„Já jsem tady za největší b*znu.“ „Prasárna.“ Festival napaden, novinář si to schytal

Na letošním hudebním festivalu Colours of Ostrava se měli někteří návštěvníci vybavení oblečením či doplňky v duhových barvách setkat s potížemi při vstupu do areálu Dolních Vítkovic. Pořízenou nahrávku, která má takové jednání potvrzovat, a podle níž se duhové věci na festivalu považovali za nepřípustné, stejně jako hákový kříž, zveřejnil novinář Deníku N Filip Titlbach. Vedení festivalu se proti tomu důrazně ohradilo a článek Titlbacha označili za „absurdní obvinění“. Kauza ve velkém rezonuje na sociálních sítí, kde je označována za „nechutnou prasárnu“ Deníku N.

Na to, jak k návštěvníkům vybaveným duhovými částmi oděvu či předměty měla přistupovat ostraha na festivalu Colorus od Ostrava, upozornil na twitteru novinář Filip Titlbach, který se celé kauze pověnoval ve svém textu v Deníku N, v němž zveřejnil zvukové záznamy, jež měly jako důkaz pořídit návštěvníci přímo na místě vstupu do areálu, kde se hudební festival konal. „Festival Colours of Ostrava se vybarvil. Návštěvníky s duhou nechtěli vpustit do areálu,“ doplnil reportér Titlbach.

Festival Colours of Ostrava se vybarvil. Návštěvníky s duhou nechtěli vpustit do areálu. "Kdybyste tady měl hákový kříž, tak vás tam taky nepustím. Něco to propaguje, nějakou myšlenku, a my nic takovýho nepouštíme." ???‍??? https://t.co/lnkl2EV67c — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) July 20, 2023

„Já vás s tím nebudu moct pustit dovnitř,“ zní na nahrávce, kterou návštěvník pořídil u vstupu do areálu Dolních Vítkovic. Jeho jméno redakce zná, nepřál si ho ale zveřejnit. Problémem byl jeho viditelně uvázaný duhový pásek. „Nesmíme povolovat žádné propagační materiály,“ vysvětluje mu ostraha.

Návštěvník se podle zjištění Deníku N zeptal, v čem je pásek propagační, když jiní návštěvníci můžou vstoupit v oblečení s viditelnými značkami firem, což mu mělo být vysvětleno následujícími slovy: „Ty nemají žádné ideologie. Jsou nějaké pokyny, já bych vás pustila, ale jenom dělám svoji práci. Kdybyste tady měl hákový kříž, tak vás tam taky nepustím. Něco to propaguje, nějakou myšlenku, a my nic takovýho nepouštíme.“

Předměty a oblečení barvy duhy jsou známé jako symboly LGBT+ komunity (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby).

Poslankyně Michaela Šebelová (STAN) na svém twitteru zdůraznila, že LGBT+ není ideologie, jak tvrdí ostraha na Deníkem N zveřejněné nahrávce. „Tak si to zopakujeme. LGBT není ideologie. LGBT si nevybíráš. Queer lidé prostě jsou. Chci věřit, že zrovna na Colours of Ostrava dobře chápou rozmanitost a respektují jinakost. A já tady mám s sebou tenhle kelímek ‚LGBT+ Ally‘. Budu si do něj čepovat pitnou vodu zdarma,“ napsala ke své fotografii s duhovým kelímkem.

Tak si to zopakujeme.



LGBT není ideologie.

LGBT si nevybíráš.

Queer lidé prostě jsou.



Chci věřit, že zrovna na @colours_cz dobře chápou rozmanitost a respektují jinakost.



A já tady mám s sebou tenhle kelímek "LGBT+ Ally". Budu si do něj čepovat pitnou vodu zdarma.

????????? https://t.co/n67vFN014e pic.twitter.com/H1jfLAZjhP — Michaela Šebelová (@SebelovaM) July 20, 2023

Článek neušel pozornosti političky Džamily Stehlíkové, která na jeho základě ihned vedení Colours of Ostrava vyčinila a neodpustila si slova o fašistech: „Organizovat festival Colours of Ostrava nemůže někdo, kdo má fóbii z barev duhy a preferuje hnědou. Ať vyhledá psychiatra nebo ať se odstěhuje do Ruska, tam ho před duhou spolehlivě ochrání. Rusko rozpoutalo válku proti Evropě také kvůli duhové vlajce. Ostravu fašistům nedáme!“ vzkázala regulérně.

Organizovat festival Colours of Ostrava nemůže někdo, kdo má fóbii z barev duhy a preferuje hnědou. Ať vyhledá psychiatra nebo ať se odstěhuje do Ruska, tam ho před duhou spolehlivě ochrání. Rusko rozpoutalo válku proti Evropě také kvůli duhové vlajce.



