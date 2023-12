„Inspirace z Ruska.“ Analytik vybuchl po prvních slovech po střelbě: Přestaňte...

reklama

Ještě před standardní podobou Týdne v médiích, který je dnes z větší části podán s jistou ironií, je třeba uvést pár vět k tomu, co se odehrálo ve čtvrtek na Filozofické fakultě. „Nechci se zatím vůbec vyjadřovat k mediálnímu pokrytí této události, na to je pořád ještě příliš málo informací, aby se dalo cokoli hodnotit. Spíš bych možná i prosil naše politické, policejní a další představitele, aby se více věnovali této události jako lidské tragédii, která se dotýká mnoha lidí, mnoha rodin a která do budoucna nepochybně přinese do společnosti další vlnu strachu a neklidu, než permanentní sebechvále a hodnocení sebe samých, jak všechno bezvadně zvládají. Nezvládají,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tragédie se zmařenými životy je možná jeden ze smutných dokladů toho, že této společnosti není dobře. „A že se tu dějí věci, které by se zcela jistě v civilizované zemi dít neměly. Dost mě ovšem zarazilo, když nějací policejní představitelé ihned vyrukovali s jakousi inspirací z Ruska. Ale mám pocit, že mnohem více inspirací pro podobné činy bychom našli v novodobých dějinách Spojených států. Je to v tamním školství poměrně truchlivá a až příliš častá praxe. Pojďme proto nechat politiku stranou, pojďme nechat sebechválu stranou a mysleme na ty, kteří letošní Vánoce neprožijí společně, protože už nemohou,“ vyzývá mediální analytik.

Dával slovo všem bez ohledu na názory

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24565 lidí Rosí zmizí z obrazovky pořadu Newsroom ČT24. Tento pořad funguje už devět let pod taktovkou právě tohoto oblíbeného, všemi profesionály velice respektovaného, objektivního, nestranného a nezávislého žurnalisty Rosího. Popisuje českou mediální scénu s neobyčejnou kvalitou, otevřeností, vyvážeností, dává slovo všem účastníkům mediálního prostoru bez ohledu na jejich názory. Zkrátka je zjevné, že to je ryzí liberální demokrat, který všem demokraticky přeje ten svůj liberalismus a také jim ho ještě dodává,“ poznamenává Petr Žantovský.

Myslí si, že většina českých – zejména alternativních – médií bude na jeho odchod z obrazovky tohoto pořadu vzpomínat se stejným pohnutím jako dnes já. Protože to je po odchodu Jakuba Železného, také prvotřídního, objektivního, nezávislého a nestranného žurnalisty z pořadu Události už druhá rána pro Českou televizi. Nevím tedy, co zamýšlí pan ředitel dále ve svých kádrových představách. Jen se trochu obávám o osud Nory Fridrichové, paní Tvarůžkové a pana Řezníčka a dalších vynikajících, nestranných a objektivních žurnalistů, jejichž celoživotní dílo by se pomalu už mohlo začít vyučovat na všech vynikajících žurnalistických fakultách, co jich naše země má k dispozici. A mělo by se konečně zapomenout na mrzká jména minulosti, která hyzdí tvář naší polistopadové demokracie,“ nabádá mediální odborník.

Rosímu sbohem a klidnou cestu do regionů

Je rád, že o těch se naštěstí už nemluví, protože to není třeba, poněvadž není nutné připomínat chyby, ale upozorňovat na to dobré, co vzniká a co si zaslouží podporu. „Panu Rosímu budiž vzdán hold a popřána klidná cesta do regionů, neboť se stává redaktorem regionálního zpravodajství. Snad dokonce vedoucím regionálního zpravodajství, což – pokud se nemýlím – také kdysi dělával vynikající, nestranný a nezávislý novinář Adam Komers, posléze vynikající odborář, vynikající stávkující v České televizi v roce 2000. Všichni si ho pamatujeme jako vzor pro budoucí české žurnalisty, kteří se budou od těchto mistrů učit, jak se dělá liberálně demokratická žurnalistika. Takže, pane Rosí, sbohem,“ loučí se Petr Žantovský.

V podobně progresívním tónu pokračuje i u druhého tématu, s nímž zamířil k našim severním sousedům. „Tamní ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz odvolal šéfy veřejnoprávní televize TVP, rozhlasu PR a státní tiskové agentury PAP a jmenoval nové dozorčí rady, které povolaly nové vedení těchto médií, jak jsme se dozvěděli i z polské soukromé televize TVN24. Ministerstvo kultury podle tohoto zdroje uvedlo, že ministr Sienkiewicz konal jako orgán vykonávající pravomoci státu, který vlastní sto procent akcií v příslušných společnostech. A z toho titulu odvolal dosavadní předsedy správních rad a tak dále. Rozhodnutí bylo přijato v úterý, kdy ho podpořila dolní komora Parlamentu, tedy Sejm, většinou hlasů nové vládní koalice s tím, že se jedná o obnovení nestrannosti veřejnoprávních médií,“ poukazuje mediální analytik.

