„Historický moment. Promeškejte ho a je konec,“ varuje Holec

07.10.2025 10:25 | Monitoring

Publicista Petr Holec má za to, že voliči vlastně vyslyšeli apel premiéra Petra Fialy (ODS), stáli na správné straně a sebrali mu zaměstnání. Práci premiéra teď bude vykonávat šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který se bude obracet na Motoristy a SPD. Ať už utvoří koaliční vládu, nebo vznikne jen menšinová vláda ANO s podporou dvou menších partají, podle Holce teď před touto trojicí stojí zásadní úkol.

Foto: XTV
Popisek: Petr Holec v XTV

Po fázi očekávání vždy přichází fáze zklamání. Tak zní jedna ze základních idejí imaginárního českého velikána Járy Cimrmana, který sice nikdy nežil, ale mohl žít na sklonku rakousko-uherského mocnářství. Velikána, kterého stvořili pánové Svěrák a Smoljak spolu s divadelními kolegy.

A stejně tak každá nová vláda budí velká očekávání těch, kdo ji volili. Platilo to o vládách Václava Klause, Miloše Zemana, o vládě Vladimíra Špidly a těch, co následovaly. Lidé, kteří volili končící vládní strany, jsou dnes též často zklamaní.

Teď nastupuje vláda Andreje Babiše, u něhož se o spolupráci hlásí SPD a Motoristé. A publicista Petr Holec přišel s varováním. Tato vláda podle něj nesmí voliče zklamat.

„Tohle je pro ně historický moment. Promeškejte ho politickými ambicemi, osobními antipatiemi nebo obyčejnou hloupostí, která v politice nikdy nechybí, a je konec!“ napsal Holec na serveru Gazetisto s tím, že redakce pražských médií teď budou této vládě všemožně házet klacky pod nohy.  

A budoucí Babišova vláda se podle Holce nesmí nechat.

„ANO, SPD a Motoristi by si měli vzít příklad z Itálie. Tak dlouho tam média s pomocí EU i neziskovek dělaly populisty, extremisty a fašisty z Bratrů Itálie Georgie Meloniové a Ligy Mattea Salviniho, až navzdory všem taky vyhráli volby i vládní většinu. Z Meloniové je už teď jedna z nejdéle sloužících hlav státu a její vláda je mnohem úspěšnější než ty předchozí ‚normální‘,“ poznamenal Holec.

Fiala , Holec , média , ODS , opozice , vláda , Itálie , Meloniová , Gazetisto

autor: Miloš Polák

