„Jsem v šoku.“ Hřib perlil před pečovatelkami. Konečná roztrhala Piráty na kusy

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jednou z hlavních kauz posledních dní je Hřibova aféra s neoprávněně vyplácenými odměnami z městské firmy Pražská energetika Holding. „Za pět měsíců si přišel na 280 tisíc korun. Solidní vedlejšák,“ konstatuje Konečná. A připomíná, že jako uvolněný zastupitel na tuto odměnu neměl nárok. Policie už věc postoupila do přestupkového řízení.
MUDr. Zdeněk Hřib
Ing. Kateřina Konečná
Hřib se brání, že šlo o chybu předsedy představenstva, ale jak poznamenal Tomáš Portlík, jde prý jen o zoufalý pokus zakrýt vlastní selhání. „Pět měsíců bral peníze, na které neměl nárok. A nenahlásil to, přestože jako veřejně činná osoba měl tuto povinnost. Asi si myslel, že se na to nepřijde,“ komentuje Portlík.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Konečná se ptá: „Co tři roky dělala vaše vláda, vaše strana, která se snažila tvářit jako levicová? Myslíte, že vám teď někdo uvěří, že budete stavět byty, když mladá pečovatelka po pěti letech praxe bere 28 tisíc hrubého a nemá ani pomyšlení na dítě?“
A přidává další úder: „Piráti nemají ani páru o tom, jak žijí lidé v této zemi.“
Na závěr pořadu připomíná i analýzu serveru Demagog, který vyhodnotil, že vláda nesplnila drtivou většinu svých předvolebních slibů. „Když loni Petr Fiala tvrdil, že splnili 93 %, klepali si na čelo úplně všichni. Teď se ukazuje, že je to sotva 32 %,“ říká Konečná.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Procházka