Ostravu fašistům nedáme! https://t.co/xnYurLq8Va — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) July 20, 2023

Také neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se obrátila na vedení festivalu, aby se k celé věci vyjádřilo, protože takové jednání je pro ni „nehorázné“. „Colours letos bez barev. Srovnávat hákový kříž s duhovou vlajkou, která je symbolem rovnosti a respektu, je opravdu nehoráznost. Očekávám od pořadatelů jasné vyjádření a vysvětlení,“ uvedla.

Colours letos bez barev.



Srovnávat hákový kříž s duhovou vlajkou, která je symbolem rovnosti a respektu, je opravdu nehoráznost. Očekávám od pořadatelů jasné vyjádření a vysvětlení. @colours_cz pic.twitter.com/x3rguQXRls — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 20, 2023

Vedení hudebního festivalu Colour of Ostrava později vydalo prohlášení, aby jakékoli podobné chování vůči návštěvníkům své akce odmítlo.

„Velmi důrazně a s největší závažností se ohrazujeme proti obvinění vzneseném redaktorem Filipem Titlbachem z Deníku N. Je absurdní ze strany redaktora obviňovat a spojovat festival Colours of Ostrava s nejhorším symbolem v dějinách lidstva,“ uvádí ve své reakci zveřejněné na twitteru.

Velmi důrazně a s největší závažností se ohrazujeme proti obvinění vzneseném redaktorem @FilipTitlbach z Deníku N. Je absurdní ze strany redaktora obviňovat a spojovat festival Colours of Ostrava s nejhorším symbolem v dějinách lidstva. 1/4 pic.twitter.com/e1dH0mqHus — Colours of Ostrava (@colours_cz) July 20, 2023

Organizátoři akce také zdůrazňují, že festival Colours of Ostrava od svého založení celou svojí dvacetiletou historií, programem, atmosférou prosazuje hodnoty otevřenosti a tolerantnosti. Otevřenost a tolerance vůči všem skupinám jsou základní pilíře Colours of Ostrava, na což odkazuje nejen název festivalu.

Vedení zároveň nevyloučilo možné selhání jedince, za které se případně omluvilo: „Pokud se tento případ stal, i když v tuto chvíli o něm nemáme žádné informace a nemáme zmíněný záznam k dispozici, pak je to selhání jedince a omlouváme se za jeho hrubé a neodpovědné chování. Znovu jsme proškolili ochrannou službu. O naší tolerantnosti i otevřenosti svědčí nejen naše duhové přání k Valentýnu – ‚Láska má mnoho podob. Jako má duha barev. A všechny na Colours vítáme. Krásného Valentýna.‘ Zveme pana redaktora Filipa Titlbacha, aby se sám o tom přijel hned přesvědčit, že jsme otevření všem,“ dodali organizátoři.

Novinář Filip Titlbach po vyjádření vedení festivalu Colours of Ostrava odkázal lidi na pořízenou nahrávku, aby si obrázek udělali sami. „Zveřejňujeme nahrávku, která dokazuje pravdivost textu Deníku N. Ohrazuji se proti osobnímu útoku ze strany festivalu Colours of Ostrava. Deník N své zpravodajství zakládá na informacích, které ověřuje. Absurdní obvinění nevznáší,“ zdůraznil s odkazem na zvukový záznam.

Někteří se jeho zvukovému důkazu ale rovnou vysmáli.

„Potom, co jsem si to poslechnul, mi to teda jako docela absurdní obvinění přijde...“ vyjádřil svůj názor Michal Sirový.

Jiní nahrávku nebrali na lehkou váhu, označili to však jako za selhání ochranky, nikoli za vedení festivalu. „Já vám to věřím, ale tohle prostě je selhání ochranky, ne vedení festivalu. Prostě není reálný, aby to vedení festivalu vyžadovalo a šlo proti vlastní klientele, která, už z pojetí festivalu, nebude ultrakonzervativní,“ uvedl další diskutér.

Roman Studýnka se ale do novináře Titlbacha opřel, že se v podobném očerňování netolerantních lidí vyžívá. „Skoro to vypadá, jako by Filip čekal na každou příležitost, kdy může poukázat na homofobii, aby dál živil narativ netolerantní české společnosti,“ zněl jeho komentář.

K samotné nahrávce pak podotkl: „Já jsem si ten záznam poslechl, nějaká zmatená holka použila hloupý přirovnání a je okolo toho tak nafouklý drama, až je to trochu trapný,“ uvedl Studýnka.

