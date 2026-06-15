„Lížou drogy jak zmrzlinu.“ Babiš se rozjel jak nikdy

V úvodu tiskové konference po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) připomněl, že uplynulo přesně půl roku, co byl jeho kabinet jmenován. Potom zrekapituloval úspěchy. „Snížili jsme ceny energií pro domácnosti o deset procent, snížili jsme inflaci, odvody pro OSVČ, přijali jsme stavební zákon, EET 2.0, jsme na provozu, snížili jsme počty úředníků, zvládli jsme jednu z největších repatriačních misí. Vrátili jsme školkovné, slevu na studenta. Stabilizovali jsme zdravotnictví, z něhož předchozí vláda vysála dvacet miliard. Zvýšili jsme platy ve veřejném sektoru. Daří se nám nabírat nové vojáky,“ zmínil premiér.
ČT a Český rozhlas mají šetřit
Po Babišovi hovořil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Přiblížil změnu financování veřejnoprávních médií. „Rušíme zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Nový zákon stanovuje roční částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu,“ řekl Klempíř a vysvětlil, jak se bude zohledňovat valorizace. Obě média podle něj budou moci v omezeném režimu fungovat i na trhu s reklamou, jak je tomu doposud. Zmínil, že zatím žádné výnosy z reklamy nevykazují, ačkoli zaujímají na tomto trhu významné místo. „Upustili jsme od fúze obou institucí,“ řekl a dodal, že vláda nehodlá ovlivňovat obsah vysílání.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Dále vystoupil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Mluvil o navrhované změně trestního zákoníku týkající se podávání návykových látek druhým lidem bez jejich vědomí.
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Igor Červený (Motoristé), ministr životního prostředí, vysvětlil, jak vláda bojuje proti nepoctivcům obchodujícím načerno s odpadem. „Je důležité zamezit nelegálním skládkám a ulehčit byrokratický proces krajům i firmám,“ zdůraznil Červený.
Babiš uvedl, že je schválen nový seznam návykových látek vyhodnocených jako zdraví ohrožujících, které nemají žádný léčebný význam.
Dotazy novinářů se pak týkaly především změny financování veřejnoprávních médií. Tazatel měl obavy, že televize a rozhlas dostanou málo peněz. „Obě instituce neprojevily zájem, aby šetřily. V Evropě se šetří. Tady se nešetří, nikdo je nekontroluje. Měli jsme to v programu,“ uvedl premiér.
„Obě instituce byly v roce 2024 lídry na reklamním trhu,“ zopakoval Klempíř.
Novinář se pak pokusil Babiše opravit. „Neopravujte mě, protože lžete,“ reagoval politik. „Nikdy jsme neohrožovali nezávislost ČT. A pan Zavoral s námi nejednal. To, že se nešetří, víme,“ zdůraznil premiér.
„My neměníme zákon o ČT a ČRo,“ upozornil Klempíř.
„My jen chceme, abyste šetřili, ale vy nešetříte,“ řekl Babiš redaktorovi veřejnoprávního média.
Ten namítl, že šetří. A chtěl vědět, proč se změnil valorizační vzorec.
„Měl byste ocenit, že jsme už dvakrát srazili inflaci. Vzorec jsme změnili, protože jsme ho chtěli změnit,“ sdělil předseda vlády. Potom si postěžoval, že média si vždy vše změní podle sebe, jak se jim to hodí.
Babiš jako hrobař
Na další otázku týkající se regulace mobilů ve školách odpověděl, že se regulují všude v Evropě. „Každá škola to dělá svým způsobem, ale 38 procent škol nemá mobily regulované. Škodí to zdraví. Opíráme se o stanoviska odborníků a chceme to řešit,“ uvedl Babiš.
Pak odpovídal na otázku týkající se jednání V4. „Budeme řešit zájmy členských zemí, jako třeba energetiku, nelegální migraci. Pan Fiala V4 rozbil, nefungovala. My jsme pragmatici. Kdybych byl Fiala, řekl bych, že nebudu jednat s Magyarem, protože jsem přítelem Orbána, ale nejsem Fiala, tak to neřeknu,“ uvedl premiér.
