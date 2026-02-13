Mluvíte o lásce ke zvířátkům a přitom osekáváte neziskovky. Poslankyně od Zelených se rozčílila

Zvířata bereme často jako domácí mazlíčky, pomocníky a parťáky. Poslanci napříč politickým spektrem, od bývalého předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila až po současného předsedu sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru, se shodnou na tom, že týrání zvířat je totálně nepřijatelné. Spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská však na půdě sněmovny zašla dál a skrze téma ochrany zvířat udeřila na politiky stávající vládní koalice. Speciálně vypíchla Tomia Okamuru.

Gabriela Svárovská
Popisek: Gabriela Svárovská

Poslanci ve čtvrtek debatovali i o ochraně zvířat. Na české politické scéně se tématu dlouhodobě věnuje např. bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, ale nemalou pozornost tématu v delším časovém horizontu věnují i Piráti. A s pejskem s logem SPD na zádech promluvil k tématu i šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Ve sněmovně k tomuto tématu promluvila celá řada poslanců, včetně spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské, která byla zvolena na kandidátní listině Pirátů. Ta začala zvolna. A ve svém projevu postupně nabírala na řečnických obrátkách.

Vážení kolegové, kolegyně, asi tady není v téhle sněmovně nikdo, kdo by schvaloval týrání zvířat. Ti, co by případně něco takového schvalovali, byli zavčas vyřazeni z kandidátek. Takže tohle si dovolím přeskočit. Ano, týrání zvířat je nepřijatelné a každá společnost, která bere vážně vlastní morální základy, musí brát vážně i utrpení všech cítících bytostí,“ prohlásila spolupředsedkyně Zelených.

A hned se zastala neziskových organizací, které často zvířatům, a to i týraným zvířatům, pomáhají. Nenechala nit suchou na těch politicích, kteří neziskové organizace vytrvale kritizují a osekávají jim finanční prostředky.

„… někteří politici zároveň dlouhodobě podkopávají právě ty nástroje, které mají bránit násilí a krutosti. Občanskou společnost, neziskové organizace, osvětu, práci s dětmi, environmentální vzdělávání. Bez prevence se budeme donekonečna tvářit přísně a účastně až poté, co se něco stane. A to je apel na kolegy a kolegyně z vládních stran, jsou zde představitelé vládních stran, kteří opakovaně, hrubě útočí na nevládní a neziskové organizace, označují je nevybíravými výrazy jako ekoteroristé a podobně. To jsou i ochránci zvířat. Etické hodnoty nejsou výběrové, jsou nedělitelné, stejně jako lidská práva. Nejde hlásat soucit se zvířaty a současně stavět politickou popularitu na ponižování lidí, spoluobčanů, cizinců, uprchlíků a podobně. Společnost se nerozpadá jen krutostí ke zvířatům, rozpadá se stejně tak šířením nenávisti vůči lidem. A mimochodem předseda SPD Tomio Okamura je v této chvíli v trestní věci kvůli podezření z podněcování nenávisti. Prosím pana kolegu Okamuru, prostřednictvím pana předsedajícího, aby se nad tím zamyslel,“ hřímala u řečnického pultíku Svárovská.

Poté navrhla částečnou proměnu Policie ČR a volala po ustavení policejních skupin, které by se přednostně věnovaly otázkám páchání kriminality na zvířatech. Spolupředsedkyně Zelených má za to, že jde o natolik specifickou oblast kriminality, že zřízení těchto speciálních skupin by mělo smysl.

„Ještě jednu věc si dovolím říct zcela jasně, nepodporuji zvyšování trestních sazeb. Represe sama o sobě není řešení a výše trestů má mít vnitřní logiku a přiměřenost, mimo jiné i ve vztahu k násilí a týrání lidí. Víme z kriminologie, že pro odrazující efekt je důležitější jistota a rychlost odhalení a postihu než samotné přitvrzování trestů. A samozřejmě nejdůležitějším cílem má být násilí a týrání předcházet a právo vymáhat účinně a rychle. Takže ještě jednou, pojďme se zaměřit na prevenci, podporu záchranných stanic a kapacit péče, vzdělávání dětí a práci s rizikovými jevy. Protože nejlepší trest je ten, ke kterému vůbec nemusí dojít, protože se krutosti předešlo,“ zdůraznila spolupředsedkyně Zelených.

Než poděkovala za pozornost, ještě jednou zdůraznila, že kdokoli mluví o ohleduplném chování k lidem, měl by se stejnou vážností myslet i na lidské bytosti a jejich práva.

Zdroje:

https://www.psp.cz/eknih/2025ps/stenprot/007schuz/s007152.htm

