Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

15.06.2026 10:00 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Popřát prezidentovi spojenecké země je slušnost. Pokud se vám to nelíbí, běžte si poplakat na ruskou ambasádu. Tak se ministr zahraničí Petr Macinka vysmál opozičním představitelům a jejich příznivcům za kritiku svého blahopřání k 80. narozeninám Donalda Trumpa. „Vlastně by měli Macinku chválit za to, že nás vede na Západ, zatímco oni nás dovedli na Východ, konkrétně na Ukrajinu,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec.

Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě
Foto: Bílý dům
Popisek: Donald Trump na oslavě svých narozenin

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

11%
68%
8%
9%
4%
hlasovalo: 202 lidí

Včera oslavil 80. narozeniny americký prezident Donald Trump. A to ve velkolepém stylu, s přelety stíhaček a zápasy MMA. Dostalo se mu také mnohých blahopřání. Jedno z nich přišlo i od českého ministra zahraničí, Petra Macinky.

Ten Trumpovi popřál pevné zdraví, nekonečnou energii a mnoho dalších vítězství. „Vaše odvaha postavit se establishmentu, bránit národní suverenitu a upřednostňovat zájmy svých občanů inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě, a také mě osobně,“ vzkázal z účtu ministerstva zahraničí. A ještě popřál Trumpovým protivníkům, aby jim nedošel lék na uklidnění Xanax, protože ho zřejmě budou kvůli Trumpovi potřebovat.

Anketa

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?

2%
96%
2%
hlasovalo: 181 lidí
Ovšem mnohem více než Trumpovské kruhy v USA zaujalo přání prezidentovi českou opozici. Té bylo proti srsti, že Macinka k přání použil účet ministerstva zahraničí. „Můžete přestat dělat ostudu z oficiálních účtů státu? Pokud si chce ministr zahraničí publikovat podobné výlevy, ať je zveřejňuje na svém osobním účtu, kde bude jasné, že jde o názory jednoho trouby. Oficiální komunikační kanály mají reprezentovat naší zemi. A tohle je ostuda!“ vyjel na Macinku poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.

Ženíškův stranický kolega Ondřej Kolář se zase do Macinky trefoval za „boj proti establishmentu“. „Náš ministr zahraničí tímto nedělá ostudu pouze sobě, ale bohužel celé naší zemi. Je velmi důležité, aby po letošních volbách do Senátu a za 2 roky do Sněmovny nás podobní lidé již nereprezentovali,“ přidal se bývalý hokejový brankář a neúspěšný kandidát na senátora za TOP 09 Dominik Hašek.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ani ve STAN nebylo blahopřání Trumpovi přijato v poklidu. „A já myslela, že nekompetentní lidi pracují na komunikaci jen na MŽP…“ komentovala příspěvek poslankyně STAN Zdena Kašparová. „Neuvěřitelně ostudná komunikace ministra Macinky. Co také čekat od člověka, který má v CV jednu velkou nulu, neb celý svůj profesní život strávil nošením tašky Václavu Klausovi. Hanba vám!“ vzkazovala pak europoslankyně Danuše Nerudová. Na což jí Macinka, již ze soukromého účtu, odpověděl: „Xanax je i pro vás řešením, soudružko.“

A nechyběla ani pirátka Demetrashvili. „Trochu se bojím, čím se mohl ministr Macinka od porotou uznaného zločince, kamaráda Epsteina a neúspěšného pučisty inspirovat…“ prohlásila ohledně přání k narozeninám. Na což jí Macinka vzkázal: „Můžete mi zase poslat nějakou pěknout interpelaci, slečno Demetrashviliová.“

Rýpanec od Macinky schytal i bývalý ministr školství Ivan Pilip. Ten taktéž označil za nehorázné, že Macinka k přání použil účet ministerstva zahraničí. „To ale nyní je zahraniční politika státu, soudruhu Pilipe. K dobrému vychování patří poblahopřát k narozeninám prezidentovi naší nejdůležitější spojenecké země. Pokud USA za spojence nepovažujete, račte si laskavě zvyknout, že to tak prostě je, a jděte si poplakat na ruskou ambasádu,“ vzkázal ministr zahraničí.

„Bývalého soudruha máte v čele vlády a na ruskou ambasádu se chodívají vyplakat a pro rady vaši koaliční partneři z SPD. A jestli máte pocit, že dnešní USA jsou spolehlivým spojencem, je váš politický úsudek zhruba na stejné úrovni jako váš ‚humor‘,“ odpovídal Pilip.

K tomu, jak na Macinkovy výroky reagují opoziční politici, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Víte, proč tak kvičí? Protože si z nich Petr Macinka nonstop utahuje a dělá z nich blbce. Nebo přesněji ukazuje, jaké blbce ze sebe dělají oni sami. Tentokrát tím, že nechápou, že ministr zahraničí oficiálně přeje prezidentovi partnerské země NATO, bez níž žádné NATO ani naše společná bezpečnost nejsou,“ uvedl.

A ještě dodal: „Vlastně by měli Macinku chválit, že nás vede na Západ, zatímco oni nás dovedli na Východ, konkrétně na Ukrajinu. Z té udělali za naše vlastní peníze našeho jediného spojence, který naše peníze rozkrade na zlaté WC. Macinka má výjimečné štěstí na nepřátele, takovouhle bandu pacientů nenajdete ani v Přeletu nad kukaččím hnízdem.“

Psali jsme:

„Nevím, jestli to chápe.“ Paroubek jmenoval Pavlovy „loutkáře“
Macinka se vysmál ČT. Fiala s tím měl problém
Trump slaví 80. Gratulaci poslal i Macinka
Pavel může natropit i v OSN. Vyoral naznačil, kdo mu píše „notičky“

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ministerstvo zahraničí , narozeniny , Pilip , zahraničí , x , Macinka , Trump , Nerudová , Demetrashvili

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Měly by se gratulace státníkům posílat z účtu ministerstva zahraničí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Migrační pakt

Překvapuje mě, že jako právník tvrdíte, že nějaké předpisy uplatňovat nemusíme. Tak k čemu pak jsou? Většinou to také chodí tak, že když něco nesplníte, tak následuje nějaká restrikce. Jaká hrozí v případě nesplnění migračního paktu? Co jsem pochopila, tak za jeho nedodržení budeme muset dost zaplat...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí postřiky v mžiku zlikvidují otravné mšiceDomácí postřiky v mžiku zlikvidují otravné mšice Fenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světěFenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světě

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Macinka to dělá dobře, jen tak dál, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNávštěvník99 , 15.06.2026 11:00:49
Prostě si s těmi bruselskými pucfleky dokáže vytřít podlahu.

|  9 |  0

Další články z rubriky

Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

10:00 Po přání Trumpovi Macinka přepnul a týral opozici na citlivém místě

Popřát prezidentovi spojenecké země je slušnost. Pokud se vám to nelíbí, běžte si poplakat na ruskou…