„Jsme lovnou zvěří novinářů a médií?“ Vladimír Franta a Petr Žantovský před kamerou

Tak by se dala zhustit hlavní tématická linie dalšího dílu rozmluv žurnalistiky Vladimíra Franty a mediálního experta Petra Žantovského. Východiskem je konstatování: velká část lidí se řídí bezmyšlenkovitě mediálními sděleními a nepřemýšlí o tom, zda nejsou náhodou dezinformováni a manipulováni. Čím to je?

Tolik věříme médiím? Což si už nepamatujeme staré, ale stále platné úsloví z časů Karla Havlíčka Borovského „Lže, jako když tiskne“? Co se to s námi stalo od časů předlistopadových, kdy jsme mnozí sledovali mediální svět s mnohem větší kritičností a opatrností, zatímco dnes bez dalšího konzumujeme často manipulativní myšlenkovou potravu produkovanou zejména mediálním mainstreamem? Není náhodou problém i v našem školství, které nepřipravuje do života mladé lidi se schopností kriticky pozorovat svět a hodnotit události, a je pro ně namnoze jednodušší konzumovat materiální statky a zážitky, než se zabývat stavem světa, do kterého vstupují?

To všechno a mnoho jiného probírají výše uvedení pánové v dalším díle cyklu O lecčems a mnohém, tentokrát s podtitulem Nevíte, co si myslet? Pusťte si televizi!

