havlíček. On sám se domnívá, že Babiš ve střetu zájmů není.

„Vemte si to, že jdete do politiky a vstupujete do politiky s tím, že můžete vlastnit firmy. V té politice jste úspěšný a najednou přijde někdo, kdo řekne: Pozor to není v pořádku, je třeba, aby se těch firem zbavil. Vytvoří se zákon, udělá se lex Babiš. A musí se vzdát podílů v těch firmách. Budiž, ale má možnost vložit ty firmy do takzvaného svěřenského fondu nebo do trustu, jestliže tam vložil a vloží, potom přijde další, prostě kdokoliv, zákonodárce, legislativec nebo třeba Evropská komise, říká: Opět to není dobře. Není možné, aby prostě měl vloženo toto ve svěřenských fondech a musí postupovat opět jinak,“ uvedl Havlíček a zdůraznil, že české zákony může vykládat pouze český stát.

„Dneska to není o tom, kdo fandí tomu či onomu. My bysme měli jako stát postupovat naprosto stejně, ať se jedná o firmu nebo firmy, které patřily bývalému nebo současnému premiérovi nebo komukoliv jinému, anebo se jedná o firmy kohokoliv jiného. To znamená, musí se postupovat stejně, padni komu padni, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu musíme především, a to doufám, hájit české zájmy a mám někdy pocit, že v tom návalu, prostě, určitých emocí a zlosti prostě někdy, možná skoro více hájíme zájmy Evropy a možná těch, kteří proti nám jdou, než zákony české...“ dodal Havlíček. Na otázku, zda nehájíme zájmy Agrofertu, odvětil: „Hájíme zájmy českých firem a je úplně jedno, jestli je to firma, která je z holdingu Agrofert, nebo je to firma z holdingu pana Nováka, a to je zcela zásadní.“

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně se moderátor Martin Řezníček obrátil na předsedu Pirátů Ivana Bartoše, jenž svolává mimořádnou schůzi šéfů stran v Poslanecké sněmovně. Sociální demokrati se odmítli zúčastnit. „Proč z toho vyčleňujete ANO?“ zeptal se Řezníček Bartoše.

„Já jsem oslovil všechny strany ve Sněmovně; komunisté s SPD se omluvili, pan Hamáček mi ani pak nezvedl telefon, odpověděl na esemesku, tak já žádné...“ začal Bartoš. „Proč jste neoslovil ANO?“ zeptal se Řezníček. „Prosím?“ kontroval Bartoš. „Proč jste neoslovil ANO?“ zopakoval Řezníček.



„No, protože to je věc, která se týká pana Babiše. Pan Babiš je ANO, mezitím je rovnítko. A já tady musím teda...“ snažil se Bartoš pokračovat. „Ale i hnutí ANO má přece právo na svůj názor,“ kontroval Řezníček.

„Tady prostě, tedy třeba i v té vaší reportáži se hovoří o tom, že Evropská komise nemá vykládat český zákon. To přece není pravda. Evropská komise na základě nějakých právních podmínek dané země nastaví ten systém, na základě kterého tam ty peníze potom poskytuje. A pak má svoje vlastní pravidla, třeba zpřísněný zákon, zpřísněné nařízení proti střetu zájmů. A přece, kdybyste měl nějakou banánovou republiku, a já furt věřím, že Česká republika jí není, tak jen proto, že tam se nedodržují zákony, tak samozřejmě tam ty peníze nebudete posílat. To spolu úzce souvisí. A nezazněla tady jedna věc, pan Babiš vstoupil do politiky, měl ty firmy, měl holding, on to podle rejstříku konečných vlastníků, slovenského, stále má, on je ta osoba obmyšlená, která si ty peníze pak zase vyzvedne. Takže zde je problematický i ten domácí zákon o střetu zájmů. Ale kdyby pan Babiš nebral ty investiční pobídky, nesoutěžil ty veřejné zakázky s těmi firmami nebo firmy holdingu nesoutěžily ty zakázky, nepobíral ty dotace, tak přece ten problém neexistuje. To je přece cesta, spousta lidí jde do politiky, má třeba svoji firmu nějakou, já nevím, výrobní nebo třeba zprostředkování služeb, a zásadní problém je, že tyto firmy prostě nemohou žádat o investiční pobídky, dotace. Podle českého zákona by měly být vyloučeny i třeba ze soutěžení těch zakázek, a to je ten problém. A nezáleží, jestli ta zpráva má 60 stran nebo 70 měla ta původní čili 300 nebo 270,“ začal zeširoka Bartoš.

