„Jste teroristé.“ Výbušné zjištění o novinářích v Izraeli zašlo ještě dál

Útok ze 7. října, kdy teroristé z hnutí Hamás vtrhli do Izraele a pozabíjeli na 1500 lidí, včetně žen a dětí, je překvapivě dobře zdokumentován i muslimskými spolupracovníky ze světových agentur Reuters a Associated Press nebo deníku The New York Times a televize CNN. To vyvolává otázky, zda o útoku věděli předem nebo se na něm dokonce podíleli. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir měl dokonce prohlásit, že se všemi zapojenými do útoku bude nakládáno jako s teroristy.

Zvěrstva teroristů z Hamásu ze 7. října překvapivě dobře zdokumentovali fotoreportéři z Pásma Gazy, kteří pracují pro tiskové agentury Associated Press a Reuters nebo pro televizi CNN a deník The New York Times. Nabízí se otázka, co na místě dělali v brzké sobotní ráno a zda o jejich přítomnosti a dokumentování masakru věděli jejich nadřízení ze světových zpravodajských agentur.

Někteří ze zpravodajců dokonce cestovali na motorkách spolu s teroristy z Hamásu a sami v rukou drželi granáty. Jedním z nich byl i Hassan Eslaiah, nezávislý pracovník, který pracuje také pro CNN, jak upozorňuje server honestreporting.com. Ten se v minulosti neváhal fotit s jedním z lídrů Hamásu Yahyou Sinwarem, který stál včele plánovaného masakru ze 7. října.

Izraelský novinář Amit Segal se ptá, zda jsou granáty běžným vybavením novinářů pracujících pro světové zpravodajské agentury. „Hej, AP, Reuters a CNN, co dělá váš nezávislý pracovník v Gaze Hassan Eslaiah na motorce s granátem, na cestě k masakru žen a dětí? Je granát součástí vybavení, které poskytujete?“ ptá se Segal.

Yo, @AP, @Reuters, @cnn - what your freelancer in Gaza Hassan Eslaiah is doing on a motorbike with a grenade, on his way to the massacre of women and babies? Is a grenade part of the equipment you provide? pic.twitter.com/jU85KEo7Ec — ???? ??? Amit Segal (@amit_segal) November 9, 2023

Eslaiah mimo jiné na síti X sdílel fotky z útoku, kde například stojí před izraelským tankem. Neměl na sobě novinářskou vestu ani helmu a arabský titulek jeho tweetu zněl: „Živě z vnitřku osad v Pásmu Gazy“. Tyto příspěvky byly později smazány.

Další novináři na volné noze Ali Mahmud a Hatem Ali pořídili snímky žen unášených do Pásma Gazy na korbě aut teroristů. Fotografové z agentury AP zase nafotili sérii snímků, kdy dav teroristů lynčuje k smrti izraelského vojáka vytaženého z tanku. Obrázek agentura dokonce označila jako „fotku dne.“

Jenže právě přítomnost muslimských reportérů v úvodních hodinách útoku vyvolává vážné otázky. Je možné předpokládat, že se „novináři“ jen tak náhodou objevili brzy ráno na hranicích bez předchozí koordinace s teroristy? Nebo byli součástí plánu? A jak se k tomu nyní postaví jejich zaměstnavatelé?

I na to se ptá lídr izraelské opozice Yair Lapid. „Stejně jako mezinárodní média vždy žádají odpověď od nás, tak i my nyní žádáme odpověď od nich. Kdo jsou ti novináři? Byli do útoku zapojeni? Věděli o něm předem? A hodláte je vyhodit?“ ptá se Lapid.

The same way the international media is always asking for a response from us- we are now demanding a response from them.



Who are those journalists?

Were they involved in the attack?

Did they know in advance?

And are you going to fire them? pic.twitter.com/ecBZ9JFdlF — ???? ???? - Yair Lapid (@yairlapid) November 9, 2023

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir měl dokonce prohlásit, že se všemi zapojenými do útoku bude nakládáno jako s teroristy. „Fotografové, kteří se během masakru přidali k Hamásu, jsou teroristé a bude s nimi naloženo jako s teroristy,“ informuje izraelský investor Eli David.

?? Breaking – Israel ???? Minister of National Security, @itamarbengvir: “Photographers who joined Hamas during the massacre are terrorists, and will be dealt with as terrorists.” ??



He is referring to CNN, AP, Reuters and NY Times photographers embedded with Hamas on October 7th. pic.twitter.com/GnLqfJ5O3D — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 9, 2023

Agentura Reuters proto vydala prohlášení, kde popírá, že by dopředu věděla o plánovaném útoku. Zmíněné fotografy prý narychlo najala až krátce po útoku, aby mohla o situaci bezprostředně informovat. Vedení CNN mezitím mělo prohlásit, že s fotografy, kteří do Izraele dorazili spolu s teroristy, ukončilo veškerou spolupráci.

Statement from Reuters: pic.twitter.com/fdQ56NtqU9 — Reuters Press Team (@ReutersPR) November 9, 2023

