„Historický moment. Promeškejte ho a je konec,“ varuje Holec

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
A stejně tak každá nová vláda budí velká očekávání těch, kdo ji volili. Platilo to o vládách Václava Klause, Miloše Zemana, o vládě Vladimíra Špidly a těch, co následovaly. Lidé, kteří volili končící vládní strany, jsou dnes též často zklamaní.
Teď nastupuje vláda Andreje Babiše, u něhož se o spolupráci hlásí SPD a Motoristé. A publicista Petr Holec přišel s varováním. Tato vláda podle něj nesmí voliče zklamat.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
A budoucí Babišova vláda se podle Holce nesmí nechat.
„ANO, SPD a Motoristi by si měli vzít příklad z Itálie. Tak dlouho tam média s pomocí EU i neziskovek dělaly populisty, extremisty a fašisty z Bratrů Itálie Georgie Meloniové a Ligy Mattea Salviniho, až navzdory všem taky vyhráli volby i vládní většinu. Z Meloniové je už teď jedna z nejdéle sloužících hlav státu a její vláda je mnohem úspěšnější než ty předchozí ‚normální‘,“ poznamenal Holec.
autor: Miloš Polák