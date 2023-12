„Hoďte už na tu pomatenou čarodějnici síť!“ Leyenová rozzuřila české politiky. Vře to

reklama

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přišla na klimatickém summitu v Dubaji s radikálním návrhem. Podle ní musíme do boje s klimatem začít pumpovat násobně více peněz než dosud. Místo dosavadních miliard eur hovořila Leyenová o bilionech eur. A to není zdaleka všechno.

„Musíme se posunout od miliard k bilionům. Abychom toho dosáhli, musíme najít nové zdroje příjmů. Za druhé musíme rozvíjet trh se zelenými dluhopisy, zejména v rozvojových zemích. Zelené dluhopisy usnadňují tok soukromého kapitálu do zelených projektů,“ konstatovala vrchní eurokomisařka s tím, že dalším řešením jsou i nové a další emisní povolenky.

Jak se k tomu staví čeští politici? ParlamentníListy.cz se ptaly na celém politickém spektru. Z ankety je jasné, že v České republice by Ursula von der Leyenová podporu pro své nové zelené nápady hledala těžko.

„Svět se zbláznil a EU je v čele těch zelených šílenců. Nikdo rozumný není proti ekologizaci planety, ale to, co se děje dnes v Evropě, je panoptikum. Dáváme biliony do zelených opatření, z podniků děláme nekonkurenceschopné subjekty a v mnoha případech emise pouze exportujeme. Podívejte se na spotřebu uhlí v Číně a Indií. Za poslední 3 roky tam stoupla o 506 mil. tun. V EU mezitím poklesla o 72 mil. tun. Zavíráme ocelářský průmysl a dovážíme ocel z Asie. VW investuje gigafactory v USA. Čínské elektromobily zaplavují Evropu. A naše firmy platí za plyn 4-7x více než v USA. Přičemž k nám vozíme předražený LNG z USA. Začínáme být pro smích,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz šéf stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

„Ožebračení států EU je pádný důvod tenhle spolek opustit a tak zajistit, aby peníze nešly lobistům, ale občanům,“ uvedl přeseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Dosavadní zelená politika se nelíbí ani poslanci ODS Karlu Krejzovi. „Současný trend EU mě přijde šílený. Jedinou šanci pro zajištění dostatku cenově dostupné energie vidím v jaderných zdrojích. Jejich výstavba bude trvat 15 let. Vypínat stabilní zdroje bez existence technologické náhrady je hazard s peněženkami Evropanů. Nevěřím, že slunce a vítr bez akumulace jsou toho schopné, a to ani v horizontu 10 let, a žádné peníze ani hlasování to nezmění,“ sděluje pro PL.

„To, co dnes potřebujeme, je rozumná politika EU. Právě podobné výroky a sliby, které jsou zcela odtržené od ekonomické reality jednotlivých členských států, zcela diskreditují Brusel. Dnes je potřebná rozumná ekonomická transformace, která zcela nediskvalifikuje Evropskou unii v globálním měřítku. Je potřeba také vzít v úvahu dopady realizace zelené transformace na široké vrstvy lidí a na celé hospodářství. Dnes nesmíme dramaticky snižovat konkurenceschopnost evropských podniků v celosvětové soutěži, postupně navyšovat ceny zboží a služeb, deindustralizovat a také navyšovat nezaměstnanost. Navýšení financování zelené transformace z miliard eur na biliony eur přinese Evropské unii navyšování dluhů, zničení průmyslu a postupný hospodářský úpadek,“ má jasno jednička kandidátky hnutí ANO do eurovoleb Klára Dostálová.

„EU se v první řadě musí zbavit této zelené fanatičky, která svými vyjádřeními podporuje Německo v šílené zelené politice a Green Deal EU. Těmito vyjádřeními tak zásadně poškozuje hospodářství a ekonomiku jednotlivých členských států. Německo vypíná jaderné elektrárny a podporuje OZE a emisní povolenky, zatímco ČEZ umí vyrobit elektřinu z jádra za 50 haléřů/kWh. Je potřeba stavět jaderné bloky a bez uhlí to ještě nějakou dobu prostě nepůjde. Je také potřeba investovat do přenosové soustavy, protože vítr fouká a slunce svítí, když to zrovna nepotřebujeme. Ta ženská je regulérní blázen a je potřeba ji poslat na vyšetření k Chocholouškovi,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

Nesouhlasí ani poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Je to sen, který má daleko k realitě. Každý něco může chtít,“ uvedl.

„Nesouhlasím. Klima nezachráníme a zruinujeme ekonomiku,“ má jasno senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Podobně kriticky to vidí i další z občansko-demokratických senátorů Tomáš Jirsa. „Je potřeba volat doktora Chocholouška,“ napsal redakci.

