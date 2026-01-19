„Já řídím.“ Babiš s Macinkou usadili prezidenta i novináře

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla prodej letounů L-159 Ukrajině, o kterém na Ukrajině jednal prezident Petr Pavel. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) jsou letadla nadále potřebná pro českou armádu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání lídrů vládních stran uvedl, že kabinet s jejich prodejem ani poskytnutím nepočítá.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura připomněl, že ačkoliv mají letouny nízkou zbytkovou účetní hodnotu, jejich bojová hodnota zůstává vysoká. Zdůraznil, že nejde o vyřazené stroje, ale o součást výzbroje armády. Podle něj by Česká republika musela v případě jejich prodeje letouny znovu pořizovat, což by bylo nákladné.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by podle něj mohlo být příležitostí pro českého výrobce. Poskytnutí čtyř letounů z celkových čtyřiadvaceti, kterými armáda disponuje, označil za přijatelnou míru rizika.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) prezidenta kritizoval s tím, že vládu o nabídce neinformoval. V Otázkách Václava Moravce řekl, že se Pavel zachoval jako „slon v porcelánu“ a překročil své kompetence. Podle Macinky prezident snížil pravděpodobnost, že by Česko Ukrajině letouny L-159 v budoucnu poskytlo.
Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády se k tématu letadel L-159 vrátil novinář Petr Vašek z České televize a v rámci dotazování ještě premiéra Babiše a ministra zahraničí Macinku poučoval, zda by neměli zahraniční politiku lépe koordinovat s prezidentem.
„Dotaz k těm letounům L-159. Přece jenom nemáme nějaká volná letadla? Protože podle mého názoru by prezident jinak nemohl říkat, že bychom nějaká mohli poskytnout. Tak by mě zajímalo, jak tento nesoulad mohl vzniknout, protože vy koordinujete zahraniční politiku s panem prezidentem,“ uvedl Vašek.
„Já nekoordinuju, já to řídím, aby bylo jasno,“ odvětil Babiš rázně. „Jednoznačně pan ministr Zůna řekl, že ta letadla mají životnost ještě 15 let a armáda je potřebuje, takže zbytečná debata. Navíc to, co se objevilo v médiích, ta interpretace slov pana prezidenta, nebyla úplně přesná. Každopádně my děláme zahraniční politiku a já jsem jako premiér hlavní tvář naší zahraniční a bezpečnostní politiky. A spolupracuju s Ministerstvem zahraničních věcí, voláme si a koordinujeme,“ vysvětloval Babiš.
„Jinak mi včera volal pan prezident, že ukrajinská strana má zájem o ta letadla, že by za to i zaplatila, ale zkrátka ta letadla nejsou k dispozici a žádná jiná nemáme a není pravda, že by někde v hangáru stála nepoužívaná letadla,“ dodal Babiš.
Novinář Vašek ale zopakoval svůj názor, zda by neměla být zahraniční politika jednotnější a obrátil se na ministra Macinku. „Pane ministře, možná jestli by nestálo za to v zájmu české zahraniční politiky trošku mírnit rétoriku. Vy jste říkal, že se pan prezident chová jako slon v porcelánu, ale vy jste přece všichni, kdo zastupují stát navenek, tak zda bychom neměli být v tomto jednotní,“ předkládal své názory Vašek.
„Pan prezident veškerou tu argumentaci staví tak, že Ukrajina ta letadla chce a potřebuje, což je poptávka, ale na to, aby mohla proběhnout nějaká transakce, tak se ta poptávka musí potkat s nabídkou,“ prohlásil Macinka a vyjádřil se ještě k mediální přestřelce s prezidentem.
„Pan prezident mě nařkl, že bych si měl jako diplomat nejdříve zjistit všechna fakta, než dojdu k nějakému závěru a že by pro Areo Vodochody byla ta transakce výborná, protože tato letadla ještě nebyla ověřena v boji. Chtěl bych říci, že to spíš pan prezident si neověřil fakta, protože tato letadla už byla nasazena v Iráku, takže ověřena v boji jsou,“ poučil prezidenta Macinka.
„Mně přijde nešťastné, že pan prezident není od toho, aby něco domlouval, nabízel a vyhlašoval. Já tomu rozumím, také jsem byl na Ukrajině před týdnem a tato poptávka tam byla několikrát zopakována, já vím dobře, že to chtějí. Ale pan prezident nemusel říkat, že jim je prodáme, mohl to nejprve projednat s vládou a neřešit to přes média. Proto jsem nad tím trošku pozvedl obočí, to je všechno,“ vysvětlil ministr zahraničí.
Premiér Babiš následně ještě dodal, že s prezidentem nemají žádný spor, ale zkrátka o poptávce Ukrajiny na letadla L-159 se ví, ale Česko žádná k dispozici nemá.
Novinář ČT Petr Vašek se ale nedal a znovu se premiéra zeptal, zda by neměl zahraniční politiku s prezidentem lépe koordinovat nebo si nějak rozdělit kompetence, protože i prezident je součástí zahraniční politiky.
„Nebudeme si nic dělit. Ani koordinovat, nemám rád to slovo. My si s panem, prezidentem voláme…“ pokračoval Babiš, načež ho Vašek přerušil. „To je koordinace,“ chtěl poučit premiéra.
„Nechte mě mluvit, prosím,“ reagoval Babiš s tím, že pan prezident bude v pondělí večer volat, až se vrátí z cesty do Říma a naplánuje se čtvrteční schůze ústavních činitelů. „My s panem prezidentem komunikujeme a já tam nevidím žádný problém,“ dodal Babiš.