Ministr kultury ukázal, jak zatočit s odpůrci

Považuje za správné zatleskat ministru Sienkiewiczovi za to, že se zachoval velmi statečně v nepřátelském prostředí. „Uvědomme si, že v Polsku vyhrála zpátečnická konzervativní strana Právo a spravedlnost, a přesto se demokratické, liberální síly dokázaly spojit proti této hydře konzervativismu a zpátečnictví do nové vlády, která navzdory tomu, že ji nespojuje nic jiného než nenávist vůči straně PiS, dokázala získat parlamentní většinu. Je to statečný čin pana ministra, protože něco takového si žádný jiný ministr kultury za posledních mnoho let nikde v Evropě nedovolil. Myslím, že ukázal cestu, kudy je třeba teď jít a jak zatočit se všemi, kdo to s naší liberální demokracií nemyslí dobře. Jen je zvláštní, že se poslanci PiS demonstrativně nezúčastnili onoho souhlasného jednání Sejmu a přestěhovali se do budovy oné státní televize TVP,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tam se jednotliví poslanci PiS mají střídat ve skupinách lidí a demonstrovat svůj názor odpírající ministru kultury právo rozhodovat o médiích. „Já bych vyjádřil velké rozhořčení, jak si vůbec může dovolit nějaká taková zpátečnická strana vysloveně retardující naši liberální demokracii vystupovat s takovými názory, a ještě tedy v sídle polské televize TVP. Vždyť ta už má přece novou radu, jejího předsedu a také nové vedení, které bylo demokraticky jmenováno demokratickým ministrem Sienkiewiczem. To je tak nehorázná věc, že to nemá žádný historický precedens. U nás to v roce 2000 bylo něco jiného, u nás se demonstrovalo velmi správně proti neblahostem opoziční smlouvy, kdy si moc ve státě rozdělily ODS a ČSSD. To správně odhalila většina redaktorů České televize. Ti, co to neodhalili, byli posléze odejiti nebo vytlačeni. Ale zásadní většina to odhalila a protestovala proti tomu, samozřejmě že činila správně,“ nešetří mediální odborník pranic ironií.

Liberálně demokratická policie by je měla rychle vyhnat

Jak vidno a jak se říká, když dva činí totéž, není to vždy totéž. „To, co činili tehdy naši bojovníci za naši skvělou zářnou liberálně demokratickou budoucnost, i když se tomu tak ještě neříkalo, ale oni to věděli, neboť měli schopnost předvídat, bylo v pořádku. Ale teď protestuje nějaký politický konzervativní subjekt, a to je něco úplně jiného. Vždyť přece pan ministr odvoláním těch šéfů a rad veřejnoprávních médií usiloval o to vytěsnit z jakéhokoli možného vlivu na veřejnost právě ony nebezpečné zpátečníky z PiS. A to udělal správně, poněvadž teprve teď tam začne vítězit pravda a láska nad lží a nenávist, jak říkával prezident Havel a jak se na to odkazuje i Petr Pavel. V Polsku vidíme předobraz toho, co nás nejspíš bude čekat v celé Evropě, kdy se přestane rozhodovat vůlí zvolených sborů, ale začne se rozhodovat vůlí jednotlivců nebo skupinových kartelů, které se náhodou ocitnou u moci,“ myslí si Petr Žantovský.

Ale aby to nevypadalo záškodnicky, tak ta náhoda, to si zase neříkejme, není samozřejmě náhodou. „Oni svou kvalitou přesvědčili téměř polovinu polské veřejnosti, že by měli vládnout. Větší část byla zmanipulována stranou PiS a ta byla po právu poslána na smetiště dějin. Odtamtud pravděpodobně nebude mít vliv na mikrofony a kamery veřejnoprávních médií. A pokud by její poslanci chtěli bivakovat v budovách těchto veřejnoprávních médií se suchými toaletami, spacáky a podobně, jak to známe z jiných příkladů, tak by je odtamtud měla liberálně demokratická policie velice rychle vyhnat. Nový šéf dozorčí rady TVP Piotr Zemla hovořil s těmi politiky PiS a nakonec řekl: ‚Zavolejte policii, pokud si myslíte, že jsem tu neoprávněně. Tudíž já si myslím, že volání po zásahu policie vyřčeno bylo a že k němu možná také i dojde. Nechme se překvapit,“ doporučuje mediální analytik.