V diskusi se naopak objevila svědectví člena LGBT komunity, který popsal, že na festivalu neměl sebemenší problém. „Ježiš. Já tady jsem za prvotřídní buznu a pustili mě,“ popsal ve zprávě svému kamarádu Jakubovi Červenkovi, který tím kauzu považuje za uzavřenou.

Ke kauze se vyjádřily také známé osobnosti, některé se festivalu osobně účastnily a ani ony nezaznamenaly, že by návštěvníci patřící k LGBT+ komunitě byli diskriminováni.

„Já musím říct, že jsem dnes člověka s duhovou vlajkou viděl procházet jedním ze vstupů. A viděl jsem je i na lidech uvnitř, s jednou dívkou s duhou na tváři jsem se dnes fotil,“ popsal moderátor Čestmír Strakatý.

Já musím říct, že jsem dnes člověka s duhovou vlajkou viděl procházet jedním ze vstupů. A viděl jsem je i na lidech uvnitř, s jednou dívkou s duhou na tváři jsem se dnes fotil.



Snad to tedy byl jen exces jednotlivce. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 20, 2023

Svůj názor si na text kritiky Titlbacha rychle udělal i novinář Michal Půr, a to na základě jeho předchozí práce. „Naposledy mistr obvinil primátora, že nechce vyvěsit vlajku. To sice nebyla pravda, ale mohla by být. Takže asi tak bych k tomu přistupoval,“ napsal ve svém tweetu.

Pro europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) se Deník N nezachoval nijak překvapivě, naopak prý čekal, kdy s něčím podobným přijde.

Podobně překvapený nebyl ani Jan Pánik, zástupce šéfredaktora Forum 24, a rozhodně Deník N nešetřil. „Jako člověk, který se Colours of Ostrava účastní, to považuji ze strany Deníku N za nechutnou prasárnu. Ale nepřekvapuje mě to,“ komentoval Titlbachův článek.

Jako člověk, který se @colours_cz účastní, to považuji ze strany Deníku N za nechutnou prasárnu. Ale nepřekvapuje mě to. — Jan Pánik (@janpanik) July 20, 2023

Že se pochybení použije na dehonestaci celého festivalu odsoudil i novinář z Info.cz Vratislav Dostál. „Jaká je pravděpodobnost, že na podobné akci narazíte v jejich ochrance na kreténa? Z vlastní zkušenosti tuším, že dost velká, nasolit ale takhle fesťák jako takový, to bych se teda nikdy neodvážil,“ zhrozil se.

Ve stejném duchu na situaci pohlíží Jindřich Šídlo. „Já jim to věřím,“ uvedl k veřejnému vyjádření vedení hudebního festivalu. „Stejně jako je asi možný, že se v ochrance najde idiot. Colours vědí, pro koho ten festival dělají a není důvod, aby si ničili pověst a byznys,“ doplnil komentátor.

Podpora na adresu festivalu a odsouzení článku Deníku N přišly také od Petra Jonaka. „Ten článek je clickbaitový a přes čáru,“ konstatoval. „Ostré reakci Colour of Ostrava se nedivím. Odvádíte systematicky fantastickou práci, propagujete liberální hodnoty programem, vystupujícími i komunikací, řídíte kolos s tisícovkami externistů a pak vás někdo sejme za (odporné) vyjádření jednoho brigádníka u vstupu,“ nešetřil naopak Jonak chválou nad způsobem, jakým je festival veden.

Za strašnou novinářskou práci celou věc považuje Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, vadí mu například, že prostor k vyjádření v článku pro vyváženost nedostaly rovnou obě strany. „Deník N a Filip Titlbach se vybarvil a ukázal, jak dnes někteří novináři pracují. Bez toho, aby dal prostor organizátorům se vyjádřit a poskytnout vyvážené zpravodajství, rozjel kampaň. Navíc, proti lidem, kteří 20 let propagují diverzitu! Smutné,“ povzdechl si.

Strašná novinářská práce! @enkocz a @FilipTitlbach se vybarvil a ukázal, jak dnes někteří novináři pracuji. Bez toho, aby dal prostor organizátorům @colours_cz se vyjádřit a poskytnout vyvážené zpravodajství, rozjel kampaň. Navíc, proti lidem, kteří 20 propagují diverzitu! Smutné https://t.co/jP6lT7qk2B — Jan Rafaj (@RafajJan1) July 20, 2023

S rozpočtem kolem 200 milionů korun je letošní ročník festivalu Colours of Ostrava nejdražší za 20 let své existence. Návštěvníkům nabídne dosud nejrozsáhlejší program – v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic vystoupí od 19. do 22. července téměř 70 zahraničních kapel a přes 40 domácích interpretů celkem z 30 zemí.

