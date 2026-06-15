Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Včera oslavil 80. narozeniny americký prezident Donald Trump. A to ve velkolepém stylu, s přelety stíhaček a zápasy MMA. Dostalo se mu také mnohých blahopřání. Jedno z nich přišlo i od českého ministra zahraničí, Petra Macinky.
Ten Trumpovi popřál pevné zdraví, nekonečnou energii a mnoho dalších vítězství. „Vaše odvaha postavit se establishmentu, bránit národní suverenitu a upřednostňovat zájmy svých občanů inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě, a také mě osobně,“ vzkázal z účtu ministerstva zahraničí. A ještě popřál Trumpovým protivníkům, aby jim nedošel lék na uklidnění Xanax, protože ho zřejmě budou kvůli Trumpovi potřebovat.
Happy Birthday,— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) June 14, 2026
Mr. President @realDonaldTrump!
Wishing you strong health, endless energy, and many more victories ahead.
Your courage to challenge the establishment, defend national sovereignty, and put the interests of your citizens first has inspired millions across the…
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Ženíškův stranický kolega Ondřej Kolář se zase do Macinky trefoval za „boj proti establishmentu“. „Náš ministr zahraničí tímto nedělá ostudu pouze sobě, ale bohužel celé naší zemi. Je velmi důležité, aby po letošních volbách do Senátu a za 2 roky do Sněmovny nás podobní lidé již nereprezentovali,“ přidal se bývalý hokejový brankář a neúspěšný kandidát na senátora za TOP 09 Dominik Hašek.
Můžete přestat dělat ostudu z oficiálních účtů státu? Pokud si chce ministr zahraničí publikovat podobné výlevy, ať je zveřejňuje na svém osobním účtu, kde bude jasné, že jde o názory jednoho trouby.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) June 14, 2026
Oficiální komunikační kanály mají reprezentovat naší zemi. A tohle je ostuda!
Bylo by dobré, kdyby nejvíc nejlepšímu ministrovi zahraničí, kterého nám bohové seslali, někdo vysvětlil, že bojovat proti establishmentu, když jste establishment, je trochu… ehm… vlastně proč ne. Ať ze sebe šašci dál dělají šašky ?? https://t.co/BZGX7DQriX— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) June 14, 2026
Náš ministr zahraničí tímto nedělá ostudu pouze sobě, ale bohužel celé naší zemi. Je velmi důležité, aby po letošních volbách do Senátu a za 2 roky do Sněmovny nás podobní lidé již nereprezentovali. https://t.co/ma2dbQKJjG— Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 15, 2026
Ani ve STAN nebylo blahopřání Trumpovi přijato v poklidu. „A já myslela, že nekompetentní lidi pracují na komunikaci jen na MŽP…“ komentovala příspěvek poslankyně STAN Zdena Kašparová. „Neuvěřitelně ostudná komunikace ministra Macinky. Co také čekat od člověka, který má v CV jednu velkou nulu, neb celý svůj profesní život strávil nošením tašky Václavu Klausovi. Hanba vám!“ vzkazovala pak europoslankyně Danuše Nerudová. Na což jí Macinka, již ze soukromého účtu, odpověděl: „Xanax je i pro vás řešením, soudružko.“
A já myslela, že nekompetentní lidi pracují na komunikaci jen na MŽP… https://t.co/h4jrKL0jKq— Zdena Kašparová (@zdenca_k) June 14, 2026
Xanax je i pro vás řešením, soudružko…???— Petr Macinka (@petr_macinka) June 14, 2026
A nechyběla ani pirátka Demetrashvili. „Trochu se bojím, čím se mohl ministr Macinka od porotou uznaného zločince, kamaráda Epsteina a neúspěšného pučisty inspirovat…“ prohlásila ohledně přání k narozeninám. Na což jí Macinka vzkázal: „Můžete mi zase poslat nějakou pěknout interpelaci, slečno Demetrashviliová.“
Můžete mi zase poslat nějakou pěknout interpelaci, slečno Demetrashviliová…???— Petr Macinka (@petr_macinka) June 14, 2026
Rýpanec od Macinky schytal i bývalý ministr školství Ivan Pilip. Ten taktéž označil za nehorázné, že Macinka k přání použil účet ministerstva zahraničí. „To ale nyní je zahraniční politika státu, soudruhu Pilipe. K dobrému vychování patří poblahopřát k narozeninám prezidentovi naší nejdůležitější spojenecké země. Pokud USA za spojence nepovažujete, račte si laskavě zvyknout, že to tak prostě je, a jděte si poplakat na ruskou ambasádu,“ vzkázal ministr zahraničí.
„Bývalého soudruha máte v čele vlády a na ruskou ambasádu se chodívají vyplakat a pro rady vaši koaliční partneři z SPD. A jestli máte pocit, že dnešní USA jsou spolehlivým spojencem, je váš politický úsudek zhruba na stejné úrovni jako váš ‚humor‘,“ odpovídal Pilip.
Petr Macinka, který strávil dospělý život leštěním bot Václava Klause, přenáší ve funkci ministra tuto metodu na Donalda Trumpa.— Ivan Pilip (@ivan_pilip) June 14, 2026
Je ovšem nehorázné, že k tomu využívá oficiální účet @mzvcr, které má prezentovat zahraniční politiku státu. https://t.co/U79RS5S9L3
Bývalého soudruha máte v čele vlády a na ruskou ambasádu se chodívají vyplakat a pro rady vaši koaliční partneři z SPD.— Ivan Pilip (@ivan_pilip) June 14, 2026
A jestli máte pocit, že dnešní USA jsou spolehlivým spojencem, je váš politický úsudek zhruba na stejné úrovni jako váš 'humor'.
K tomu, jak na Macinkovy výroky reagují opoziční politici, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Víte, proč tak kvičí? Protože si z nich Petr Macinka nonstop utahuje a dělá z nich blbce. Nebo přesněji ukazuje, jaké blbce ze sebe dělají oni sami. Tentokrát tím, že nechápou, že ministr zahraničí oficiálně přeje prezidentovi partnerské země NATO, bez níž žádné NATO ani naše společná bezpečnost nejsou,“ uvedl.
A ještě dodal: „Vlastně by měli Macinku chválit, že nás vede na Západ, zatímco oni nás dovedli na Východ, konkrétně na Ukrajinu. Z té udělali za naše vlastní peníze našeho jediného spojence, který naše peníze rozkrade na zlaté WC. Macinka má výjimečné štěstí na nepřátele, takovouhle bandu pacientů nenajdete ani v Přeletu nad kukaččím hnízdem.“
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