Hejtman Grolich: Nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto

06.03.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ne/vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

Hejtman Grolich: Nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Lidi volili Babiše i když věděli, co je zač.

Ale stejně má o vině a trestu rozhodovat soud.

Trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo bylo podáno v listopadu 2015. Že to je celé účelovka? Možná nám pomůže pár zajímavých čísel:

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026!

- to jsou roky, kdy je ANO ve vládě.

Po celou tu dobu má ANO ministra spravedlnosti. Od roku 2017 byl Babiš premiér.

Chápu, že to je hrozně otravný chodit po soudech, ale nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto.

Proto bych hlasoval tak, aby o vině rozhodl soud.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Grolich

