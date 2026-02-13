Bartoš (Piráti): Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat

13.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

V rozpočtu na rok 2026 chybí na obranu přibližně 21 miliard korun oproti původnímu plánu.

Bartoš (Piráti): Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Podle Pirátů jde o krok, který ohrožuje plnění závazků České republiky vůči NATO i schopnost reagovat na zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě. Ivan Bartoš se proto obrátil na ministra obrany Zůnu s několika dotazy v rámci interpelací. „V době, kdy bezpečnostní experti otevřeně mluví o možné ruské agresi v horizontu několika let, vláda zpomaluje modernizační projekty a snižuje rozpočet obrany. To je krok opačným směrem – ne dopředu, ale na Východ, do područí Maďarska a Ruska,“ říká Ivan Bartoš.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 44847 lidí

Ministerstvo obrany přitom zároveň deklaruje ambici posílit protivzdušnou obranu, zejména protidronové schopnosti, a opakovaně zdůrazňuje nutnost rychlých investic v této oblasti. Bez zahájení projektů už v letošním roce však podle Pirátů nelze těchto cílů dosáhnout.

Ivan Bartoš se proto ministra ptá:

  • Kde vezmete prostředky na slibované posílení protivzdušné obrany, když krátíte rozpočet?
  • Jak naplníte NATO Capability Targets 2025 při odkladu těžké brigády?
  • Jak chcete zahájit nové projekty bez finančního krytí?

„Bezpečnost není účetní položka, kterou lze podle potřeby krátit a přesouvat. Pokud vláda veřejně slibuje posílení obrany, musí jasně říct, kde na to vezme peníze a jaký je realistický plán,“ dodává Bartoš.

Piráti budou trvat na tom, aby vláda transparentně vysvětlila své kroky a předložila konkrétní plán, jak zajistí obranyschopnost České republiky v době rostoucích bezpečnostních hrozeb.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Důležité kapitoly, jako je bydlení, v návrhu rozpočtu chybí
Bartoš (Piráti): Macinka staví zájem své strany nad zájmy České republiky
Bartoš (Piráti): Naši padlí vojáci v Afghánistánu. Trump je neuctivý k jejich památce
Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , bezpečnost , piráti , státní rozpočet

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Ohrožuje vláda snížením výdajů do obrany bezpečnost České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Svěřenecký fond

Jak to doopravdy je? Vy jste tvrdil, že Agrofert svěříte do svěřeneckého fondu, což se zatím nestalo. Proč? A taky jste tvrdil, že vašim dětem připadne až po vaší smrti, ale prý to bude možné už poté, co skončíte ve funkci a dokonce z vás budou moci udělat správce. Je to pravda nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jurečka (KDU-ČSL): Úřad práce se posunul k nejrychlejšímu vyplácení v historii

13:09 Jurečka (KDU-ČSL): Úřad práce se posunul k nejrychlejšímu vyplácení v historii

Projev na 9. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. února 2026 k zákonu o životním a existenčním minimu