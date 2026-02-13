Bartoš (Piráti): Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat

Podle Pirátů jde o krok, který ohrožuje plnění závazků České republiky vůči NATO i schopnost reagovat na zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě. Ivan Bartoš se proto obrátil na ministra obrany Zůnu s několika dotazy v rámci interpelací. „V době, kdy bezpečnostní experti otevřeně mluví o možné ruské agresi v horizontu několika let, vláda zpomaluje modernizační projekty a snižuje rozpočet obrany. To je krok opačným směrem – ne dopředu, ale na Východ, do područí Maďarska a Ruska,“ říká Ivan Bartoš.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ministerstvo obrany přitom zároveň deklaruje ambici posílit protivzdušnou obranu, zejména protidronové schopnosti, a opakovaně zdůrazňuje nutnost rychlých investic v této oblasti. Bez zahájení projektů už v letošním roce však podle Pirátů nelze těchto cílů dosáhnout.
Ivan Bartoš se proto ministra ptá:
- Kde vezmete prostředky na slibované posílení protivzdušné obrany, když krátíte rozpočet?
- Jak naplníte NATO Capability Targets 2025 při odkladu těžké brigády?
- Jak chcete zahájit nové projekty bez finančního krytí?
„Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat. Pokud vláda veřejně slibuje posílení obrany, musí jasně říct, kde na to vezme peníze a jaký je realistický plán,“ dodává Bartoš.
Piráti budou trvat na tom, aby vláda transparentně vysvětlila své kroky a předložila konkrétní plán, jak zajistí obranyschopnost České republiky v době rostoucích bezpečnostních hrozeb.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.