Hejtman Grolich: Nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto

Lidi volili Babiše i když věděli, co je zač.
Ale stejně má o vině a trestu rozhodovat soud.
Trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo bylo podáno v listopadu 2015. Že to je celé účelovka? Možná nám pomůže pár zajímavých čísel:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026!
- to jsou roky, kdy je ANO ve vládě.
Po celou tu dobu má ANO ministra spravedlnosti. Od roku 2017 byl Babiš premiér.
Chápu, že to je hrozně otravný chodit po soudech, ale nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto.
Proto bych hlasoval tak, aby o vině rozhodl soud.