Řezníček se jej pak snažil nasměrovat k té dnešní schůzce, kdy Bartoš podle všeho chce, aby se bod týkající premiéra zařadil na jednání Sněmovny. „A pokud se neustále ministerstva zaklínají tím, že celá ta zpráva je od Evropské komise poskytnuta jako neveřejná, prostě tady je veřejný zájem umožnění kontrol, jakým způsobem jsou ty věci vypořádávány,“ sdělil Bartoš.

Následně zdůraznil, že bychom měli dodržovat zákony. „A já jsem hovořil se zástupci jednotlivých ministerstev z těch orgánů, přes které ty peníze jdou. A já říkám i podle analýzy českého zákona o střetu zájmů, kdy osoba obmyšlená je člověk, který benefituje z toho provozu toho holdingu, tak je to v rozporu i s tím českým zákonem. Na to máme analýzy severských právníků. A já teda jsem přesvědčen, že, a já už jsem to jednou řekl, že pokud někam posíláte peníze, tak předpokládáte nějaký právní rámec v té zemi. A je na Evropské komisi, aby vyhodnotila, jestli ten právní rámec v té zemi je postačující pro to, aby tam ty peníze byly uvolněny tímto způsobem, nebo ne,“ uvedl Bartoš.

„Za prvé Evropa nám sem neposílá peníze cizí, Evropa nám sem posílá peníze, které jsou rovněž i naše vlastní, my posíláme peníze Evropě, Evropa je posílá sem. Tady nejde o to, že tady stojíme s čepicí v ruce a s almužnou před Evropou, jestli nám bude tak hodná a nepošle peníze, přičemž je třeba respektovat nějaké, prostě, právní základy, včetně, prostě, práva v České republice. A za další, pan předseda Bartoš říkal, že zpráva je neveřejná. Zpráva není neveřejná, zpráva je důvěrná. Já jsem se před chvílí díval na vyjádření mluvčího, tuším, že Evropské komise, který odmítl ji komentovat právě proto, že ta zpráva je důvěrná. To znamená to, že důvěrná, tak má asi nějaké důvody, popravdě to jsme si nevymysleli my, to vymysleli na Evropské komisi a žádají, aby se s ní pracovalo v důvěrném režimu. To znamená, že by se nemělo z ní cokoliv uvolňovat dále. Já myslím, že ten požadavek tady nevznikl u nás na naší straně, ten vznikl prostě na straně Evropské komise. A to, že ta zpráva není konečná, je zjevné. Ano, může to být konečná zpráva od těch auditorů, ale právě proto v tom závěru oni píší, že se máme rozhodnout, jestli budeme, či nebudeme implementovat tato doporučení. Ale už se nepíše, co nastane, jestliže se ta doporučení nebudou implementovat. Předpokládá se, že když se nebudou implementovat, vznikne nějaký spor a ten se bude řešit na nějaké právní úrovni,“ odvětil Havlíček s tím, že nikdo nezpochybňuje, že zpráva auditorů je konečná.

Závěrem pak Havlíček ujistil, že Česku v tuto chvíli prakticky vůbec nic nehrozí. „Česká republika se k tomu musí vyjádřit, a pakliže budou ty 2 strany, myslím tím Evropská komise a Česká republika, v zásadní neshodě, pravděpodobně začnou soudní pře. Ty soudní pře budou v České republice, ty soudní pře budou pravděpodobně ve Štrasburku. A bude se to táhnout poměrně dlouhou dobu, než se dojde k nějakému finálnímu závěru, pakliže nedojde mezi tím k nějaké kompromisní dohodě,“ zmínil.

„Já chci jenom říct, nikdo nezakázal panu Babišovi podnikat, celý ten problém je, že podniká v odvětví, kde se vyplácejí národní peníze nebo evropské dotace. A prosím vás, neříkejme tomu lex Babiš, to byl zákon schválený v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období, kde ANO bylo součástí vládní koalice. To je prostě zákon o střetu zájmů,“ zakončil Bartoš.

Psali jsme: „Kolik lidí vás volilo? Aha, nikdo. Tak nedávejte ultimáta!“, „Obsadit ulice okolo Úřady vlády“. U Milionu chvilek je živo Válka a násilí! Babiš a EU: Poteče krev? Informace jsou jasné. Co teď bude dál? Milan Kundera získal po 40 letech opět české občanství Jiří Vyvadil: Rusové ho pokládají za blba, jeho stoupenci ho oslavují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.