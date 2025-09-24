„Jsem v šoku.“ Hřib perlil před pečovatelkami. Konečná roztrhala Piráty na kusy

24.09.2025

Lídryně hnutí STAČILO! Kateřina Konečná se v novém díle pořadu Bez obalu ostře pustila do Pirátů a jejich šéfa Zdeňka Hřiba. Slova jako arogance, nekompetence a odtržení od reality podle ní přesně vystihují, co dnes Piráti české společnosti nabízejí. Místo řešení problémů obyčejných lidí prý Piráti dál sní své technologické sny, zatímco lidé balancují na hranici chudoby.

„Jsem v šoku.“ Hřib perlil před pečovatelkami. Konečná roztrhala Piráty na kusy
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

„Piráti teda letos fakt ne,“ zahájila bez obalu a bez servítek Kateřina Konečná. A hned připomněla rozkopanou Prahu pod taktovkou Hřiba i miliardy zahučené do Bartošovy digitalizace. Připomenula, že Piráti byli po celé čtyři roky součástí Fialovy vlády, která podle ní zanechala Českou republiku ve zcela rozvráceném stavu.

Jednou z hlavních kauz posledních dní je Hřibova aféra s neoprávněně vyplácenými odměnami z městské firmy Pražská energetika Holding. „Za pět měsíců si přišel na 280 tisíc korun. Solidní vedlejšák,“ konstatuje Konečná. A připomíná, že jako uvolněný zastupitel na tuto odměnu neměl nárok. Policie už věc postoupila do přestupkového řízení.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Hřib se brání, že šlo o chybu předsedy představenstva, ale jak poznamenal Tomáš Portlík, jde prý jen o zoufalý pokus zakrýt vlastní selhání. „Pět měsíců bral peníze, na které neměl nárok. A nenahlásil to, přestože jako veřejně činná osoba měl tuto povinnost. Asi si myslel, že se na to nepřijde,“ komentuje Portlík.

Jenže podle Konečné to není jen o odměnách. Opravdová realita, která Piráty dohnala, se ukázala v dokumentu Doare Munda. V něm Hřib během návštěvy pečovatelského domu prohlásil, že je „v šoku“, když slyšel, že plat pečovatelky je polovina toho, co bere řidič MHD. „Tak si všichni dáme výpověď a půjdeme dělat řidiče,“ reagovala podle dokumentu ředitelka zařízení.

Konečná se ptá: „Co tři roky dělala vaše vláda, vaše strana, která se snažila tvářit jako levicová? Myslíte, že vám teď někdo uvěří, že budete stavět byty, když mladá pečovatelka po pěti letech praxe bere 28 tisíc hrubého a nemá ani pomyšlení na dítě?“

A přidává další úder: „Piráti nemají ani páru o tom, jak žijí lidé v této zemi.“

Na závěr pořadu připomíná i analýzu serveru Demagog, který vyhodnotil, že vláda nesplnila drtivou většinu svých předvolebních slibů. „Když loni Petr Fiala tvrdil, že splnili 93 %, klepali si na čelo úplně všichni. Teď se ukazuje, že je to sotva 32 %,“ říká Konečná.

Oganesjan oslovil Foltýna. Chce mluvit ještě před volbami
Rakušan zveřejnil video z Bratislavy. Konečná: Měl raději řešit policii, hasiče a poštu
Fialovo „vítězství“ v Bruselu? Konečná: Zastropování povolenek je iluze
Zeman udělal před volbami zásadní změnu. Ale hned přišel plivanec

autor: Jan Procházka