Šťastný se pak opět vrátil k obětem, které byly proti své vůli zdrogovány omamnými látkami. „Dostupnost některých látek je alarmující. Vláda se tím bude dále zabývat,“ konstatoval ministr. Stávající právní úprava je taková, že když někdo někomu přimíchá omamnou látku do jídla nebo pití, pokud nedojde k ublížení na zdraví, k hospitalizaci, následkům, které byly nahlášeny policii, tak se to nepostihuje. Dívky se stávají oběťmi uspávačů, ale policii nic nenahlásí. To chce vláda změnit.
Na přetřes přišel i zákaz sociálních sítí ve Velké Británii do 16 let. „V regulaci mobilů ve školách jsme pozadu. Dospěli jsme k názoru, že bychom to měli řešit. Ohledně sítí jsme měli seminář. O víkendu jsem se domluvil, že chceme prezentaci představit všem občanům, budeme to streamovat, aby se lidé dozvěděli, jak to je, hlavně co se děje na TikToku. Povedeme o tom debatu. Francie to už schválila, budeme sledovat, jaký efekt zákaz má. Zatím zákaz není na stole, jsme na začátku debaty. Uvidíme, jak bude reagovat veřejnost. Měli by to vidět rodiče, měli by se zajímat, jak děti od deseti let tráví čas a co dělají na sítích. Je to celospolečenská záležitost, budeme vnímat názory. Teď chceme vyřešit používání mobilů ve škole,“ řekl Babiš.
Další dotaz se opět týkal financování veřejnoprávních médií. „Předpokládáme, že oba ředitelé jsou natolik schopní, že si poradí,“ řekl Klempíř.
Padla otázka, které nejzásadnější věci vláda vyřešila za prvního půlroku roku svého vládnutí. „Mimochodem klesly ceny potravin. Povedlo se nám zmrazit ceny elektřiny a pohonných hmot, to mělo dobrý vliv,“ uvedl premiér a připomněl Kobru 26.
„Nebojíte se, že budete označován za hrobaře veřejnoprávních médií?“ chtěl vědět novinář Radek Bartoníček.
„Pane Radku, nevím, jak budu zapsán do historie, ale jsem hrobařem hazardu, teď chci zničit drogy. Všichni jste sežrali tu pohádku, jak jsme byli za Fialy skvělí, ale byli jsme nejhorší,“ řekl Babiš.
Hovořil o tom, jak se teď daří bývalému moderátorovi ČT Václavu Moravcovi. Potom se opět vrátil ke kratomu.
„Teď vyšel článek, že za Babišovy vlády jsou útoky na novináře, ale není tam napsáno, jak média útočí na nás. Jsou novináři, kteří vždy budou o Babišovi mluvit negativně, tak to je,“ konstatoval premiér.
„Za vás byl kratom neregulovaný. Fialova vláda to začala regulovat,“ mínil Bartoníček. A dále hovořil o ovlivňování veřejnoprávních médií.
„Mluvte si, jak chcete, mně je to jedno,“ reagoval Babiš. Zdůraznil, že v 17 zemích EU nejsou koncesionářské poplatky. „Chcete říct, že ovlivňuji vysílání v 17 zemích EU?“ zeptal se politik.
Další novinářka mínila, že se dají očekávat obstrukce ve Sněmovně kvůli změně financování médií. „Očekávám, že se o tom budeme bavit. Všude na světě snižují náklady. Jenom ČT a ČRo ani jednou neřekly, že by se mělo šetřit. Není to zvláštní?“ ptal se premiér.
Další dotaz se opět týkal omamných látek a jejich prodeje v automatech. „Seznam Zprávy občas napíše i dobrý článek, za to jsem rád. Byl to článek o těch automatech, jak děti lížou drogy jako zmrzlinu,“ řekl Babiš. Potom popsal mechanismus kontrol, které musejí probíhat v mantinelech zákona. „Stojí proti nám celý drogový systém. Zakážeme e-shopy s těmito látkami, jsem odhodlaný tenhle systém porazit tak, jak jsme porazili hazard. Tohle cílí na děti. Není normální, že dovoz kratomu stoupl. Co to znamená? Konzumujeme to tady, nebo se to pašuje dál? Uděláme vše pro to, abychom tomu zamezili, protože nejvíce ohroženy jsou děti,“ uzavřel premiér.
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