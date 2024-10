„Je namočenej víc.“ Petr Pavel a KSČ. Padlo i o Babišovi

V posledních dnech v české společnosti opět rezonuje otázka, byli-li šéf hnutí ANO Andrej Babiš agentem komunistické Státní bezpečnosti, či nikoli. Historici se shodují v tom, že agentem byl. Babiš trvá na tom, že agentem nebyl; soudil se o to a teď s ním slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo smír. Ale zajímá to ještě vůbec někoho?

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8253 lidí v podcastu Echo24 položil komentátor Daniel Kaiser.

Dospěl k myšlence, že část české společnosti tato otázka stále ještě zajímá.

„Když Petr Fiala vystartoval na tady tu Babišovu dohodu se slovenským ministerstvem vnitra, řekl, že je to věcný handl, tak měl asi pravdu. Protože slovenské ministerstvo vnitra, věcně vzato nebylo nuceno na ten smír s Babišem přistupovat.,“ poznamenal Kaiser s tím, že slovenské ministerstvo vnitra teď řídí strana Hlas a Babiš i osobně podpořil tvůrce strany Hlas a současného slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. „Čili bych řekl, že tahle Fialova konstrukce je buď správná nebo minimálně oprávněná,“ poznamenal Kaiser.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V podcastu zaznělo, že Babiš spolupracoval s StB s kariérních důvodů, aby nepřišel o práci a aby prosperoval. Tato slova pronesl Jiří Peňás, jenž upozornil, že podobně jednalo mnoho dalších lidí.

„Andrej Babiš prostě neměl složitej životní osud. On prostě chtěl ze Slovenska, kde tam byly jiný poměry trochu, chtěl zajímavou práci, věděl, že je to zajímavá věc v tom Maroku, uměl na to jazyky a součástí toho prostě byl vázací akt,“ konstatoval Peňás. „V tom roce 1982 v tom neměl nejmenší dilema. Prostě to bral, jako že to je samozřejmost. Můj odhad,“ dodal.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kaiser poté předložil ještě jeden problém. Míru spolupráce s komunisty u Andreje Babiše – a u současného prezidenta Petra Pavla. „Petr Pavel je namočenej víc, protože on nebyl jen spolupracovník, ale ten kádr, který se připravoval na to, že povede nějakého spolupracovníka,“ podotkl Kaiser.

A pokud už toto společnost akceptovala u Petra Pavla, měla by to akceptovat i u Andreje Babiše, protože jinak jde o svého druhu licoměrnost.

Šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek celou diskusi uzavřel poznámkou, že Andrej Babiš, bez ohledu na svou minulost, v současné politice obstál. „Andrej Babiš je v té politice deset let, a ať se to někomu líbí, nebo nelíbí – obstál u významné části populace, protože jeho strana se drží na 32 procentech. Navzdory tomu všemu, jak za těch posledních deset let vystupoval. Bohužel uspěl,“ konstatoval Balšínek.

Psali jsme: EU si chce posvítit na čínský internetový obchod Hrušínský kritizuje, v SOCDEM se smějí. Padlo jasné slovo ke spolupráci s komunisty „Soros bude mít radost.“ Nová česká „strana“ hned sklízí výsměch „Kamarádi“ Petra Pavla, kteří hodili dýmovnici na KSČM, opět v akci