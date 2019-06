„Jakla nikdo nenapadl, on praštil mě.“ Druhý účastník se rozpovídal v Respektu

Kromě Respektu měl muž svou verzi odvyprávět také Deníku N. Jméno zveřejňovat nechce, má prý obavy z „reakce radikálních fanoušků Jakla a SPD“. Muž se podle Respektu přihlásil policii sám „první červnový pátek“, tedy 7. 6., třináct dní po události.

Podle jeho verze nastoupil Ladislav Jakl do metra, kde on seděl s přítelkyní. Jakl měl zůstat stát nad nimi. Muž připouští, že v tu chvíli pronesl směrem ke své přítelkyni poznámku „S tímhle kriplem já nepojedu.“

S Jaklem a jeho názory na svět prý muž, živící se jako datový analytik, nesouhlasí. Označení „kripl“ ale prý nebylo míněno politicky. Muž Respektu vysvětloval, že se kdysi potkal s Jaklem v hospodě a ten se měl chovat arogantně. To prý muži přesně zapadlo do obrazu, který o něm měl. Respektu dodal i svědectví známých barmanů, že Jakl „opravuje obsluze okázale výslovnost názvů piv a vůbec platí za nepříjemného hosta“.

Po této poznámce se prý s přítelkyní pokusil vystoupit z metra, které se ještě nerozjelo, aby se zmíněným „kriplem“ nemusel cestovat.

Následující události se dle líčení datového analytika měly odehrát takto: „Přítelkyně mě chytla za ruku a začali jsme vybíhat z metra, že ještě stihneme přestoupit do jiného vozu, než se na stanici zavřou dveře. Jakl se mě ještě stihl zeptat ‚To bylo na mě?‘ Řekl jsem, že ano, a zopakoval jsem nahlas, že je kripl,“ popisuje Daniel. „A vtom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě.“

Protože dostal ránu, nestihl již prý vystoupit a souprava se rozjela. Jakl byl podle jeho verze nadále agresivní, on sám se prý jen bránil. „Držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána,“ popisuje. Připouští však, že po této velké ráně naopak on praštil Jakla do ramene a do tváře. Pak je prý od sebe odtrhl jiný cestující.

Až v tu chvíli prý řekl věty „to je Jakl z SPD“ a „to je Jakl od Klause“, aby ostatní cestující věděli, co je útočník zač.

Ladislav Jakl událost popsal takto: „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl.“

