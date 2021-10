„Jako vždycky, ANO. Piráty bych od voleb vyhodila!“ Byli jsme ve středočeském „Babišově“. A kauzy? Lidé tam mají jasno

Premiér Andre Babiš něco pro stát udělal. Samozřejmě, že ho budu volit. Ostatní jsou jen slibotechny. To řekl ParlamentnímListům.cz penzista Jirka. Byli jsme v Kolešově u Rakovníka, který lze nazvat středočeským "Babišovem". Při předchozích volbách do Poslanecké sněmovny zde většina lidí volila hnutí ANO a letos, jak jsme zjistili, to vypadá podobně.

"Menší zlo, takže Piráty," sdělil mladík Tomáš. Zrovna stál s taškami na stanici autobusu a vyhlížel spoj. Takovou první reakci na dotaz ohledně voleb jsem v Kolešově u Rakovníka opravdu nečekal. Vypadalo to, jako bych si spletl vesnici...

Středočeský "Babišov"

Aby bylo jasno, Kolešov se v předchozích volbách do Poslanecké sněmovny roku 2017 stal úplnou tvrzí ANO Andreje Babiše. Na celostátní úrovni ho přeskočily jen tři vsi a ve Středočeském kraji, byť se nachází v podstatě na hranicích s Ústeckým krajem, vyhrál. Babišovo hnutí tam volilo necelých dvaašedesát procent obyvatel.

Když se tohle dozvěděl Tomáš, dodal: "Ty voe, to je drsný. Ještě, že se tady už moc nezdržuju. Rozhádali jsme se s přítelkyní, takže jsem se vrátil k rodičům, ale stejně jsem pořád v luftu. Rekonstruuju s kolegou koupelny a jezdíme po celých Čechách."

Jedna část Kolešova vypadá trochu jako čtvrť zřícenin. Támhle trosky, jinde zachovalé obvodní zdi a ještě o kus dál barabizna s rozmlácenými okny, byť s cedulkou, že byla zrekonstruována za finanční podpory Středočeského kraje. Však jsem se později od starosty dozvěděl, v čem je to kouzlo.

Proti obecnímu úřadu přes ulici stojí domek, který má v zahrádce pestré větrníky. Když jsem si je chvíli zálibně prohlížel, vyhlédla z okna starší paní, ale skrze svých volebních preferencí moc sdílná nebyla: "Co vás to zajímá? Nikomu to neříkám." Ze zahrady vykoukl její syn a kápl božskou: "Mamka je trochu zvláštní, volí Babiše. Já ji sem jezdím navštěvovat a pomáhat jí s barákem." Takže jsem v Kolešově alias středočeském "Babišově" správně.

Rozhádaná vesnice

Vzhledem ke kolešovským ruinám starosta Milan Grund vysvětluje, že jde o bývalé statky a zemědělské družstvo. Ohledně barabizny, kde je cedule s poděkováním za finanční podporu Středočeskému kraji, říká, že jde o bývalou ubytovnu pro brigádníky, co česali chmel. Když ji zemědělci přestali používat, byla prodána zájemci, co tam chtěl ubytovávat zahraniční dělníky, ale přišla krize. Následně tam hořelo a část budovy musel být zbourána. Nicméně zavčas se dům zastřešil, na což přišpel právě Středočeský kraj. Budova se stále dává dohromady pro obecní účely jako víceúčelové centrum a nejspíš se tam přestěhuje i obecní úřad.

Starosta Grund potvrdí, co jsem se dozvěděl na návsi. V poklidné vísce pod povrchem doutnají emoce. Obec se rozdělila na dvě znesvářené skupiny poté, co v komunálních volbách vyhráli bezpartijní kolem Grunda a ti v čele s bývalým starostou si pohoršili. Skupiny stojí dost nesmiřitelně proti sobě a navzájem si blokují vlastní akce. Není to prý ale kvůli voličským preferencím či délce života strávené v obci.

"Nelze říct, že jsme rozděleni na staro a novousedlíky. Já tady bydlím přes čtyřicet let. Přiženil jsem se z vedlejší vesnice a manželka se zde narodila. Z té druhé party, co se jim říká starousedlíci, je opravdovým starousedlíkem jen šéf hasičů, tedy bývalý místní starosta. Ten býval členem hnutí ANO, ale v komunálních volbách už byl bezpartijní," vysvětlil Grund a dodal: "Budu volit jednu z opozičních koalic." A proč v obci volí většina lidí ANO? "Nemám ponětí. Já opravdu nevím," říká s tím, že v obci žije mnoho starších lidí a pracovní příležitosti tam nejsou žádné. Snad jen na blízkých benzinkách u silnice na Karlovy Vary.

Nad obcí stojí obrovské, ale zčásti zdemolované budovy. Jde o bývalou sušárnu. Chmel se v obci zpracovával a dokonce tam měli i tři česačky. Areál nyní připomíná ocelové město po výbuchu a prý to tam využívá společnost Vodafone jako vysílač pro pokrytí signálem v širokém okolí.

U kolešovské urny

Před tím, než se většina Kolešováků upnula k ANO, tak si ve vsi prý velmi dobře vedli komunisté. Babiše volí podle některých lidé proto, že se kvůli opozici a médiím ocitl v roli terče, do kterého se všichni trefují. Je pro ně symbolem obětního beránka a oni ho tedy volí na protest. Ale to už stojím před volební místností. Vchází se do ní po jednom, každý musí mít roušku a vydezinfikované ruce.

Podle členek volební komise je letos v Kolešově o pár voličů méně, než v roce 2017, kdy jich bylo 111. Také předpokládají, že volby do Poslanecké sněmovny budou oproti volbám do místních zastupitelstev Popelkou, protože je místním "bližší košile nežli kabát". Oproti komunálním volbám prostě přijde lidí méně.

První dva pánové, co přišli volit, tajemně prohlásili: "Volíme ty, co máme už zalepené v obálce. Nebuďte zvědavý!" První dvě dámy, co se v pátek po druhé hodině odpolední dostavily, daly hlas ANO. "Myslím si, že vládnou dobře. Kdyby nepřišel koronavirus, tak je na tom Česko mnohem lépe," řekla jedna. Druhá bez jakýchkoliv vytáček odvětila: "Jako vždycky ANO. Třeba Piráty bych od voleb vyhodila!"

