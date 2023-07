„Imigrace? Vždyť Evropa potřebuje půl milionu IT odborníků“. Ivan David popsal, co se vážně tvrdí v Bruselu

„Snaha snad přijímat prakticky každého migranta,“ komentoval poslanec Evropského parlamentu za SPD Ivan David unijní reformu migrační politiky v pořadu Aby bylo jasno. Kritizoval Fialovu vládu, která může za to, že se veřejné finance dostávají do kritického stavu, kabinet se podle něj chová, jako „když si otcovrah stěžuje, že je sirotek“.

V České republice se podle Davida pohlíží na unijní reformu migrační politiky, kterou zablokovalo Polsko a Maďarsko, jako pseudo problém zejména do doby, než do Česka přišel příval Ukrajinců, ale pseudo problém to nikdy nebyl. „Množství imigrantů, kteří přicházejí z Afriky a z Blízkého východu zejména, vůbec neustává. Dokonce se místy zesiluje, na některých místech v Evropě je to opravdu zásadní problém. Oni volají po solidaritě a chtějí, aby se o jejich problémy někdo rozdělil,“ uvádí.

Důležité podle něj je, že se přestává mluvit o ilegální imigraci. „Je snaha legalizovat jakéhokoli imigranta, který není snad už od pohledu nějaký agresivní fanatik nebo zločinec. Takže se tvrdí, že Evropa potřebuje talenty. Pracovník Komise, který to přišel českým poslancům vysvětlovat, argumentoval tím, že Evropa nyní potřebuje půl milionů IT odborníků, které nesežene jinak než pomocí imigrace. Takže ten problém je stále živý, stále se o tom hovoří. Je snaha přijímat prakticky každého, mají se v tom maximálně angažovat neziskové organizace, které mají na hranicích dbát na to, aby přílivu imigrantů nebyly kladeny překážky,“ glosuje David vývoj na eurounijní úrovni v otázce migrace.

Komise nevidí, že Evropská unie není cílem migrace mozků, ale cílem migrace chudých?“ zajímala se dál moderátorka Jana Bobošíková. „Já si myslím, že je to ani příliš nezajímá. Přece známe mentalitu úředníků, kteří se snaží vyhovět těm, kteří rozhodují o jejich další kariéře. Snaží se vyhovět poptávce, je jim lhostejné, jaké to bude mít důsledky,“ vysvětluje europoslanec.

Premiér Petr Fiala (ODS) kritizoval odmítavý přístup Maďarska a Polska, které migrační reformu zablokovaly. David k tomu dodává, že sílí tlaky na zrušení práva veta. „Hlasovalo se o tom před dvěma týdny, byla to několikátá rezoluce, která obsahovala, co všechno a proč by mělo být hlasování většinově. Z České republiky proto hlasovali lidovci, TOP 09 a zástupci Starostů, pan poslanec Polčák, paní Maxová ze socialistů a Piráti, ostatní ze zdrželi nebo byli proti, jako SPD například. Ta snaha o většinové hlasování se prosadila a samozřejmě proto hlasují zejména velké státy, jejichž zástupcům překáží, že někdo brzdí jejich iniciativy,“ uvádí Ivan David.

Ivan David se také zastavil u úřadování vlády premiéra Petra Fialy. „Ta současná koalice vypadala před volbami jaksi velmi homogenně ve svém postupu, ale když bylo dosaženéo toho cíle, že mají v Poslanecké sněmovně většinu, tak jsou zřejmé rozpory mezi nimi. Bylo to moc roztomilé, když jsem naposledy byl v televizi Prima na besedě europoslanců, tak se tam do sebe pustili zástupci jednotlivých koaličních stran, takže to bylo až k smíchu,“ podotkl.

SPD kritizuje vládní opatření, zdražování a kroky vlády vůči penzistům. „Pokud současná vládní koalice zdůrazňuje, že existuje kritický vztah a je třeba být konstruktivní k jejím návrhům, je potřeba říct, že oni mají vysoký podíl na té nepříznivé situaci, mně to skoro vypadá, jako když si otcovrah stěžuje, že je sirotek,“ podotkl na adresu vládní pětikoalice. „Oni jsou viníky té situace z velmi značné části, málokteré zemi v Evropě se podařilo dosáhnout takového snížení životní úrovně jako právě této vládě. Nesmyslně utrácí a plánuje další výdaje a současně se snaží škrtit v sociální oblasti a jinde,“ uvedl, že je třeba šetřit na výdajích státu. „Je otázka, zda je v tuto chvíli namístě nakupovat zbraně, které nevypadají jako zbraně určené k obraně státu. Myslím, že i investice do tzv. zeleného údělu jsou nesmyslné,“ dal za příklad.

Věnoval se také posledním průzkumům, kde SPD vzrostly preference, volilo by ho před deset procent občanů. Průzkum ale také ukázal, že se SPD začíná drolit voličské jádro, zde byl pokles z 8,5 procenta na šest procent. „To, co spojuje členy SPD, je především dlouhodobá nespokojenost s vývojem v naší společnosti. Z toho vysoký podíl našich voličů jsou lidé, kteří mají velmi radikální názory a mají představu, že je potřeba ihned něco dělat, což je pravda. Pokud se ale pohybujeme jako demokratická strana, tak těžko můžeme organizovat puče, defenestrace, pumové útoky. Část voličů hledá radikálnější řešení, ale ve skutečnosti naskakují na radikální rétoriku, která má daleko k realitě,“ vysvětluje člen předsednictva tohoto SPD Ivan David, že se musejí respektovat demokratická pravidla.