Poukazoval na prorůstání bývalé a polistopadové moci

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 41299 lidí disident a po revoluci policejní prezident, také vrcholný činovník Křesťanské demokratické strany, obdržel v minulých dnech cenu Julia Fučíka, kterou převzal na akci pořádané Komunistickou stranou Československa. Bylo zajímavé číst ten článek z mnoha důvodů. Jednak poměrně přesně postihuje Novotného kariéru z předlistopadových i polistopadových časů a vypisuje všechny jeho funkce a zásluhy. Dokonce objektivně připomíná, že Novotného z funkce policejního prezidenta odvolal Jan Ruml, a to z toho důvodu, že Novotný se rozhovořil o politických zájmech, neboť poukazoval na prorůstání té bývalé komunistické a nové postkomunistické moci, a to samozřejmě Jan Ruml ocenil tak, jak ocenil,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Novotného velmi dobře zná a ví, že je to čistý člověk, a tak ho zpráva o tom, že dostal právě cenu Julia Fučíka, nepřekvapila. „Fučíkovo jméno je v naší zemi velice zdefraudováno, zdevalvováno a zprivatizováno různými kruhy vlastně po celou dobu od roku 45. Takže pár slovy. Julius Fučík byl novinář. Podle toho, co jsem od něj četl, velmi kvalitní, profesionálně působící. Na druhou stranu to byl novinář komunistický, ano, a nijak se za to nestyděl, neskrýval to. Jeho reportáže ze Sovětského svazu byly pochopitelně projevem určitého souladu a souhlasu s tím, co se po revoluci 1917 v sovětském Rusku dělo. Až potud je na první pohled pochopitelně podivný ten souběh jmen Julius Fučík a Stanislav Novotný. Ale to je jenom první pohled,“ upozorňuje mediální odborník.

Aktuálnost zvyšuje cenzura, co se vrací všemi póry

Ten druhý poskytuje pohled do Fučíkova díla a stačí k němu jen „Reportáž psaná na oprátce“, ústřední a nejslavnější dílo. „To je strhující novinářský výkon. Když nám ji jako studentům nutili, tak jsem ji nečetl. Přečetl jsem si ji až ve věku podstatně dospělejším, kdy už jsem netrpěl předsudky a zajímal mě především ten lidský osud. Uvědomme si, že Fučík položil život za své ideály a své činy, a to nelze odehrát jen jako jakousi vedlejší epizodu. Doporučuji každému, aby si ‚Reportáž‘ přečetl. Zjistí, jak mnoho poctivého novinářského řemesla navzdory tomu, že je to všechno ve stínu šibenice, tam bylo odevzdáno. Je to učebnice pro každého novináře, kdo chce být poctivým profesionálem a snažit se zachytit svět tak, jak opravdu je, a ne tak, jak bych si ho já nebo někdo jiný přál, nebo jak mi někdo diktuje nebo jak mi za to někdo platí, abych ho propagandisticky prezentoval,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30728 lidí

Nejde o to, kdo cenu předává, ale za co je udělena

To, že se autor článku zabývá tím, z jakých rukou cenu převzal, jestli je to Roman Blaško, nebo někdo další, považuje za nepodstatné. „Je to stejně nepodstatné jako to, že Jarek Nohavica převzal Puškinovu cenu za podporu ruské kultury, pojmenovanou po básníkovi, který neměl nic společného s komunismem, z rukou prezidenta Ruské federace Putina. Kdyby tam byl prezidentem Viktor Tichonov, to mě napadlo takové sportovní jméno, tak by ji převzal z rukou Viktora Tichonova. Nejde o to, kdo cenu předává, ale o to, za co je a jestli si cenu zaslouží. Proto jsem byl jedním z mála, kdo se zastával Marty Kubišové před těmi, kdo jí vyčítali, že si převzala vyznamenání Za zásluhy z rukou komunistického rozvědčíka Petra Pavla. Podstatné je, zda si paní Kubišová to vyznamenání zasloužila. Jestli je schopná si odůvodnit, proč ho převzala z rukou tohoto pána, je její věc, do toho jí nemá, co kdo mluvit. Stejně tak je to s Novotným,“ dodává Petr Žantovský.

Psali jsme: Nepadl Ševčík. Padlo, na co jste byli zvyklí. Žantovský ťal do živého „Kreténsk* národní stát.“ Šafr si ulevil. Rána zpět: Toto nechal stopnout, nemohlo to vyjít Manipulace? Kdy to bylo foceno... Petr Žantovský zachytil útok na Rajchla Moravec nastražil past. Zkouší, co ředitel vydrží. Petr Žantovský a zákulisí v ČT