„Paní Leyenová před koncem mandátu ztratila veškeré zábrany. My říkáme STAČILO! politice této komise, kterou volili poslanci KDU-ČSL, TOP09, STAN, SOCDEM a ANO2011. My nabízíme alternativu pro normální lidi proti nesmyslům Fialovy vlády i bruselským byrokratům,“ říká Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM a europoslankyně.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové by plán vedl k likvidaci států Evropské unie. „Cestou bonmotu bych řekla, že paní Leyenová patří jako akutní případ na psychiatrii, ne do čela evropské komise. Mám-li ale reagovat věcně, pak tento směr považuji za řízenou likvidaci národních suverenit členských států EU a jejich systematické ožebračování jen proto, aby mohla bobtnat za naše vlastní peníze diktatura Bruselu. Důvod je taky jasný - ovládnout naprosto vše. Mít právo rozhodovat o každém investičním záměru kteréhokoli státu, o finanční podpoře nebo finanční likvidaci té které skupiny, sešněrovat do tisíců směrnic absolutně vše, od papírových brček až po motory automobilů, digitalizací mít pod kontrolou pohyb lidí i peněz, možnost přikazovat v podstatě cokoli…. zkrátka novodobá diktatura. A tím, co madam vyhlásila, navíc požaduje, abychom si tuto kuratelu ještě zaplatili. Neuvěřitelné, šílené, hysterické… a je třeba se tomu vzepřít vší silou, které jsme schopni. Brusel dnes se stává ideologicky tak nebezpečný, jako byl Berlín v třicátých letech minulého století,“ míní senátorka.

Naopak zastání našla Ursula von der Leyenová u pirátského europoslance Mikuláše Peksy. „Myslím, že je to poměrně realistický odhad vzhledem k fyzikálnímu problému, se kterým se potýkáme. Zároveň to řekla dost nešťastně, kdyby např. navrhla, abychom na modernizaci průmyslu dávali 2 % HDP, podobně jako vydáváme na obranu, bylo by to pro obyčejného člověka podstatně pochopitelnější,“ je přesvědčen Peksa.

„Jsem proti tomu, aby se Evropa takovým způsobem zadlužovala. Navíc nechápu, proč se mají vynakládat další prostředky na opatření, jejichž dopad pro ochranu klimatu je diskutabilní. Navíc jsem absolutně proti tomu, aby se tak zásadní opatření přijímala v době před evropskými volbami, kdy budou moct občané sami rozhodnout, jakým politikům s jakými řešeními dají důvěru,“ řekl PL šéf Přísahy Robert Šlachta.

Jinou cestu navrhuje i předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Náklady na „zelenou transformaci” jsou obrovské. Vidíme to například i v souvislosti s růstem cen energií. Pokud má Evropa v budoucnu uspět, musí se její politika změnit. Nesmí být ohrožena pracovní místa, průmysl musí být konkurenceschopný, doprava dostupná. Nesmíme ohrozit energetickou bezpečnost a mít jistotu stabilních dodávek energií i komponent nutných pro výrobu. Stabilní podmínky potřebuje i naše zemědělství. To vše bude stát spoustu peněz. Ty ale nesmí jít na úkor střední třídy a pracujících. Náklady musí nést nadnárodní firmy, banky, miliardáři a vítězové dnešní krize. Všichni víme, o koho jde,“ konstatuje.

„Tyto šílené nápady patří pouze do psychiatrické léčebny. Zelená transformace je jedna obrovská lež, jejímž jediným cílem je vytáhnout peníze z kapes obyčejných lidí a od záminkou boje za životní prostředí je transformovat na účty nadnárodních korporací. Jedinou reálnou cestou je opustit utopické projekty typu emisních povolenek a poplatků za obnovitelné zdroje energie a vrátit se ke zdravému rozumu v podobě levných stabilních energii,“ míní předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Nekompromisní k šéfce eurokomisařů je první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Proboha, hoďte už na tu pomatenou čarodějnici síť,“ uvedl.

„Také mi vadí, že paní Leyenová a náš premiér letěli tryskáčem do Dubaje, kde káží o klimatu a slibují něco, co zaplatíme my všichni, kteří tryskáči nelétáme. Ještě více mi ale vadí, že přiletí zpět a začnou své sliby naplňovat. Jejich zelené experimenty zaplatíme dokonce dvakrát. Přímo z rozpočtu ČR a EU a nepřímo tím, že se nám zdraží i energie a všechno ostatní kvůli emisním povolenkám i jiným zeleným sankcím jako poplatky za OZE. Toto musí skončit, jinak se během jedné generace staneme totálně nekonkurenceschopným skanzen,“ reagoval šéf Svobodných Libor Vondráček.

