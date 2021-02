„Jdu udělat strašnou chybu.“ Pavel Novotný vyrazil k výslechu. A hodně zatopil pod kotlem

reklama

Starosta Novotný promluvil v ruské televizi Rossia 1 v prosinci 2019 s cílem udělat si z Rusů pořádnou legraci a naplno projevit svůj názor například ohledně vražd Poláků v Katyni a o spolupráci Sovětského svazu s Hitlerem.

O týden později v ruské TV vystoupil Stanislav Novotný, aby se pokusil zmírnit škody, které zde řeporyjský starosta napáchal. Bez servítek promluvil o starostovi a jeho příznivcích.

Rusům například vysvětloval, že starosta městské části je blázen, rovněž zmínil, že neúspěšně působil jako bulvární novinář, kterému nenápadně nadržují česká veřejnoprávní média, jako jsou Česká televize a Český rozhlas. Uvedl také, že vytváří skandály, aby si vydělal peníze, a že jej podporuje takzvaná pražská kavárna.

Starosta Novotný se rozhodl, že situaci nenechá jen tak bez povšimnutí. Na svém facebooku se s veřejností podělil o to, jaké kroky hodlá udělat, ač je od nich mnohými odrazován.

„Jdu udělat strašnou chybu. Vysvětlují mi přátelé z oboru (fízlové, právníci), že je hloupé se hájit sám a furiantsky dělat to, co dělám já – škodím si tam,“ píše Pavel Novotný.

„U tohoto hajzla jdu just sám k výslechu se hájit v přípravném řízení (chyba), najust zdůrazním do protokolu, že – ač je to magor – je to svině zkurvená, vlastizrádná, ubohá proruská píča, a pak zopakuji, že to, co tam dělal, bylo vlastizrádné,“ pokračuje politik.

A přiostřuje: „Dodám, že obecně jsem pro trest smrti i přes justice fuckups v USA u brutálních vrahů a... vlastizrádců (polochyba), a pak to přes zákaz pověsím na Facebook (chyba, pokuta, svým způsobem další podněcování) a půjdu se chystat na páteční výslech u té svině Vojtěcha,“ píše.

„A mezi těmi dvěma výslechy mi budou všichni říkat, Pavle, ale ty takhle skončíš na tři měsíce ve vězení a ble ble...,“ dodává.

I přestože si je plně vědom možných důsledků. „Vše to vím. Jsem racionálně uvažující čtyřicátník. Tohle dnes, to nejde o exhibici, nějaký Standa Novotný nebo můj xtý proces nikoho nezajímá. Těší ty zmrdy samozřejmě. Udělám to, jak píšu. Kvůli téhle svini zkurvené neuhnu milimetr, Filip to samé, a taky sám ponesu následky,“ podotýká.

Nevylučuje ani ztrátu svého politického mandátu. „Budu muset odstoupit, mám dvě děti, jasně, přeháním, hm, si povíme, mám toho fakt už dost celkem. Radek Kytnar mě nakonec dostane, kam chce. U Ondráčka zuřím, odvolal se, tady cítí šanci a zase... to říká každý, že po něm jde státní zástupce...,“ pokračuje řeporyjský starosta s tím, že to přijímá a vše zvážil.

„Desetkrát zmrd bude v tom protokolu, co jedu psát s vyslýchajícím do Bartolomějské, stejně je to jedno, vím stopro, že mě na pokyn Radka odstíhají. Zkurvení švábi proruští. O vás, zbytek ponechme, o vás říkat před sto milionem diváků to tahle píča, zešílíte, jeho plivání na Čechy by mnohým stačilo,“ nebere si servítky a zavěrem dodává: „Jdu si uškodit. Tyhle svině si nezaslouží nic jiného než to, co o nich říkám.“

