Ministr Juchelka: Státní sociální podpora je zafixována do září

dovolte mi odůvodnit svůj návrh, který jsem z důvodu časové tísně předložil jako návrh poslanecký, nikoliv jako návrh vládní. Hlavním účelem navrhovaných úprav je především odklad účinnosti novely zákona o životním a existenční minimu. Tato novela byla přijata v rámci takzvaného doprovodného balíčku zákonů publikovaného pod číslem 152/2025 Sb., v návaznosti na přijetí zákona o dávce státní sociální pomoci. Jejím předmětem jsou úpravy výše některých částek životního minima a úpravy obsahu započitatelných příjmů.
Účinnost této novely byla původně stanovena na 1. května 2026. Obsahem mého návrhu je posun účinnosti dotčené novely o životním a existenčním minimu na 1. července 2026, a posunu účinnosti úpravy v okruhu započitatelných příjmů na 1. června 2028. Tento posun je nutné provést s ohledem na další vývoj především aplikačního procesu v oblasti tvorby informačních systémů, pro které je potřebné získat delší čas pro zajištění bezproblémového chodu těchto systémů.
Uvedenými změnami by mělo dojít k zajištění efektivního administrativního procesu, kterým se sníží zátěž Úřadu práce a odstraní se potřeba dvojí implementace změn do informačních systémů k 1. květnu 2026 a k 1. červenci 2026. Navrhovanými úpravami nevznikají nové dopady na výdaje státního rozpočtu ani na rozpočty územních samosprávných celků.
Účinnost je navržena na 30. dubna 2026 s tím, že navrhovaný zákon musí nabýt účinnosti nejpozději tento den, aby k navrženému posunu účinnosti novelizované právní úpravy došlo. Z uvedeného důvodu navrhuji, aby vzhledem k neprodlenému charakteru realizace předložených změn s návrhem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas již v prvním čtení.
V tuto chvíli jsem byl na jednotlivých klubech, jak s experty Pirátů a STAN, tak i na jednotlivých klubech u Starostů a nezávislých. U Pirátů a Starostů a nezávislých navštívil tento klub i můj ctěný kolega, pan poslanec Schrek.
Já jsem tam zdůvodňoval to, proč by se měl posunout nejen tento tisk 85,ale i ten následující o státní sociální pomoci. Je to opravdu z toho důvodu, aby se nadechly úřady práce a mohly z toho starého dávkového systému přejít co nejlépe, co nejvíce bezchybně, na ten systém nový. Padlo tam několik otázek, které se týkaly právě přechodného období. Přechodné období bude fungovat úplně stejně, jako fungovalo, když to přechodné období máme teď v tuto chvíli.
Tady bych chtěl poznamenat, že všichni ti, kteří se v přechodném období dostali do nějaké tíživé situace, tak jim bylo pomoženo mimořádnou okamžitou pomocí, která vzrostla. Toto bude i nadále trvat. Taktéž tam šly s těmi, kteří pobírali dávky v hmotné nouzi, komunikační věci typu, že jim byl poslán dopis nebo jim byl poslán mail nebo jim bylo telefonicky sděleno, že můžou přijít na Úřad práce, aby jim byl vysvětlen proces těch starých dávek na ten nový.
Jedná se zhruba o 60 000 domácností, 120 000 lidí, kteří právě jsou v hmotné nouzi a pomoc skrze i mimořádnou okamžitou pomoc bude pokračovat i nadále. To jsem tady chtěl říct a deklarovat, že to bude tak, jak to bylo doposud schváleno i minulou vládou.
Co se týká státní sociální podpory, tak ta je zafixována, a to do září. Pokud tam vzniknou nějaké potřeby z hlediska dávek v hmotné nouzi, tak taktéž budou samozřejmě řešeny mimořádnou okamžitou pomocí. Takže takhle bude řešeno přechodné období.
Každý, jak říkám, byl osloven individuálně. Tady v tomto budeme pokračovat. My jsme nezaznamenali žádné, bych řekl, výkyvy. Já jenom, když se podíváme na ta data, která mám tady čerstvá ohledně právě žádostí, které tady byly přijaty, tak ty jsou přes 400 000 žádostí, a to k 9. 2. 2026. Celkem jich je 413 154. Z toho klientů, kteří ruší tu dávku a jdou na tu novou, je 333 561, přesně. Z toho nových žádostí je 79 593. Počet žádostí od 1. 1. se zvýšil do včerejších dat na 24 138. Já jsem včera uváděl ještě to datum (?) 15 740, které bylo během ledna.
Způsobů podání nových žádostí se koná elektronicky, samoobslužně. (?) Tam je to 41,6 procent a 58,4. To jsou žádosti, které jsou asistované přímo na Úřadu práce.
V tuto chvíli je to úvodní slovo - bych řekl, trošičku překračujeme i ten krok ke sněmovnímu tisku 88. Moc děkuji za úvodní slovo a moc rád budu za vaše dotazy. Ještě jednou moc děkuji za to, že jste mě mohli vyslechnout, abychom tady tento zákon nevetovali, abychom nedostali do potíží nejen samozřejmě pobíratele jednotlivých dávek, ale taktéž pracovníky Úřadu práce, kteří toho mají skutečně nad hlavu.
Za to vám chci poděkovat a vážím si toho.
