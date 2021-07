„Johnsona za přístup k epidemii obdivuji. Očkování má znamenat svobodu!" říká biochemik Hostomský

Evropská unie má plně naočkováno 200 milionů lidí, jsou i země, kde se očkují lidé povinně, byť třeba jen zdravotníci. Česká vláda dává podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přednost přesvědčování před povinností. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský v pořadu Interview ČT24 velmi chválil přístup ke covidu Velké Británie, kde byla zrušena de facto všechna protiepidemická opatření. „Ten přístup je mi strašně sympatický, Borise Johnsona za to obdivuji. Věřme, že očkování znamená svobodu,“ vyzval biochemik, podle kterého by očkovaní měli mít privilegia dělat téměř cokoliv.

Nemoc covid-19 se nevyhnula ani olympiádě v Tokiu, zejména české olympijské výpravě. I s takovými situacemi je podle biochemika nutné počítat. „Různé státy mají různé přístupy a ten japonský je velice zajímavý. Jednotlivé případy je najednou strašně inhibují. Podobně je na tom paradoxně i Austrálie, i tam se počítají jednotky nakažených, a kde se objeví dva nebo tři infikovaní, tak se to hned celé zavře. Lockdowny jsou tam nesmírně těžké,“ podotkl k olympiádě v době epidemie. „Nezbývá než se s tím naučit žít a vakcinace je podle mě jedním ze způsobů, jak toho docílit.“

Podle svých slov nechápe, že se nenechal očkovat lékař českého tenisového týmu Vlastimil Voráček, který byl prvním pozitivně testovaným na koronavirus na palubě českého olympijského speciálu do Tokia.

Velmi sympatický je mu přístup k epidemii v anglickém podání, kde většina protivirových opatření padla, velká část populace je však už naočkovaná. Odpůrci kritizují britského premiéra Borise Johnsona, že „se zbláznil“. „Mně přístup Borise Johnsona je strašně sympatický. Je to samozřejmě obrovsky riskantní krok, ale jejich argument je: Někdo to musí udělat,“ uvedl Hostomský.

Připomněl, že britský vědecký argument také byl, že přestala platit lineární závislost mezi počtem nakažených a počtem hospitalizovaných. „Že se tam zvýšil počet nakažených, tedy vůbec neznamená, že budou umírat,“ poznamenal biochemik. „Že si tohle Boris Johnson vzal na triko, tak pro mě je to jeden z mála obdivů pro politickou třídu,“ dodal biochemik s úsměvem.

Moderátorka Zuzana Tvarůžková k tomu poznamenala, že Johnson možná jedná podle toho, co chtějí lidé slyšet, zároveň si jednoduše nechce znepřátelit voličskou skupinu. „Vycházejí podle vás politici z vědeckých poznatků, nebo voličských preferencí?“ zajímala se.

„Vy jste velice rafinovaná,“ pozvedl Hostomský ukazováček a dodal: „Skutečně je to klíčová otázka. Jedna věc je za každou cenu uspokojit voliče. Ale i co se týká vědy, zde hraje politika obrovskou roli, protože levice se dívá na stejnou věc jinak než pravice,“ zmínil například rozdílný pohled na nošení roušek.

„Boris Johnson se ale opírá o tu vědu. Pokud věříme v to očkování, což já také věřím, no tak tomu věřme do té míry, že to skutečně znamená tu svobodu,“ pokračoval biochemik.

„Když jsme očkovaní, nemáme se čeho bát,“ konstatoval biochemik, který je toho názoru, že pokud je člověk otestovaný či naočkovaný, měl by mít právo dělat cokoliv. „Nakázat například nošení roušek i pro lidi, kteří jsou očkovaní, to jsou nesmyslná pravidla. Očkování je akt solidarity, očkovaní mají mít privilegia, třeba že můžete jít i do klubu a tam tancovat. To je velice snadné. Nejste očkován, tak zůstaňte doma, anebo se očkovat nechte,“ rozhodil rukama.

Je prý třeba brát také za normální a běžné, že i očkovaní budou dál pozitivně testováni. „Je to v souvislosti s variantou mutace delta, která je daleko více nakažlivější, ale to neznamená, že svého hostitele hned zabije nebo imobilizuje v nemocnici.

Je to evoluční úspěch viru, který si to prostě vyladil, rozšíří se maximálním způsobem, bude to ale něco jako nachlazení nebo chřipka. K tomu to vede, naučíme se s ním žít a nebude nás zabíjet,“ je přesvědčen Hostomský.

Očkování by ale prý velice diferencoval. „Někoho očkovat ano, třeba když je vám 60 plus, ale například malinké dětátko, které je ve školce, ne, jeho imunitní systém si vytvoří protilátky sám,“ uvedl Hostomský.

